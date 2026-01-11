Cine este Meila Codruța (Coco) de la Desafio: Aventura. Are 20 de ani și este luptătoare MMA

Meila Codruța, luptătoare MMA din Oradea, este printre cele mai tinere concurente din Desafio: Aventura. La 20 de ani, face parte din echipa Luptătorii și demonstrează că puterea și curajul nu au vârstă.

Cine este Meila Codruța (Coco) de la Desafio: Aventura

Meila Codruța, alias Coco, este imaginea ambiției și determinării la doar 20 de ani. Originară din Oradea, tânăra luptătoare MMA își testează limitele în reality show-ul Desafio: Aventura de la PRO TV, o competiție care pune la încercare forța fizică și mentală a participanților.

Coco a pășit în sala de antrenamente la o vârstă fragedă, 10 ani, iar de atunci, sportul de contact a devenit o parte vitală a vieții ei. În prezent, este luptătoare MMA și personal trainer, dedicându-se complet disciplinei care îi oferă nu doar forță fizică, ci și echilibru mental. Tânără, dar matură, Meila își dorește să inspire prin curajul și determinarea ei.

„Vreau să-mi deschid propria sală de MMA dacă voi câștiga marele premiu”, a dezvăluit Coco.

Dincolo de competiție, Meila vede sportul ca un mod de viață, o cale de a-și defini identitatea.

Ce înseamnă pentru ea participarea la Desafio: Aventura

Mică de statură, dar mare de caracter, Coco este o combinație rară de modestie, curaj și rezistență. Participarea la competiție este pentru ea mai mult decât o simplă experiență TV; este o oportunitate de a-și dovedi că vârsta sau genul nu limitează ambiția.

„Desafio: Aventura este despre a demonstra că nimic nu este imposibil”, a declarat ea.

În cadrul Desafio: Aventura, Coco face parte din echipa Luptătorii, alături de alți concurenți care împărtășesc aceeași tenacitate. Cele 24 de zile petrecute în junglă sunt o provocare extremă, unde concurenții trebuie să își câștige hrana și adăpostul, în timp ce se confruntă cu probe solicitante. Meila își folosește nu doar forța fizică, ci și disciplina mentală pentru a face față obstacolelor.

