  MENIU  
Home > Astro Fun > Horoscop 10 ianuarie 2026. Începe coșmarul. O zodie are probleme grave, necazurile nu se mai opresc

Horoscop 10 ianuarie 2026. Începe coșmarul. O zodie are probleme grave, necazurile nu se mai opresc

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Claudia Grigore
.

Horoscop 10 ianuarie 2026. O zi extrem de grea, cu probleme la tot pasul pentru unii nativi. Citește horoscopul zilnic și află cum te vor influența astrele. Previziuni pentru toate zodiile.

Pentru Săgetător, ziua de astăzi vine cu un climat astral tensionat, în care lucrurile par să scape de sub control. Aspectele dure formate de planete aduc întârzieri, blocaje și situații neprevăzute care se succed rapid, fără pauze de respiro. Este genul de zi în care orice plan bine pus la punct riscă să fie dat peste cap, iar optimismul caracteristic acestei zodii este serios pus la încercare.

Horoscop 10 ianuarie 2026 – Previziuni pentru toate zodiile

Citește horoscopul zilnic și află ce ți-au rezervat astrele, în funcție de zodia ta, dar și cum va influența contextul astrologic restul zodiilor. Previziuni pentru toate zodiile.

Horoscop zilnic Berbec – Previziuni pentru 10 ianuarie 2026

Berbec, pregătește-te pentru un început de zi plin de energie. Cu Marte în aliniere favorabilă, motivația ta naturală te va ghida prin orice provocare. Profesional, fii pregătit pentru un proiect neașteptat care va necesita leadership; energia ta dinamică va impresiona. În relațiile personale, pune accent pe comunicarea deschisă pentru a clarifica eventuale neînțelegeri. Pe plan sentimental, romantismul îți activează latura jucăușă și aduce entuziasm. Financiar, este momentul să îți revizuiești bugetul și să controlezi cheltuielile impulsive. Practicile de mindfulness te pot ajuta să îți menții concentrarea în agitația zilei, echilibrând spiritul tău aprins cu calmul necesar. Din punct de vedere al sănătății, introdu un nou tip de exercițiu pentru a canaliza surplusul de energie și a preveni oboseala. Interacțiunile sociale aduc bucurie, dar prioritizează sarcinile pentru a evita întârzierile. Ai încredere în instincte atunci când trebuie să iei decizii rapide.

„Am mâncat doar porcării. Știam că mă voi îngrășa”. După ce a slăbit zeci de kilograme, Oana Radu a mărturisit acum că nu a mai făcut sport și nici nu a mai ținut dietă de 2 ani. Cum arată acum / Foto
„Am mâncat doar porcării. Știam că mă voi îngrășa”. După ce a slăbit zeci de kilograme, Oana Radu a mărturisit acum că nu a mai făcut sport și nici nu a mai ținut dietă de 2 ani. Cum arată acum / Foto
Recomandarea zilei

Horoscop zilnic Taur – Previziuni pentru 10 ianuarie 2026

Taur, ziua de astăzi îți cere răbdare și perseverență, punctele tale forte. Faza Lunii susține deciziile pragmatice, în special în plan profesional. Te așteaptă o zi metodică la locul de muncă, cu rezultate stabile. Abordarea ta atentă asigură rezultate durabile și îți aduce aprecierea colegilor. În plan personal, chestiunile familiale necesită o ureche atentă; oferă sprijin fără a judeca. Financiar, analizează cu grijă investițiile și evită riscurile pentru a menține stabilitatea. În dragoste, gesturile tandre consolidează legături mai profunde; surprinde-ți partenerul cu cuvinte sincere. Sănătatea se îmbunătățește prin rutină; ritualurile relaxante te ajută să te destresezi. Apar oportunități de învățare care îți stimulează dezvoltarea abilităților sau a hobby-urilor. Natura ta constantă îți este aliat; folosește-o pentru a naviga lin.

Citește și: Zodiile care atrag ghinionul ca un magnet! Ferește-te de ele!

