Fotbalistul german Sebastian Hertner, în vârstă de 34 de ani, a murit într-un accident tragic, care a avut loc sâmbătă, 20 decembrie 2025, în Muntenegru, în apropierea orașului Zabljak. Sportivul se afla în vacanță la schi împreună cu soția sa.

Sebastian Hertner a murit la 34 de ani, după ce a căzut din telescaun în vacanță la schi

Sebastian Hertner, fotbalist german în vârstă de 34 de ani, și-a pierdut viața în mod tragic, chiar înainte de Crăciun. Sportivul se afla în vacanță la schi cu soția când telescaunul în care erau s-a ciocnit de un alt telescaun, provocând desprinderea scaunului în care era Hertner.

Fotbalistul a căzut în gol de la o înălțime de 70 de metri, pierzându-și viața pe loc. Soția sa a rămas suspendată în gondolă, suferind o fractură la picior. Alte trei persoane au fost blocate în gondolele avariate vreme de mai multe ore în timpul intervenției echipelor de salvare.

„Suntem șocați și profund îndurerați”

Autoritățile din Muntenegru au luat măsuri imediate, închizând instalația și inițiind o anchetă pentru a determina cauza exactă a incidentului. Cu toate acestea, telescaunul a fost repus în funcțiune la doar o zi după tragedie, stârnind întrebări despre măsurile de siguranță aplicate, informează Adevărul.

Sebastian Hertner era un jucător cunoscut în 2.Bundesliga, iar până în sezonul trecut a fost căpitan al echipei ETSV Hamburg. Clubul a transmis un mesaj emoționant: „Cu mare tristețe anunțăm că Sebastian Hertner, căpitanul nostru, a avut un accident fatal în timpul unei vacanțe. Suntem șocați și profund îndurerați. Transmitem condoleanțe familiei și apropiaților. Odihnește-te în pace, Sebastian”.

