Nicoleta Luciu are un regret. Și-ar fi dorit mai mulți copii: „Am rămas doar cu patru”

Nicoleta Luciu a vorbit despre familia ei și a făcut mărturisiri emoționante. Vedeta spune că și-ar fi dorit să aibă o familie mai numeroasă, cu toate că a fost nevoită să renunțe la carieră o perioadă pentru a se concentra pe familie.
„Mi s-a părut așa că am reînviat. În ce sens, că lucrul asta l-am făcut toată viața mea și, la un moment dat, am stopat totul că să merg să îmi cresc copiii, pentru că asta mi-am dorit foarte mult, o familie numeroasă. Păcat că n-a fost mai numeroasă“, a spus Nicoleta Luciu pentru Știrile Antena Stars.
Și-ar fi dorit mai mulți copii
Vedeta a vorbit despre faptul că ar fi vrut să aibă o familie mai numeroasă. Ea este căsătorită din 2021 cu Zsolt Csergo și împreună au patru copii: pe Zsolt și tripleții Karol, Kim și Kevin.
Nicoleta Luciu a mărturisit că și-ar fi dorit mai mulți copii în tinerețe, dar a rămas doar cu patru și este mulțumită de familia ei. Mai mult, ea și soțul ei sunt foarte mândri de cei patru copii și de familia pe care au construit-o împreună.
„În tinerețe îmi doream mai mulți copii, dar doar cu patru am rămas. Dar sunt patru exemplare extrem de frumoase și cu care mă mândresc și eu și tatăl lor. Avem o familie minunată, împlinită, cu multă zarvă“, a mai spus Nicoleta Luciu.