„Cum a putut să scrie dacă era bolnavă, internată?”. Mesajul trimis de Rodica Stănoiu cu două zile înainte să moară. Cui a vrut, de fapt, să-și lase averea. „Am dat mesajul organelor de cercetare penală”
„Cum a putut să scrie dacă era bolnavă, internată?”. Mesajul trimis de Rodica Stănoiu cu două zile înainte să moară. Cui a vrut, de fapt, să-și lase averea. „Am dat mesajul organelor de cercetare penală”
Recomandarea zilei

Horoscop zilnic Gemeni – Previziuni pentru 10 ianuarie 2026

Gemeni, te așteaptă o zi plină de explorare intelectuală. Alinierea lui Mercur îți amplifică abilitățile de comunicare, fiind ideală pentru negocieri sau discuții importante la locul de muncă. Schimburile de idei vor fi stimulante și îți vor ascuți spiritul. Social, vei impresiona prin farmec și umor. Influențele creative aprind idei noi, favorizând scrisul sau artele. Viața amoroasă aduce dialoguri mai profunde; implică-te sincer pentru a construi o mai bună înțelegere. Financiar, analizează atent detaliile din noile acorduri pentru a evita greșelile. Sănătatea cere atenție la calmul mental; meditația îți completează ritmul alert. Curiozitatea te poate îndrepta spre platforme noi de învățare sau evenimente informative. Cercurile de prieteni se lărgesc, aducând conexiuni neașteptate și benefice. Deși ai tendința de a face mai multe lucruri simultan, concentrarea îți garantează succesul.

Horoscop zilnic Rac – Previziuni pentru 10 ianuarie 2026

Sub influența Lunii, emoțiile sunt intense, iar familia te cheamă la momente de apropiere. Profesional, intuiția îți ghidează deciziile; bazează-te pe ea pentru claritate. Munca în echipă oferă rezultate superioare, așa că susține eforturile colective. În dragoste, se conturează un drum spre căldură și apropiere; vulnerabilitatea împărtășită întărește relația. Planificarea financiară necesită atenție la detalii pentru a evita obstacolele viitoare. Acordă timp odihnei și îngrijirii personale pentru echilibrul emoțional. Activitățile creative, precum arta sau muzica, oferă eliberare emoțională. Sensibilitatea ta este un dar ce favorizează conexiuni empatice și repară neînțelegeri. Treburile gospodărești beneficiază de organizarea ta, creând un mediu liniștitor

Horoscop zilnic Leu – Previziuni pentru 10 ianuarie 2026

Leu, carisma ta naturală strălucește astăzi. Sub influența lui Jupiter, apar oportunități profesionale importante; profită de ele cu îndrăzneală și creativitate. Rolurile de conducere ți se potrivesc și îți pot impulsiona cariera. Social, magnetismul tău atrage admirație și invitații interesante. În relațiile personale, onestitatea întărește legăturile; exprimă-te deschis cu cei dragi. Financiar, planifică cu viziune pentru a valorifica câștigurile. Prioritizează sănătatea prin activități dinamice precum dansul sau sportul. Creativitatea atinge un vârf; implică-te în proiecte care cer stil și pasiune. Pot apărea provocări, dar abordează-le cu încredere și spirit de luptător. Arată recunoștință celor care te susțin, consolidând conexiunile. Celebrează micile victorii și recunoaște progresul. Energia ta pozitivă inspiră pe toată lumea.

Horoscop zilnic Fecioară – Previziuni pentru 10 ianuarie 2026

Fecioară, sarcinile care cer atenție la detalii sunt punctul tău forte astăzi. Mercur îți susține mintea analitică, facilitând rezolvarea eficientă a problemelor la locul de muncă. Vor exista situații în care meticulozitatea ta va ieși în evidență și poate aduce recunoaștere. Relațiile personale beneficiază de comunicare clară; exprimarea emoțiilor, chiar dacă dificilă, consolidează legăturile. Financiar, analizează atent tranzacțiile și evită deciziile impulsive. Adoptă o rutină de exerciții structurată pentru sănătate. Creativitatea se manifestă prin perfecționarea proiectelor existente. Prioritizează ordinea în minte și spațiu pentru a crea calm. Interacțiunile sociale aduc bucurie, dar păstrează echilibrul pentru a evita suprasolicitarea.

Horoscop zilnic Balanță – Previziuni pentru 10 ianuarie 2026

Balanță, echilibrul este esențial astăzi, în deplină rezonanță cu natura ta. Favorurile lui Venus îți amplifică farmecul și aduc armonie. La serviciu, colaborarea este atuul tău; unește perspective diverse pentru soluții inovatoare. Relațiile personale prosperă prin corectitudine și diplomație; abordează preocupările fără părtinire. Deciziile financiare cer echilibru; cântărește atent avantajele și dezavantajele. Sănătatea se îmbunătățește prin practici care conectează mintea și corpul, precum yoga. Activitățile artistice îți oferă satisfacție și exprimare. Viața socială este activă, iar tu creezi punți între oameni. Sprijină-te pe parteneriate pentru a atinge obiectivele.

