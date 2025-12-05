Nicoleta Luciu are un regret. Și-ar fi dorit mai mulți copii: „Am rămas doar cu patru”

Nicoleta Luciu a vorbit despre familia ei și a făcut mărturisiri emoționante. Vedeta spune că și-ar fi dorit să aibă o familie mai numeroasă, cu toate că a fost nevoită să renunțe la carieră o perioadă pentru a se concentra pe familie.

Nicoleta Luciu, despre renunțarea la carieră

Nicoleta Luciu a dispărut din spațiul public pentru o bună perioadă de timp. Ea a fost nevoită să se retragă pentru a își crește copiii.

Acum, vedeta a revenit în forță și se bucură de aprecierea fanilor și de proiectul pe care îl are: podcastul la care invită femei cu care poartă discuții lungi și pline de însemnătate.

Ea a vorbit despre faptul că a revenit în spațiul public șși s-a simțit ca o „reînviere”. Mai mult, ea a mărturisit că și-ar fi dorit o familie mai numeroasă.

„Mi s-a părut așa că am reînviat. În ce sens, că lucrul asta l-am făcut toată viața mea și, la un moment dat, am stopat totul că să merg să îmi cresc copiii, pentru că asta mi-am dorit foarte mult, o familie numeroasă. Păcat că n-a fost mai numeroasă“, a spus Nicoleta Luciu pentru Știrile Antena Stars.

Și-ar fi dorit mai mulți copii

Vedeta a vorbit despre faptul că ar fi vrut să aibă o familie mai numeroasă. Ea este căsătorită din 2021 cu Zsolt Csergo și împreună au patru copii: pe Zsolt și tripleții Karol, Kim și Kevin.

Nicoleta Luciu a mărturisit că și-ar fi dorit mai mulți copii în tinerețe, dar a rămas doar cu patru și este mulțumită de familia ei. Mai mult, ea și soțul ei sunt foarte mândri de cei patru copii și de familia pe care au construit-o împreună.

„În tinerețe îmi doream mai mulți copii, dar doar cu patru am rămas. Dar sunt patru exemplare extrem de frumoase și cu care mă mândresc și eu și tatăl lor. Avem o familie minunată, împlinită, cu multă zarvă“, a mai spus Nicoleta Luciu.

