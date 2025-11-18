Dani Oțil a spus care a fost cea mai mare provocare de la filmările Power Couple, sezonul 3: „Am ajuns să mă încarc cu lucrurile astea” / Exclusiv

Dani Oțil ne-a oferit detalii din culisele sezonului 3 Power Couple România, ale cărui filmări s-au încheiat la finalul lunii octombrie. Prezentatorul de la Antena 1 ne-a spus cum a fost să filmeze într-o nouă locație, dar și care i se pare cea mai mare provocare a acestui proiect.

Dani Oțil s-a întors cu 4 kg în minus de la filmările Power Couple, sezonul 3

Dani Oțil a avut două motive de bucurie în luna noiembrie, s-a întors la soție și copil după filmările sezonului 3 Power Couple și matinalul pe care îl prezintă, „SuperNeatza cu Răzvan și Dani”, a câștigat premiul pentru Cea mai bună emisiune de divertisment de zi, la Premiile TVmania 2025. În cadrul evenimentului, prezentatorul de la Antena 1 ne-a spus cum i se pare că s-au schimbat televiziunea și publicul telespectator în ultimii ani, dar și care a fost cea mai mai provocare de la filmările Power Couple, sezonul 3.

Cum a fost experiența filmării sezonului 3 Power Couple?

Mai fain decât pe Gozo, e o insulă mai tinerească, am văzut și noi oameni de sub 60 de ani. Nu fac reclamă negativă, dar în Gozo sunt multe biserici și locuri unde se scufundă oameni mai în vârstă. Am descoperit o altă insulă absolut superbă, cu multe locuri în care se poate mânca extrem de bine, cu locuri unde trag bărci care te fac să speri că vei fi bogat și cu lume tânără. N-am avut timp să ne bucurăm foarte tare de treaba asta, dar s-a schimbat aerul.

Pentru concurenți nu putem spune același lucru. Ei sunt timp de o lună și jumătate, aproximativ, blocați într-o vilă, fără telefon și fără televizor în cameră. Deci ei oricum nu s-au bucurat de insulă, decât cei eliminați. Cei eliminați, până le vine avionul, au câteva ore la dispoziție să vadă de-adevăratelea Malta. Ne-am întors puțin obosiți, de ce să nu recunosc, și mai slab cu vreo 4 kg, cred.

Intenționat sau…?

Nu, durează foarte mult filmarea și mâncăm la caserolă ca la filmări. Nu ești la mama acasă, nu ești la soacră, și mai sări unele mese. Mă muncesc oamenii ăștia destul de tare (râde), nu e că la Neatza, când mai ai un bucătar, mai ciugulești, mai fugi într-o pauză. E mai greu. Iar presiunea mi se pare că este mult mai mare, fiindcă la Neatza nu poate să-ți cadă cineva de la 25 de metri, fie și în coardă sau asigurat. Avem concurenți care sunt în disconfort la înălțime, sub apă, în presiune, la căldură, la frig, și eu sunt primul om care poate să ajungă la ei, chiar înainte de echipa de safety. Trebuie să recunosc că avem situații în care avem atacuri de panică. Avem oameni care se simt foarte rău în timpul probei și am ajuns să mă încarc cu lucrurile astea.

„Cred că s-a mai curățat televiziunea, s-a mutat în TikTok mizeria”

Cum ți se pare că s-a schimbat televiziunea și publicul român în ultimii ani?

Păi, dădeam exemplu aici pe scenă o piesă care mi-a căzut în mână de curând, Puia, cu George Hora și Camelia, „Change”. Ar trebui să o ascultați că e foarte interesantă. Este despre ce nu se mai vrea la televizor. Ea s-a făcut în anul în care ne-am mutat noi la Antena 1. Și atunci ajunsesem așa într-o perversiune pe TV. Aveam mult scandal, mult senzațional, multă mizerie și altfel nu se putea sau se spunea că nu o să se poată. Ei bine, uite că, după niște ani, încercăm să demonstrăm că se poate.

Cred că s-a mai curățat televiziunea, oamenii s-au mai prins. Probabil s-a mutat în TikTok mizeria și s-a mai filtrat din treabă. Eu am încredere că vom fi mult mai curați în vreo 10 ani. Tinerii au reînceput să citească, duduie teatrele importante și de calitate. Cred că am început să ne respălăm. Suntem într-un proces bun pentru mine ca om care nu fac televiziune de-asta de senzațional sau de cancan. E un semn bun. Nu știu cât vom mai rezista ca piață, dar unde suntem, suntem bine.

Te-ai gândit vreodată să renunți?

Da, în fiecare zi când sună ceasul mă gândesc să renunț. (râde) Dar banca, fi-miu și nevastă-mea nu sunt de acord.