Citește și: Zodii de bărbați care mint de îngheață apele în relație. Sunt cei mai periculoși parteneri!

Horoscop zilnic Scorpion – Previziuni pentru 10 ianuarie 2026

Influența lui Pluto declanșează transformări profunde, accelerând procesul de maturizare personală. Profesional, sunt posibile schimbări semnificative; strategiile flexibile pot transforma potențialele obstacole în oportunități reale. Concentrarea pe obiectivele pe termen lung îți susține succesul. În relații, transparența emoțională consolidează conexiunile; exprimă-ți sentimentele pentru a aprofunda legăturile într-un mod autentic. Financiar, revizuiește planurile pentru a le alinia noilor aspirații și pentru a-ți asigura stabilitatea. Sănătatea are de câștigat prin adoptarea unor rutine noi, care să echilibreze mintea și corpul. Creativitatea intensă oferă o descărcare cathartică; implică-te în activități care îți provoacă și îți hrănesc sufletul. Prieteniile trec prin transformări; fii selectiv, dar deschis la schimbare, atrăgând dinamici de susținere. Misterele îți stârnesc curiozitatea; aprofundează domenii care îți îmbogățesc înțelegerea. Curajul este aliatul tău principal și te ajută să traversezi aceste transformări cu reziliență.

Horoscop zilnic Săgetător – Previziuni pentru 10 ianuarie 2026

Pe plan profesional, pot apărea conflicte cu superiorii sau colegii, decizii greșite luate din grabă ori promisiuni care nu mai sunt respectate. Presiunea crește, iar Săgetătorul are senzația că muncește mult fără rezultate imediate. Financiar, se conturează cheltuieli neprevăzute sau pierderi cauzate de lipsa de atenție la detalii. Nu este o zi favorabilă riscurilor sau investițiilor.
În plan personal, tensiunile se răsfrâng și asupra relațiilor. Comunicarea devine dificilă, iar reacțiile impulsive pot amplifica probleme mai vechi. Este posibil ca o dezamăgire să scoată la suprafață frustrări acumulate de mult timp. Oboseala psihică este accentuată, iar starea de agitație poate afecta și sănătatea.
Mesajul astrelor este clar: Săgetătorul trebuie să se oprească, să evite confruntările directe și să nu forțeze lucrurile. Această perioadă dificilă nu este un capăt de drum, ci un test de maturitate și autocontrol. Răbdarea, prudența și asumarea responsabilității sunt singurele strategii care pot limita pagubele și pot pregăti terenul pentru o redresare ulterioară.

Horoscop zilnic Capricorn – Previziuni pentru 10 ianuarie 2026

Saturn îți amplifică focalizarea pe eficiență și responsabilitate, creând un context favorabil planificării și execuției clare la locul de muncă. Abordarea metodică îți consolidează prestigiul și poate aduce recunoaștere. În relații, menține echilibrul între obligațiile profesionale și cele personale, demonstrând angajament. În plan sentimental, dragostea crește prin obiective comune; cultivă această direcție cu atenție. Stabilitatea financiară se menține prin strategii testate; evită riscurile inutile. Adoptă rutine de sănătate constante, orientate spre beneficii pe termen lung. Creativitatea se exprimă prin proiecte structurate care cer atenție la detalii. În plan social, negocierile sunt favorizate; răbdarea te ajută să ajungi la consens. Pot apărea oportunități din discuții neașteptate, evidențiindu-ți capacitatea de rezolvare a problemelor. Ai încredere în forța ta de a materializa obiectivele prin perseverență și pragmatism.

Citește și: Zodii care se despart în ianuarie 2026

Horoscop zilnic Vărsător – Previziuni pentru 10 ianuarie 2026

Influența lui Uranus accentuează dorința de schimbare și favorizează ideile de tip breakthrough. Profesional, gândirea neconvențională este răsplătită cu oportunități de avansare; implică-te în proiecte colaborative pentru perspective diverse. În relații, apreciază unicitatea și arată-te așa cum ești pentru conexiuni autentice. Strategiile financiare pot beneficia de creativitate; explorează inițiative care reflectă valorile tale etice. Stilul de viață sănătos prosperă prin diversitate; este un moment bun pentru a încerca practici noi de wellness. Exprimarea artistică este susținută, mai ales la intersecția dintre tehnologie și creativitate. Experiențele sociale îți oferă puncte de vedere proaspete, sporind empatia. Visurile și aspirațiile capătă contur clar; urmează-le cu planuri concrete. Implicarea în activități comunitare aduce progres colectiv.

