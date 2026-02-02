Câți bani a primit Marina Dina pentru participarea la Survivor România 2026

Marina Dina a părăsit competiția Survivor 2026 pe 1 februarie, după ce a pierdut duelul eliminatoriu cu Cristi Boureanu. Vedeta a reușit să reziste patru săptămâni în competiția din Republica Dominicană, în tribul Faimoșilor.

Câți bani a primit Marina Dina pentru participarea la Survivor

Ultimul episod din 1 februarie a adus lacrimi și îmbrățișări în tribul Faimoșilor. Echipa a pierdut jocul de imunitate, iar duelul pentru rămânere în competiție s-a dat între Cristi Boureanu și Marina Dina. După un meci tensionat, Cristi a învins cu scorul de 2-0.

Deși învinsă, Marina a arătat ce înseamnă să fii o adevărată Faimoasă, mulțumindu-le colegilor săi pentru sprijin și prietenie: „Am dat tot ce am putut. Îmi doream să pot mai mult. Dar până aici am ajuns. M-am bucurat foarte mult de echipa asta minunată, care îmi e ca o familie și sper să îmi rămână așa. O să le țin pumnii”.

Marina Dina s-a despărțit de competiția Survivor 2026, dar nu cu mâna goală! După patru săptămâni intense în Republica Dominicană, frumoasa Faimoasă a revenit acasă, lăsând în urmă o experiență plină de emoții și provocări.

Potrivit Cancan, concurenta a fost remunerată cu 2.500 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în concurs, ceea ce înseamnă că a câștigat 10.000 de euro în total.

Concurenta, primele declarații după eliminare

Despărțirea de trib a fost încărcată de emoții, Marina recunoscând că o să-i fie dor de echipa ei, dar că gândul la cei doi copii care o așteaptă acasă îi oferă putere.

„Îmi e greu să mă despart de ei. A fost o experiență foarte frumoasă și ei au contribuit la treaba asta. Pe de altă parte, știu că mă așteaptă doi omuleți acasă și asta îmi dă putere”, a declarat ea, cu ochii în lacrimi.

Deși a fost eliminată de Cristian Boureanu, Marina Dina nu este supărată pe acesta, după cum reiese din cuvintele pe care i le-a șoptit la ureche, înainte să părăsească competiția.

„Ne vedem la Brașov”, i-a spus Marina colegului ei, care i-a răspuns imediat: „Am promis!”.

