Cine este Călin Donca de la Survivor România 2026. Afaceristul are cinci copii și a ajuns după gratii pentru evaziune fiscală

Cine este Călin Donca de la Survivor România 2026. Survivor România 2026 aduce în competiție una dintre cele mai controversate și discutate figuri din mediul de business: Călin Donca.

Afaceristul milionar, cunoscut pentru ascensiunea sa fulminantă, dar și pentru scandalurile care i-au marcat ultimii ani, intră în show-ul de supraviețuire cu o poveste de viață impresionantă, plină de ambiție, controverse și momente-limită.

Cine este Călin Donca de la Survivor România 2026

Călin Donca s-a născut în Reșița și a crescut într-o familie modestă, într-o garsonieră de doar 20 de metri pătrați. El povestește că lipsurile din copilărie i-au modelat ambiția și dorința de a reuși. „Eu m-am născut în Reșița, într-o garsonieră de doar 20 de metri pătrați. Am crescut într-o situație modestă, dar asta mi-a insuflat dorința de a reuși. Sătul de sărăcie și cu o dietă bazată pe pâine și ulei, am reușit treptat să ne ridicăm singuri”, a mărturisit afaceristul.

Astăzi, după ani de muncă și investiții, Donca este considerat unul dintre cei mai vizibili antreprenori din mediul online, cu afaceri în energie verde, agricultură și zona crypto.

Citeşte şi: Cine este Ceanu Zheng de la Survivor România 2026. S-a zvonit că a avut o relație cu Iuliana Beregoi. „La mine rețeta magică este că sunt chinez!”

Citeşte şi: Cine este Lucian Popa de la Survivor România 2026. Este triatlonist și unul dintre puținii români care au reușit să finalizeze renumita cursă „Iron Man”

Citeşte şi: Cine este Niky Salman de la Survivor România 2026. Intră în competiție determinată să câștige! „Jungla va deveni casă mea. Fără confort. Fără mâncare. Fără siguranță!”

Citeşte şi: Cine este Roxana Condurache de la Survivor România 2026. Actrița a jucat cu Monica Bellucci în filmul „The Whistleblower”. „Are o eleganță ieșită din comun!”

Cum s-a lansat în afaceri și cum a devenit milionar

Drumul lui Călin Donca în business nu a fost unul ușor. Primul său job a fost în Portugalia, unde a mers la doar 18 ani pentru a vinde tablouri. Experiența s-a încheiat brusc, după ce a fost oprit de poliție și trimis acasă. „Primul meu job a fost în Portugalia, am fost să vând tablouri… după nu mult timp m-a luat Poliția pe stradă, m-a întrebat de acte și m-a trimis acasă. Știu că aveam 18 ani”, a povestit el în podcastul „Fiță cu Adiță”.

Ulterior, a lucrat patru ani și jumătate în domeniul asigurărilor, deși nu i-a plăcut niciodată vânzarea. „Niciodată nu mi-am dorit să vând tablouri… în asigurări nu mi-a plăcut niciodată să vând asigurări. Mi-a fost foarte greu, dar patru ani și jumătate am stat în asigurări și am tras tot greul de care am avut nevoie ca să mă dezvolt”, a spus Donca.

Cu timpul, și-a construit propriile afaceri: o plantație de șofran, o companie de panouri fotovoltaice și chiar propria monedă virtuală. Aceste proiecte l-au transformat într-un milionar cunoscut în mediul online.

Viața personală a lui Călin Donca

În plan personal, Călin Donca este căsătorit de aproape 20 de ani cu soția sa, Orianda. Cei doi s-au cunoscut la un seminar susținut de el și au format rapid un cuplu solid. Au împreună cinci copii: Ariadna, Ovidius, Arisha, Ares și Areea.

Afaceristul a vorbit cu emoție despre începuturile relației lor: „M-am întâlnit cu Orianda în urmă cu aproape 15 ani într-un seminar pe care eu îl susţineam… ne-am potrivit aşa bine pentru că şi ea căuta dezvoltarea. A fost agentul meu cel mai bun în vânzări. În cel mai rău caz în care pierdem tot, eu te iau de mână şi vindem ceva pe stradă. Eu când am picat, nu am picat mai jos decât atunci când ne-am cunoscut. Ea de acolo m-a luat”, a spus el în același podcast.

Conflictul lui Călin Donca cu Dorian Popa

În 2023, numele lui Călin Donca a ajuns în centrul unui scandal public după ce Dorian Popa l-a acuzat că l-ar fi păcălit într-o investiție cu panouri fotovoltaice. Relația dintre cei doi, cândva prieteni, s-a deteriorat rapid.

Donca a reacționat inițial printr-un proces de defăimare, însă ulterior s-a arătat dispus la împăcare. „Sunt de acord ca să retrag orice acțiune legală împotriva lui Dorian Popa, în cazul în care are bărbăția, are demnitatea, ca să ne vedem într-un podcast… dacă careva dintre noi a greșit, să lăsăm publicul ca să vadă lucrul acesta”, a declarat el pentru Spynews.

De ce a fost arestat Călin Donca

Tot în 2023, Călin Donca a fost arestat pentru trei luni, fiind acuzat de înșelăciune și manipularea pieței de capital. Autoritățile susțin că ar fi promovat în mod înșelător propria criptomonedă, convingând investitori că pot obține câștiguri uriașe.

În comunicatul oficial se arată: „Membrii grupului infracțional au inițiat un proiect în domeniul monedelor virtuale, creând propria monedă virtuală și au efectuat operațiuni de manipulare a pieței de capital, prin diseminarea în spațiul public a unor informații nereale potrivit cărora suma investită în această monedă virtuală poate genera câștiguri de 100 de ori mai mari, inducând în eroare un număr nedeterminat de persoane de la care au obținut aproximativ 700.000 USD.”

În ciuda problemelor legale, Donca susține că își va demonstra nevinovăția și că experiențele dificile l-au făcut mai puternic.

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News