Un alpinist român a murit într-o expediție pe vulcanul Nevado Ojos del Salado, la peste 6.500 de metri altitudine

Un alpinist român în vârstă de 57 de ani și-a pierdut viața în timpul unei expediții pe vulcanul Nevado Ojos del Salado, aflat la granița dintre Chile și Argentina.

Incidentul s-a produs la peste 6.500 de metri altitudine, într-una dintre cele mai dificile zone montane din lume. Autoritățile chiliene au declanșat o amplă operațiune pentru recuperarea trupului, coordonată de unitatea specială GOPE.

Prăbușire fatală în timpul coborârii

Potrivit poliției chiliene, alerta a fost transmisă miercuri după-amiază printr-un mesaj WhatsApp trimis de membrii expediției. Locotenent-colonelul Marcelo Ramírez, reprezentant al GOPE, a explicat că românul urcase până la aproximativ 6.540 de metri altitudine, însă în timpul coborârii s-a prăbușit brusc.

„În timpul coborârii s-a prăbușit și a căzut la aproximativ trei metri de locul respectiv”, a declarat Ramírez. Cei trei colegi ai săi au încercat imediat manevre de resuscitare, însă fără succes. Din cauza altitudinii extreme și a terenului dificil, nu au reușit să îl transporte decât câțiva metri, fiind nevoiți să coboare pentru a cere ajutor.

Tras arduo ascenso hasta los 6.520 metros de altura sobre el nivel mar, debió llegar Carabineros GOPE Atacama y rescatistas de la zona, para bajar el cuerpo del excursionista de nacionalidad rumana, fallecido luego de hacer cumbre en el volcán Ojos del Salado. #OrdenyPatria pic.twitter.com/waG4qF44MS — Carabineros Atacama (@CarabIIIRegion) December 19, 2025

Intervenție în condiții extreme

După primirea alertei, echipele GOPE au urcat pe munte și au ajuns la tabăra de bază în jurul orei 22:00, unde au discutat cu cei trei alpiniști români rămași în viață. Operațiunea de recuperare a trupului a început în zorii zilei următoare.

„Astăzi, la ora 07:00, au pornit cu scopul de a coborî trupul acestei persoane, în ture, având în vedere pericolul muncii la o asemenea altitudine”, a precizat oficialul chilian. Trupul urmează să fie predat Serviciului de Medicină Legală.

Grupul avea toate autorizațiile necesare

Autoritățile chiliene au confirmat că expediția românilor era complet legală. Grupul era format din patru persoane: bărbatul decedat, un ghid român de 62 de ani, un bărbat de 50 de ani și o femeie de 54 de ani.

„Această excursie era desfășurată în mod legal, însă s-a produs acest episod tragic, pe care alpiniștii de mare altitudine știu că, din păcate, îl presupune acest tip de activitate”, a subliniat locotenent-colonelul Ramírez.

Ojos del Salado, un munte al extremelor

Vulcanul Nevado Ojos del Salado are 6.893 de metri și este cel mai înalt vulcan activ din lume. Condițiile climatice sunt dure, iar altitudinea extremă pune la încercare chiar și alpiniști experimentați. Tragedia românului readuce în atenție riscurile majore ale expedițiilor la mare altitudine, unde orice pas greșit poate fi fatal.