Horoscop zilnic Pești – Previziuni pentru 10 ianuarie 2026

Energia lui Neptun îți amplifică intuiția și te ajută să navighezi cu finețe atât în plan profesional, cât și personal. Ai încredere în percepțiile tale la serviciu; ele îți luminează căi altfel greu de observat. Emoțional, vulnerabilitatea întărește relațiile; împărtășește temeri și visuri cu cei apropiați. Finanțele se stabilizează prin planificare atentă; evită cheltuielile impulsive. Prioritizează sănătatea holistică și integrează practici meditative pentru liniște interioară. Imaginația este la cote înalte; arta și muzica devin canale esențiale de expresie. În plan social, empatia îți consolidează prieteniile; oferă sprijin celor care au nevoie de un ascultător atent. Vei descoperi frumusețea în simplitate, aducând idealurile mai aproape de realitate. Creșterea spirituală este un punct central; caută cunoașterea care îți hrănește sufletul. Momentele de solitudine favorizează reflecția și inspirația.

Sursa foto: Shutterstock/Pixabay

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Legiunea blestemaților - Sven Hassel Legiunea blestemaților - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Cum arată Gina Pistol în costum de baie la 45 de ani. S-a zvonit recent că și-a făcut o nouă procedură estetică
Cum arată Gina Pistol în costum de baie la 45 de ani. S-a zvonit recent că și-a făcut o nouă procedură estetică
Fanatik
Adrian Porumboiu, apel disperat pentru „salvarea” lui Nicolae Stanciu: „Cheia e la Șucu! Să gândească și cu inima de român și să-l aducă la Rapid!”
Adrian Porumboiu, apel disperat pentru „salvarea” lui Nicolae Stanciu: „Cheia e la Șucu! Să gândească și cu inima de român și să-l aducă la Rapid!”
GSP.ro
Raluca Zenga, apariție care întoarce toate privirile la început de 2026. Cum arată la 44 de ani fosta soție a lui Walter Zenga
Raluca Zenga, apariție care întoarce toate privirile la început de 2026. Cum arată la 44 de ani fosta soție a lui Walter Zenga
Click.ro
Alina Laufer a fost la schi cu toată familia, inclusiv cu bebelușa Eden: „La 3,5 luni am urcat cu ea la cota 2000, la Sinaia”
Alina Laufer a fost la schi cu toată familia, inclusiv cu bebelușa Eden: „La 3,5 luni am urcat cu ea la cota 2000, la Sinaia”
TV Mania
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
Redactia.ro
De ce ți se usucă gura noaptea în somn: 8 cauze importante pe care trebuie să le știi
De ce ți se usucă gura noaptea în somn: 8 cauze importante pe care trebuie să le știi
Citește și...
Unde s-a produs, de fapt, ruptura dintre Nicu Ceaușescu și Elena. „A fost o dramă, pur și simplu”
Elena Udrea, de nerecunoscut! Schimbarea făcută de fostul ministru după sărbători, nu ai mai văzut-o aşa
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Gmail se schimbă radical. Google introduce inteligența artificială în inbox
Horoscop săptămânal 12 - 18 ianuarie 2026. Începe o perioadă magică. Se deschid porțile abundenței și o zodie se va lăfăi în bani
Horoscop 9 ianuarie 2026. Față în față cu destinul. O zodie câștigă lupta cu soarta. Schimbări uriașe
Zodiile‑vedetă ale anului 2026. Vor străluci pe toate planurile!
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Bani în plus la salariu pentru români. De când se aplică mărirea, DOCUMENT BOMBĂ!

