Oana Roman a răbufnit. Ce a pățit după ce s-a întors în România din vacanță: „Sunteți niște imbecili fără margini, vă bateți joc”

Oana Roman s-a întors recent din vacanță și a răbufnit pe rețelele sociale după ce s-a confruntat cu o situație dificilă. Vedeta a avut toată ziua întreruperi ale curentului electric, motiv pentru care nu a putut să facă mai nimic. Ea a transmis un mesaj violent către cei care se ocupă de această situație.

Oana Roman, criză de nervi pe internet

Oana Roman a fost în vacanță și s-a întors recent în țară. Totuși, vedeta s-a confruntat cu întreruperi ale curentului care i-au dat peste cap planurile pentru toată ziua.

Vedeta a explicat că nu poate face absolut nimic, nici să calce, nici să spele, nici să se uite la televizor și nici să citească, pentru că nu are suficientă lumină.

„Nu pot să calc, nu pot să spăl, nu pot să fac nici curat, nu pot nici să citesc pentru că nu e destulă lumină, nu pot să mă uit la televizor, nu pot să scriu… Ce să fac? Dați-mi și mie o idee ce aș putea să fac când e aproape întuneric deja, când nu e curent, nu am căldură și am început ziua foarte prost”, a început Oana Roman clipul de pe Instagram.

Ea a continuat să descrie problema care a persistat toată ziua.

„Poate să plec de acasă, de nebună, cu copilul după mine în care să fac o activitate, gen să mă duc la mall. Dar nu am chef să mă duc la mall. Nu mai suport. Cretinii ăștia cu rețelele lor, curentul lor, ce imbecilitate. Cum mă frate să dai drumul la curent 10 minute și să-l oprești din nou?

Și peste două ore să-i dai drumul iar zece minute și după aia iar să-l oprești și tot așa până la infinit? De ce mă cretinilor, de ce, de ce? Sunteți niște imbecili fără margini, vă bateți joc de oameni. Țară de doi bani, adunătură de imbecili!”, a spus Oana Roman într-un filmuleț pe Instagram.

Din vacanță, direct la probleme

Oana Roman și fiica ei, Isabela, au fost plecate în vacanță pe Coasta de Azur. Cele două s-au întors ieri, iar Oana a fost trezită de zgomotul sistemului de alarmă și a realizat că a rămas fără curent electric.

În plus, alarma nu putea fi oprită, fiind pusă prea sus.

„Ceva superb. S-a oprit, din nou, curentul. A început să urle alarma, din nou. Îi interesează pe ăștia de la rețele electrice că ni se distrug aparatele electrice, pentru că ei opresc curentul, iar îl pornesc, iar îl opresc, iar îi dau drumul încontinuu?”, a mai spus ea.

