Magazinele English Home din România încep să-și închidă porțile, retrăgându-se din Mega Mall și Plaza România. Decizia vine pe fondul costurilor ridicate de operare și a pierderilor de 11,2 milioane lei raportate în 2023.

English Home își închide magazinele din România

Lanțul de magazine English Home, cunoscut pentru produse de decor interior, se retrage treptat de pe piața din România.

În prezent, unitățile din Mega Mall și Plaza România din București sunt în proces de închidere, iar reducerile de lichidare atrag deja atenția clienților.

Personalul din magazine a confirmat pentru Business Magazin că decizia a fost comunicată printr-un e-mail intern, iar angajații vor primi salarii compensatorii, calculate în funcție de orele lucrate.

Pierderile înregistrate în România

Fondată în 2008 în Turcia, rețeaua English Home numără peste 240 de magazine în țara de origine și alte 50 în diverse țări, incluzând Ucraina, Bulgaria, Polonia, Grecia și Georgia. În România, compania deține 17 magazine în orașe precum București, Brașov, Ploiești și Iași, însă costurile operaționale ridicate par să fi influențat această decizie de retragere.

Potrivit Profit.ro, datele financiare din 2023 arată că English Home România a înregistrat o cifră de afaceri de 75,1 milioane lei, dar și pierderi de 11,2 milioane lei, având venituri totale de 76 milioane lei și cheltuieli care au depășit 87 milioane lei. Compania avea un număr mediu de 165 de angajați.

Deși procesul de închidere a început, English Home nu a emis încă un anunț oficial despre retragerea completă de pe piața românească.

Sursă foto: Facebook