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cupluri de vedete care s-au despărțit după ce au participat la Power Couple. „Chiar și lucrurile frumoase ajung la un sfârșit”
Cupluri de vedete care s-au despărțit după ce au participat la Power Couple. „Chiar și lucrurile frumoase ajung la un sfârșit”
Adda, explicații după ce și-a lovit soțul la Power Couple: „Nu sunt un om violent. L-am atenționat să se calmeze”
Adda, explicații după ce și-a lovit soțul la Power Couple: „Nu sunt un om violent. L-am atenționat să se calmeze”
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Imagini adorabile cu Ștefan Bănică jr și Alexandru, fiul său cel mic, pe pârtie. Cum i-a surprins Lavinia Pîrva
Imagini adorabile cu Ștefan Bănică jr și Alexandru, fiul său cel mic, pe pârtie. Cum i-a surprins Lavinia Pîrva
Cum arată nepoții lui Ion Țiriac. Ileana Lazariuc, imagini rare alături de Alexandru și Nicholas
Cum arată nepoții lui Ion Țiriac. Ileana Lazariuc, imagini rare alături de Alexandru și Nicholas
Elle
North West, fiica lui Kim Kardashian, surprinsă cu accesorii controversate! Tânăra în vârstă de 12 ani s-a afișat cu diamante de peste 100 de carate. Foto
North West, fiica lui Kim Kardashian, surprinsă cu accesorii controversate! Tânăra în vârstă de 12 ani s-a afișat cu diamante de peste 100 de carate. Foto
Laura Cosoi, declarații emoționante despre familie după ce a anunțat că este însărcinată pentru a cincea oară. Actrița a dezvăluit recent că va deveni mamă din nou: „Ajutorul meu de bază…”
Laura Cosoi, declarații emoționante despre familie după ce a anunțat că este însărcinată pentru a cincea oară. Actrița a dezvăluit recent că va deveni mamă din nou: „Ajutorul meu de bază…”
Oana Moșneagu și Vlad Gherman, imagini de vis din vacanță. Cei doi au ales o destinație exotică de care au fost cuceriți: "Ne-a plăcut mult experiența..." Foto
Oana Moșneagu și Vlad Gherman, imagini de vis din vacanță. Cei doi au ales o destinație exotică de care au fost cuceriți: "Ne-a plăcut mult experiența..." Foto
DailyBusiness.ro
Ministrul Energiei convoacă Comandamentul Energetic Național, pe fondul vremii severe și al avariilor din rețea
Ministrul Energiei convoacă Comandamentul Energetic Național, pe fondul vremii severe și al avariilor din rețea
Boicotul fiscal, o soluție falsă. De ce neplata taxelor riscă să ducă la noi scumpiri
Boicotul fiscal, o soluție falsă. De ce neplata taxelor riscă să ducă la noi scumpiri
A1.ro
Azi, de la 20:30, Adi Vasile dă fluierul de start celui mai așteptat reality show al momentului: SURVIVOR – FAIMOȘI vs RĂZBOINICI!
Azi, de la 20:30, Adi Vasile dă fluierul de start celui mai așteptat reality show al momentului: SURVIVOR – FAIMOȘI vs RĂZBOINICI!
Mariana Moculescu, cuvinte dure la adresa regretatului Horia Moculescu. "Moartea nu e de ajuns ca să uit. Eu nu îl iert!" De ce refuză să meargă la mormântul compozitorului
Mariana Moculescu, cuvinte dure la adresa regretatului Horia Moculescu. "Moartea nu e de ajuns ca să uit. Eu nu îl iert!" De ce refuză să meargă la mormântul compozitorului
Monica Gabor a împlinit 38 de ani. Ce imagini a făcut publice fiica ei, Irina Columbeanu: „Mămica mea emblematică”
Monica Gabor a împlinit 38 de ani. Ce imagini a făcut publice fiica ei, Irina Columbeanu: „Mămica mea emblematică”
Vedete refuzate la Survivor România 2026. Un fost concurent de la „Insula Iubirii” și o influenceriță, pe lista respinșilor
Vedete refuzate la Survivor România 2026. Un fost concurent de la „Insula Iubirii” și o influenceriță, pe lista respinșilor
Cătălin Cazacu, mesaj neașteptat după zvonurile despărțirii de iubita sa, Roxana. "Și eu și ea suntem niște oameni independenți!" Ce spune despre relația lor
Cătălin Cazacu, mesaj neașteptat după zvonurile despărțirii de iubita sa, Roxana. "Și eu și ea suntem niște oameni independenți!" Ce spune despre relația lor
Observator News
Jumătate de ţară, sub nămeţi. Zeci de localități izolate, școli închise și oameni blocaţi cu maşina în nămeți
Jumătate de ţară, sub nămeţi. Zeci de localități izolate, școli închise și oameni blocaţi cu maşina în nămeți
Libertatea pentru Femei
