Ce spune Dani Oțil despre ofertele pe care le-a primit de la posturile concurente cu Antena 1: „Nu mi-e rușine” / Exclusiv

Dani Oțil a vorbit fără ocolișuri despre ofertele pe care le-a primit de la posturile concurente cu Antena 1. Totodată, prezentatorul de la Power Couple ne-a spus dacă i-ar surâde sau nu ideea de a găzdui emisiunea Survivor. Formatul s-a lansat pe piața media din România la Kanal D, apoi s-a mutat la Pro TV, iar din 2026 va fi difuzat de Antena 1.

Ce spune Dani Oțil despre ofertele pe care le-a primit de la posturile concurente cu Antena 1

L-am întâlnit pe Dani Oțil la Premiile TVmania 2025, unde matinalul pe care îl găzduiește, „SuperNeatza cu Răzvan și Dani”, a câștigat premiul pentru Cea mai bună emisiune de divertisment de zi. În cadrul evenimentului, prezentatorul ne-a spus, printre altele, ce l-a făcut să rămână fidel Antenei 1, unde va aniversa 18 ani în februarie 2026.

„Ni se face adesea câte o ofertă. Cam la 2-3 ani ne mai pică câte o ofertă, dar șefii mei știu asta și noi suntem prieteni de 20 de ani. Nu mi-e rușine să spun că am refuzat. Mi-e foarte bine aici, unde atenție, nu e numai despre bani. În Antena 1 suntem o familie. Șeful nostru mare ne permite să vorbim cu tu. Ne-a zis să-i spunem bă, dacă nu ne convine ceva. Nu cred că niște euro în plus ne-ar muta de aici, pentru că nu te muți de acasă, de la mama și de la tata, care probabil te-au și suportat când nu trebuiau să te suporte, te-au ajutat când ți-era greu și tu i-ai ajutat pe ei. Nu cred că e vorba despre oferta în bani. E foarte greu să te dezlipești de Antena 1”, a spus Dani Oțil, în exclusivitate pentru Unica.ro.

I-ar plăcea sau nu să prezinte emisiunea Survivor

În cadrul aceluiași interviu, Dani ne-a vorbit cu reticență despre emisiunea Survivor. Întrebat dacă i-ar plăcea să o prezinte, Dani ne-a spus: „Nu, eu am Power Couple și e tot un fel de Survivor”.

L-am întrebat și pe cine ar vedea în această ipostază. „Asta este o discuție pe care aș vrea să nu o avem pentru că toată Antena 1 își pune această întrebare încă azi, cred. Și nu știu detalii. Și nu mă pricep. Cred că la Survivor aș putea fi cel mult concurent. Nu mă pricep”, ne-a răspuns.

Dani a încheiat filmările pentru sezonul 3 Power Couple în luna octombrie. Astfel, emisiunea se va lansa, cel mai probabil, în prima parte a anului viitor.

