O mamă și fiică au murit după masa de Crăciun. Au fost trimise de două ori acasă de la Urgențe. Parchetul anchetează cazul

O mamă și fiica ei de 15 ani au murit după ce au mâncat pește la masa de Crăciun. Medicii le-au trimis de două ori acasă de la Urgențe, iar Parchetul anchetează cazul tragic.

O mamă și fiică au murit după masa de Crăciun

O tragedie a cutremurat Italia de Crăciun. O mamă și fiica ei de 15 ani au murit după ce au mâncat pește și fructe de mare la cina din Ajunul Crăciunului. Potrivit Corriere della Sera, citat de Știrile ProTV, acestea au fost trimise de două ori acasă de la camera de gardă, în ciuda simptomelor alarmante.

Adolescenta Sara Di Vita și mama sa, Antonella Di Ielsi, au pierit la câteva ore distanță una de cealaltă. Tragedia lor a fost atribuită unei posibile toxiinfecții alimentare cauzate de masa festivă de Crăciun. Tatăl, Gianni Di Vita, în vârstă de 55 de ani, se află în prezent internat în spital, în timp ce sora mai mare, de 20 de ani, nu a prezentat simptome.

Conform Corriere della Sera, familia a început să se simtă rău la scurt timp după cina de Crăciun, care a inclus pește, fructe de mare și midii. Deși alți participanți la masă nu au raportat simptome similare, toți membrii familiei, cu excepția fiicei mai mari, au experimentat greață și dureri accentuate.

În urma acestor simptome, ei s-au prezentat de două ori la camera de gardă a spitalului Cardarelli din Campobasso, însă au fost trimiși acasă fără a li se oferi îngrijirea necesară.

O evoluție tragică

Sâmbătă după-amiază, starea de sănătate a Sarei și a părinților ei s-a deteriorat grav. Familia a revenit la spital, iar adolescenta a fost mutată la terapie intensivă, unde a murit în jurul orei 22:30. Mama ei a fost internată, însă nici ea nu a supraviețuit, decedând în dimineața următoare. Singura care a fost ferită de simptome a fost sora mai mare a Sarei.

Primele investigații sugerează că moartea celor două ar fi fost cauzată de o toxiinfecție alimentară sau o posibilă reacție la un aliment. O autopsie a fost comandată de Parchetul din Campobasso pentru a determina cu exactitate cauzele decesului. În paralel, cadrele medicale implicate sunt investigate pentru posibile nereguli în gestionarea cazului.

Reacția comunității locale

Tragicul eveniment a lăsat orașul Pietracatella în doliu. Primarul localității, Antonio Tommasone, a declarat: „Suntem șocați; este o tragedie care ne lasă fără cuvinte. Orașul este împietrit în fața unei astfel de tragedii. Transmit condoleanțe familiei, atât ale mele, cât și ale întregii comunități”.

Familia era bine cunoscută în comunitate, iar pierderea lor a provocat o durere profundă în rândul locuitorilor. Ancheta este în desfășurare, fiind așteptate rezultate care să aducă lumină asupra acestei tragedii.

