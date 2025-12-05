Oana Roman și-a împodobit bradul de Crăciun. Vedeta a ales o fundă roșie uriașă: „Am făcut ceva «în trend»”

Oana Roman se pregătește și ea de Crăciun. După ce mai multe vedete au dezvăluit pe rețelele sociale că au decorat casa și au împodobit bradul, a venit rândul fiicei lui Petre Roman să le arate urmăritorilor ei din mediul online ce decorațiuni a ales pentru pomul ei de Crăciun.

Oana Roman și-a împodobit bradul

Oana Roman a început pregătirile de Crăciun. Mai întâi a participat la o ședință foto alături de fiica ei, Isabela, iar acum a decis că este timpul să împodobească bradul.

Vedeta a ales un brad artificial pe care l-a decorat cu luminițe, globuri roșii și vișinii, săculeți de cadouri și o fundă uriașă tot roșie.

Oana a fost ajutată de Isabela să împodobească bradul, transformând totul într-un eveniment de familie. După ce fiecare glob și-a găsit locul, iar funda a fost montată perfect, vedeta a distribuit imaginile pe rețelele sociale.

„E gata bradul de anul acesta. Am făcut ceva „în trend”, sper să vă placă. Vedeți rezultatul la final. Cum vă place?”, a scris Oana Roman pe Instagram.

Vedeta, despre lecțiile de viață învățate

Oana Roman a trecut, de-a lungul timpului, prin numeroase situații, unele cu adevărat dificile. Însă, ea a ales să privească întotdeauna partea bună și să învețe din fiecare experiență.

„Viața m-a învățat să nu mă opresc, să nu las armele, să nu iau pauză. Pentru că totul depinde exclusiv de mine. E greu să pun stop și e greu să mă relaxez real. E greu pentru că nu e nimeni care să facă ceva în locul meu, nici pentru mine nici pentru Isa. Și atunci primesc putere să merg mai departe și să nu mă oprească nimic. Am învățat să nu mă bazez pe nimeni și să nu aștept nimic de la alții. Dar am o putere extraordinară și mereu găsesc resurse. Se poate, trebuie doar să vrei“, a explicat ea.

Acum, în prag de sărbători, Oana Roman a primit și o veste dificilă: fiica ei a fost diagnosticată cu rezistență la insulină.

„Azi am fost cu Isa la control. Ea este monitorizată săptămânal de doamna doctor. Azi au ieșit și analizele. Din păcate, nu sunt cele mai bune și are nevoie și de consult endocrinologic”, a povestit fiica lui Petre Roman zilele trecute.

Sursă foto: Instagram

