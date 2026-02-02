Câți bani a primit Marina Dina pentru participarea la Survivor România 2026

Marina Dina a părăsit competiția Survivor 2026 pe 1 februarie, după ce a pierdut duelul eliminatoriu cu Cristi Boureanu. Vedeta a reușit să reziste patru săptămâni în competiția din Republica Dominicană, în tribul Faimoșilor.
Câți bani a primit Marina Dina pentru participarea la Survivor
Ultimul episod din 1 februarie a adus lacrimi și îmbrățișări în tribul Faimoșilor. Echipa a pierdut jocul de imunitate, iar duelul pentru rămânere în competiție s-a dat între Cristi Boureanu și Marina Dina. După un meci tensionat, Cristi a învins cu scorul de 2-0.
Deși învinsă, Marina a arătat ce înseamnă să fii o adevărată Faimoasă, mulțumindu-le colegilor săi pentru sprijin și prietenie: „Am dat tot ce am putut. Îmi doream să pot mai mult. Dar până aici am ajuns. M-am bucurat foarte mult de echipa asta minunată, care îmi e ca o familie și sper să îmi rămână așa. O să le țin pumnii”.
Marina Dina s-a despărțit de competiția Survivor 2026, dar nu cu mâna goală! După patru săptămâni intense în Republica Dominicană, frumoasa Faimoasă a revenit acasă, lăsând în urmă o experiență plină de emoții și provocări.
Despărțirea de trib a fost încărcată de emoții, Marina recunoscând că o să-i fie dor de echipa ei, dar că gândul la cei doi copii care o așteaptă acasă îi oferă putere.
„Îmi e greu să mă despart de ei. A fost o experiență foarte frumoasă și ei au contribuit la treaba asta. Pe de altă parte, știu că mă așteaptă doi omuleți acasă și asta îmi dă putere”, a declarat ea, cu ochii în lacrimi.