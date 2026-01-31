A venit momentul pentru cei născuți în 1996 să împlinească frumoasa vârstă de 30 de ani. Printre aceștia se numără și câteva vedete din România. Iată care sunt acestea.

Vedete din România care împlinesc 30 de ani în 2026

Majoritatea persoanelor trecute de vârsta de 30 sunt de părere că perioada de după acest prag a fost cea mai frumoasă din viața lor. Mulți sunt de părere că în această etapă a vieții în sfârșit te cunoști cu adevărat și ai resursele să faci ceea ce iubești. Iată ce vedete din țara noastră intră într-o nouă etapă a vieții în 2026.

Cristina Ciobănașu

Cristina Ciobănașu s-a născut pe 24 septembrie 1996, în comuna Vorona din Botoșani, și este zodia Balanță. Cristina și-a făcut debutul pe micul ecran la vârsta de doar 11 ani, la emisiunea „Dansez pentru tine”, unde Alex Velea și Cristina Stoicescu au dansat pentru a-i îndeplini visul, acela de a studia la o școală de muzică din București și de a-și ajuta familia, greu încercată din punct de vedere financiar. Cristina a fost remarcată de producătoarea Ruxandra Ion la acea vreme, care a găzduit-o la ea la București și care a ajutat-o să-și înceapă cariera artistică.

Cristina Ciobănașu a jucat în mai multe seriale de televiziune, prezintă emisiunea Happy Café la Happy Channel și a participat la „Te cunosc de undeva!” în 2025.

Kira Hagi

Kira Hagi s-a născut pe 31 martie 1996 în Barcelona, Spania, și este zodia Berbec. Kira este actriță și fiica renumitului fotbalist Gheorghe Hagi și a soției sale, Marilena Hagi. Mai are și un frate, Ianis Hagi, care este și el fotbalist.

Kira Hagi a absolvit facultatea de actorie din New York și a jucat în mai multe filme, seriale și piese de teatru până în prezent. Printre acestea amintim filmul „Între chin și amin” și serialul „Lia, soția soțului meu”, de la Antena 1.

Larisa Iordache

Larisa Iordache s-a născut pe 19 iunie 1996, la București, și este zodia Gemeni. Larisa Iordache este o fostă gimnastă devenită antrenoare. În 2008, pe când avea doar 12 ani, Larisa Iordache a fost supranumită „noua Nadia”, datorită potențialului ei uriaș.

Larisa Iordache a obținut în cariera sa o medalie de bronz la Jocurile Olimpice, cu echipa, în 2012, la Londra; patru medalii la Campionatele Mondiale, două de argint și două de bronz; 16 medalii la Campionatele Europene, șapte de aur, șapte de argint și două de bronz; precum și trei la Jocurile Mondiale Universitare, două de aur și una de bronz.

În 2023, alături de gimnasta Diana Bulimar, Larisa a participat la emisiunea „America Express”.

Olivia Addams

Olivia Addams, pe numele real Adriana Livia Opriș, s-a născut pe 17 septembrie 1996 la București și este zodia Fecioară. Artista și-a descoperit pasiunea pentru muzică în copilărie și, timp de mai bine de un deceniu, a făcut parte din corul de copii Alegretto. Cu mama de profesie avocat, iar tatăl contabil, Olivia era cât pe ce să renunțe la marea ei pasiune, muzica, în favoarea unei cariere în corporație.

Încurajată de mamă și cu sprijinul tatălui, Olivia a reușit, în cele din urmă, să se lanseze muzical. Printre cele mai cunoscute hituri ale ei amintim piesele „Dumb”, „Strangers”, „Are we there?” și „Răsărit perfect”.

Holy Molly

Holy Molly, pe numele real Maria Alexandra Florea, s-a născut pe 11 ianuarie 1996 la București și este zodia Capricorn. Și-a început cariera în 2010 ca Miss Mary, iar în 2019 s-a reinventat și a devenit Holy Molly. Printre cele mai apreciate melodii ale ei amintim „Facem cum vrei tu”, „Plouă”, „Pastila de somn” și „Neintenționat”.

