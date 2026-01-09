Mesajul trimis de Rodica Stănoiu cu două zile înainte să moară: „Cum a putut să scrie dacă era bolnavă, internată?”. Cui a vrut, de fapt, să-și lase averea

Rodica Stănoiu i-a trimis un mesaj unui amic cu două zile înainte să moară. Același prieten a dezvăluit cui ar fi vrut, de fapt, fosta ministră să-și lase moștenirea.

Mesajul trimis de Rodica Stănoiu cu două zile înainte să moară

Moartea fostei ministre a Justiției, Rodica Stănoiu, continuă să fie învăluită în mister. Noi detalii ies la iveală pe zi ce trece. Într-un interviu pentru Cancan, Beniamin Cojocaru, un apropiat al acesteia, a povestit ce mesaj a primit de la Stănoiu cu doar câteva zile înainte de dispariția ei, informații care ar putea influența ancheta în curs.

Potrivit lui Beniamin Cojocaru, care locuiește la Nisa din 1986, Rodica Stănoiu avea o relație specială cu mătușa ei, doamna Zuckof, care locuia și ea la Nisa. Fiind apropiate, fosta ministră obișnuia să petreacă mult timp în Franța.

„Eu locuiesc la Nisa din 1986. Am cunoscut-o pe mătușa ei întâi, doamna Zuckof, care locuia și ea acolo. Ne-am împrietenit și din discuție în discuție mi-a zis: «Te deranjează dacă o iei pe nepoata mea de la aeroport cu soțul ei?» «Sigur că nu.» Așa ne-am împrietenit și am ajuns să ieșim împreună, să mâncăm împreună, am vizitat toate atracțiile turistice. Eu am cunoscut-o pe doamna Stănoiu în urmă cu 30 de ani”, a declarat Beniamin pentru Cancan.

Deși se credea că Rodica Stănoiu deținea o proprietate la Nisa, Beniamin a dezvăluit că, de fapt, aceasta locuia într-un apartament închiriat, cu vedere la mare, oferit de el. „Îi închiriam cu 100 de euro pe zi, deci pe lună trei mii de euro plătea pentru un apartament cu trei camere. Ea venea deseori la Nisa și stătea aici între o lună și două”, a mai explicat amicul fostei ministre.

„Cum a putut să scrie dacă era bolnavă, internată?”

Un aspect care dă naștere unor suspiciuni în cazul morții Rodicăi Stănoiu este un mesaj pe care Beniamin Cojocaru l-a primit de la aceasta cu doar două zile înainte ca ea să moară. Potrivit acestuia, mesajul a fost trimis pe 1 decembrie 2025, în ciuda faptului că aceasta era deja internată în spital din 30 octombrie și se afla într-o stare de sănătate precară.

„Pe 1 decembrie mi-a trimis mesaj: «Sărbători fericite» (alături de un sticker cu un plic din care iese o inimă – n.red.). Cum a putut să scrie dacă era bolnavă, internată? E un mesaj scris. Am dat mesajul și organelor de cercetare penală, i-am dat unui procuror. A dat apoi datele mele la poliția judiciară ca să mă contacteze în cazul în care au nelămuriri”, a mai declarat Beniamin pentru sursa citată.

Schimbări suspecte în testament

În plus, Beniamin a povestit și despre intențiile fostei ministre de a-și lăsa averea nepoatei sale din Filiași. „Și vă mai spun ceva legat de testament pentru că știu asta. Rodica a vrut să lase nepoatei sale mare parte din avere, una care locuiește în Filiaș, mi-a zis că și-a făcut testamentul. Între timp am înțeles că s-a schimbat situația”, a mărturisit.

Potrivit Cancan, Marius Calotă, iubitul Rodicăi cu peste 50 de ani mai tânăr decât ea, principalul suspect în cazul morții ei, începuse deja demersurile pentru succesiunea averii fostei ministre când Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov a deschis un dosar penal de moarte suspectă.

În testamentul Rodicăi Stănoiu, Marius Calotă este principalul beneficiar, primind cele mai importante bunuri.

Rodica Stănoiu a fost înmormântată pentru a doua oară după ce trupul său a fost ridicat de la Institutul Național de Medicină Legală de către o nepoată. Parchetul a deschis un dosar penal in rem pentru ucidere din culpă și acces ilegal la un sistem informatic, iar ancheta este în plină desfășurare.

