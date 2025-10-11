Cum arată meniul de la restaurantul lui Virgil Ianțu. Cât te costă să iei masa în locația de lux

Într-o zonă vibrantă a Capitalei s-a deschis un local care promite să devină o destinație de top pentru iubitorii de gastronomie autentică. Proiectul poartă semnătura lui Virgil Ianțu, care și-a transformat pasiunea pentru gusturi fine într-un concept atent construit în cele mai mici detalii. Investiția, de peste jumătate de milion de euro, vorbește despre seriozitate, dar și despre dorința de a aduce în București o experiență culinară completă — o îmbinare între rafinament și autenticitate.

Cum arată meniul restaurantului lui Virgil Ianțu

În restaurantul lui Virgil Ianțu atmosfera este una elegantă, dar relaxată. Designul interior, realizat de o echipă de arhitecți români, mizează pe materiale naturale, lumină caldă și accente mediteraneene, iar terasa spațioasă oferă o oază urbană în mijlocul agitației cotidiene.

Meniul reflectă o pasiune autentică pentru bucătăria italiană, reinterpretată modern. Ingredientele provin atât de la furnizori locali, cât și din regiuni selecte ale Italiei, iar fiecare preparat spune o poveste despre echilibru, prospețime și gust autentic.

„Aici va fi mai mult decât un restaurant. E visul meu … un loc … să râdem, să ascultăm o muzică pe gustul nostru şi să ne relaxăm”, spunea Virgil Ianțu înainte de marea deschidere.

Prețurile sunt și ele pe măsura poziționării locației: supele se situează între 35 și 40 de lei, pastele între 45 și 60, iar preparatele de carne sau pește pot ajunge până la 90 de lei.

Preparatele, făcute doar din ingrediente naturale

Potrivit descrierii oficiale, restaurantul este un „univers al gustului autentic”, unde preparatele sunt gătite manual, din ingrediente naturale, cu accent pe produse locale și pe reducerea risipei alimentare.

„Fiecare farfurie spune o poveste despre respectul față de ingredient și pasiunea pentru bucătăria autentică. Noul nostru meniu este mai mult decât o listă de preparate – este o experiență construită cu grijă, cu mâinile noastre. Am ales drumul artizanalului: frământăm, gătim lent, fermentăm, murăm și transformăm surplusul in gusturi memorabile. Fiecare element este gândit să reducă risipa și să păstreze aroma, vitalitatea și povestea ingredientelor.

Lucrăm cu mici producători locali şi artızani pasionați, alegând fructe, legume, carne șă peşte de sezon. Transformam totul în sosuri, geluri, dulceață, muştar și ketchup făcute în casă, cu amprentă umană vizibilă și autentică. Titlurile noastre nu doar denumesc, ci invită la descoperire și creează imagini, trezesc amintiri și poftă. Antreurile noastre sunt manifestul gustului curat, salatele sunt frunze vii cu dressinguri artizanale, supele sunt gătite încet, ca odinioară.

Pastele sunt frământate manual cu sosuri pregătite în bucătărie, peștele este tratat cu respect și stocuri concentrate din resturi, iar carnea maturată spune povestea răbdării cu etape diferite de maturare. Pizza are aluat fermentat 48 de ore și toppinguri artizanale, iar deserturile sunt reinterpretări dulci complet făcute în casă. Acesta este meniul nostru: o invitație de a încetini și a savura gustul pur şi autentic, cu ingrediente naturale și mâna bucătarului. Fără trucuri, fără compromisuri, doar gust, muncă, timp și respect. Sciccheria nu este doar un restaurant. Este locul unde bucătăria devine poveste și fiecare alegere este făcută cu grijă pentru natură, pentru gust și pentru oameni”, se arată în descrierea de pe site-ul restaurantului.

Cât costă preparatele servite în restaurantul lui Virgil Ianțu

Preparatele poartă amprenta rafinamentului italian autentic, de la paste artizanale gătite al dente și risotto cremos cu fructe de mare, până la pizza cu aluat fermentat lent, cu crustă crocantă și toppinguri atent alese. În meniu se regăsesc combinații surprinzătoare între tradiție și modernitate – supe delicate cu arome de busuioc și praz, carne fragedă de vită Uruguay cu trufe sau foie gras, dar și deserturi clasice reinterpretate, precum tiramisu sau cannoli cu note moderne.

Supe:

Consome de Pui – 39 RON

Cipolla Umbrata – 43 RON

Caccucco Pescatore – 79 RON

Salate:

Frunze Vii – 65 RON

Tomata Afumată – 53 RON

Panzanella No Waste – 44 RON

Salată cu Caracatiță „Mare & Grădină” – 59 RON

Paste:

Rigatoni Amatriciana Nouă – 65 RON

Risotto Mare e Monti – 79 RON

Paccheri Mare Nostrum – 79 RON

Pește:

Creveți Argentina la Jar – 69 RON

Limbă de Mare – 125 RON

Spiedini Calamar – 71 RON

Carne:

Burger Artizanal – „Mortadella&Umami” – 95 RON

Pulpă de Pui Maturayă – „Caesar Reinterpretat” – 79 RON

Piept de Rață Maturat „Dulce&Acid” – 95 RON

Piept de Pui – „Praz&Sos A la Greque” – 74 RON

