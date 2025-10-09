Nicole Kidman și Keith Urban au semnat un contract prenupțial cu o clauză neobișnuită. Cât o costă divorțul pe celebra actriță

Nicole Kidman și Keith Urban divorțează după aproape 20 de ani de căsnicie, iar această separare o costă o avere pe celebra actriță. Și asta pentru că, înainte de a se căsători, au semnat un acord prenupțial cu o clauză neobișnuită: „clauza de cocaină”.

Nicole Kidman, divorț de milioane de dolari

Înainte de a deveni soț și soție, Keith Urban și Nicole Kidman au semnat un contract prenupțial ce includea și „clauza cocaină”. Potrivit The Standard, actrița trebuie să îi plătească fostului ei partener câte 600.000 de dolari pentru fiecare an în care s-a abținut de la consumul de droguri și alcool, pe perioada căsniciei.

Marți, 7 octombrie, actrița a depus cererea de divorț la un tribunal din Tennessee, punând astfel capăt unei căsnicii de aproape două decenii.

Acum, atenția întregii lumi s-a îndreptat asupra contractului prenupțial al fostului cuplu, pe care cei doi l-au semnat înaintea nunții lor din anul 2006. Problemele lui Urban cu dependențele i-au determinat să includă „clauza cocaină” prin care Nicole Kidman se angaja să îi plătească soțului ei câte 600.000 de dolari pentru fiecare an în care el nu consuma substanțe interzise sau alcool.

Astfel, în urma divorțului, cântărețul de muzică country ar putea primi de la Kidman suma de 11 milioane dolari, datorită acestei clauze.

Citește și: Câți bani au câștigat Mara Bănică și Serghei Mizil la „Asia Express” 2025. Jurnalista a primit aproape de trei ori mai mulți bani decât colegul ei

Citește și: Dani Oțil, mai fericit ca niciodată. Soția și fiul lui au venit să îl viziteze în Malta, la filmările pentru Power Couple: „Vreau să îl iubesc pe tati”

Cum își împart custodia copiilor

Nicole Kidman și Keith Urban au împreună doi copii, Sunday Rose, de 17 ani, și Faith Margaret, de 14 ani. Astfel, în documentele depuse la tribunal, actrița a inclus și un plan parental.

„Mama și tatăl se vor comporta unul față de celălalt și față de fiecare copil astfel încât să ofere o relație plină de iubire, stabilă, consistentă și hrănitoare cu copilul, chiar dacă sunt divorțați”, se menționează în planul parental permanent depus în cererea de divorț.

Citește și: Iubita lui Toto Dumitrescu este însărcinată. Fiul lui Ilie Dumitrescu a solicitat autorităților să locuiască cu partenera sa, pe perioada arestului la domiciliu

Citește și: Andreea Bălan a stabilit data nunții cu Victor Cornea. Cei doi se pregătesc de petrecere mare. Nașul artistei, Aurelian Temișan, i-a dat de gol

Potrivit acordului parental, Nicole Kidman va deține custodia principală și va avea fetele în grijă 306 zile pe an.

„Nu vor vorbi urât unul despre celălalt sau despre membrii familiei celuilalt părinte. Vor încuraja fiecare copil să continue să-l iubească pe celălalt părinte și să se simtă confortabil în ambele familii”, se mai precizează în document.

Întrucât are un venit considerabil, Nicole Kidman a renunțat la pensia alimentară.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Nicole Kidman și Keith Urban

Sursă foto: Profimedia, Hepta

Urmărește-ne pe Google News