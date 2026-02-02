Imagini din casa lui Virgil Ianțu. Vila cu etaj este proaspăt renovată

Descoperă casa spectaculoasă a lui Virgil Ianțu, o vilă cu etaj, plină de lumină naturală și cu un design modern. Eleganța se îmbină cu confortul, creând un loc ideal pentru relaxare.

Cum arată casa lui Virgil Ianțu după ce a fost renovată

Casa lui Virgil Ianțu este exemplul perfect de echilibru între rafinament și confort. Vila cu două etaje impresionează prin spațiile generoase, lumina naturală din belșug și un design modern care creează o atmosferă caldă și primitoare.

La parter, zona de zi este amenajată în stil open space, oferind senzația de continuitate. Livingul și bucătăria sunt conectate armonios, iar zona de luat masa, aflată chiar la intrare, acomodează șase persoane, fiind perfectă pentru seri petrecute alături de familie și prieteni. Totul este aerisit, bine proporționat, fără elemente care să încarce vizual spațiul.

În living, o canapea generoasă în carouri se află în centrul atenției, completată de perne decorative. Un covor bej delimitează zona de relaxare, iar o măsuță de cafea neagră adaugă un aer sofisticat. Bucătăria, cu mobilier în tonuri de maro deschis, este discret integrată în designul general, păstrând unitatea vizuală a încăperii.

Pereții în nuanțe calde de crem și o lustră galbenă cu un design inedit adaugă personalitate casei. Din livingul cu bucătărie open space se poate ieși direct în curtea interioară pe ușile din sticlă. Mai mult de jumătate din acel perete este alcătuit din sticlă, permițând luminii naturale să pătrundă din belșug. Un alt detaliu care atrage atenția este scara interioară, realizată în stil industrial, cu un design spiralat ce leagă parterul de etaj.

Camerele: între simplitate și rafinament

Camera cu cea mai multă personalitate este un birou în care se regăsesc o canapea verde, un covor roșu cu accente verzi și galben, un birou, o bibliotecă iluminată și un pian.

În dormitorul matrimonial, rafinamentul se regăsește în liniile simple. Patul dublu, noptierele și comoda pentru televizor alcătuiesc un spațiu ordonat și intim. În colț, un fotoliu elegant și o măsuță mică transformă încăperea într-un sanctuar al relaxării.

Baia păstrează linia modernă a casei, fiind dotată atât cu o cadă albă, cât și cu un duș. Accentele negre ale accesoriilor aduc un contrast elegant și un aer contemporan.

Fiecare colț al casei lui Virgil Ianțu pare desprins din revistele de design interior.

Foto: Instagram/@virgiliantuofficial