Cutremur în politică! Viorica Dăncilă, atac fără precedent în întreaga ei carieră. Ce a putut dezvălui acum va produce consecințe uriașe. România nu a mai văzut-o niciodată așa!
Cutremur în politică! Viorica Dăncilă, atac fără precedent în întreaga ei carieră. Ce a putut dezvălui acum va produce consecințe uriașe. România nu a mai văzut-o niciodată așa!
Antonia, primele poze în costum de baie după cele trei operații! Face noi dezvăluiri despre medicii esteticieni. Ce a încercat un doctor să o convingă să facă
Antonia, primele poze în costum de baie după cele trei operații! Face noi dezvăluiri despre medicii esteticieni. Ce a încercat un doctor să o convingă să facă
Vedete care s-au botezat la vârsta maturității. Pocăința le-a adus împlinire
Vedete care s-au botezat la vârsta maturității. Pocăința le-a adus împlinire
Romanița Iovan l-ar suna pe fostul sot, dacă ar putea da un singur telefon. Ce i-ar spune lui Adrian Iovan
Romanița Iovan l-ar suna pe fostul sot, dacă ar putea da un singur telefon. Ce i-ar spune lui Adrian Iovan
Viva.ro
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la patru ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la patru ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Redactia.ro
De ce ți se usucă gura noaptea în somn: 8 cauze importante pe care trebuie să le știi
De ce ți se usucă gura noaptea în somn: 8 cauze importante pe care trebuie să le știi
Ce este embolia grăsoasă, afecțiunea rară din cauza căreia a murit tânărul din Buzău
Ce este embolia grăsoasă, afecțiunea rară din cauza căreia a murit tânărul din Buzău
Îţi mai aduci aminte de „Betty cea urâtă”? Viaţa actriţei s-a schimbat total la mai bine de 20 de ani de la premiera serialului
Îţi mai aduci aminte de „Betty cea urâtă”? Viaţa actriţei s-a schimbat total la mai bine de 20 de ani de la premiera serialului
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
„Am gripă deși sunt vaccinat!” Iată de ce vaccinul antigripal nu oferă 100% protecție
„Am gripă deși sunt vaccinat!” Iată de ce vaccinul antigripal nu oferă 100% protecție
Săptămână karmică grea! 3 zodii puse la zid de destin între 12–18 ianuarie
Săptămână karmică grea! 3 zodii puse la zid de destin între 12–18 ianuarie
Mucegai pe pereți? Cum îl elimini eficient și definitiv, cu soluții care chiar funcționează
Mucegai pe pereți? Cum îl elimini eficient și definitiv, cu soluții care chiar funcționează
Mâncatul necontrolat seara nu este un eșec personal. Ce se ascunde în spatele acestui comportament?
Mâncatul necontrolat seara nu este un eșec personal. Ce se ascunde în spatele acestui comportament?
TV Mania
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
Laura Cosoi și momentul care a transformat ziua ei de naștere într-unul memorabil: familia se mărește din nou
Laura Cosoi și momentul care a transformat ziua ei de naștere într-unul memorabil: familia se mărește din nou
Asemănarea neașteptată dintre Ana Bodea și mama ei. Detaliul remarcat imediat de fani
Asemănarea neașteptată dintre Ana Bodea și mama ei. Detaliul remarcat imediat de fani
Vila din Băneasa a Andrei și a lui Cătălin Măruță, complet transformată. Cum arată astăzi casa de un milion de euro a celor două vedete Pro TV
Vila din Băneasa a Andrei și a lui Cătălin Măruță, complet transformată. Cum arată astăzi casa de un milion de euro a celor două vedete Pro TV
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Amestecul-minune cu care Romanița Iovan a reușit să slăbească 24 de kilograme în 6 luni
Amestecul-minune cu care Romanița Iovan a reușit să slăbească 24 de kilograme în 6 luni
Ce s-a ales de Alexandra King după divorțul de Ilie Năstase! Actrița americană a fost a doua soție a legendarului tenismen român
Ce s-a ales de Alexandra King după divorțul de Ilie Năstase! Actrița americană a fost a doua soție a legendarului tenismen român
Stana Izbașa sfidează bătrânețea. La 56 de ani, artista din Banat se simte și arată cu 20 de ani mai tânără
Stana Izbașa sfidează bătrânețea. La 56 de ani, artista din Banat se simte și arată cu 20 de ani mai tânără
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton