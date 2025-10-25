De câți bani are nevoie o familie cu doi copii din România pentru a duce un trai decent. Suma a crescut cu nouă procente față de 2024

Valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent în 2025, corespunzătoare unei familii cu doi adulți și doi copii, a înregistrat o creștere de aproape 9% față de anul precedent, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică.

Coșul de cumpărături, cu 920 lei mai scump față de 2024

Datele recente ale Institutului Național de Statistică arată că, în 2025, costul unui trai decent pentru o familie cu doi copii este cu 920 de lei mai mare decât anul trecut.

„Valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent pentru o familie de doi adulți și doi copii pentru luna septembrie 2025 este de 11.370 lei pe lună. Valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent pentru o familie de doi adulți și doi copii a crescut în 2025 cu aproape 9 procente (8,8%) față de 2025, de la 10450/lună la 11.370 lei/lună”, potrivit unui comunicat de presă emis de Fundația Friedrich Ebert România și Syndex România.

Majorarea valorii totale a coșului de consum din acest an este cauzată de creșterea costurilor în majoritatea capitolelor, în special la alimentație (+181 lei), achiziția unei locuințe (+171 lei) și cheltuielile legate de locuință – întreținere și utilități (+170 lei). Procentual, cele mai mari creșteri s-au înregistrat la cheltuielile cu locuința, de +22,6%.”

De câți bani au nevoie alte familii pentru un trai decent

Potrivit calculelor, valoarea coșului de cumpărături pentru o familie formată din doi adulți și un copil este de 9.343 lei pe lună, în timp ce o familie de doi adulți fără copii are nevoie de 7.002 lei pe lună. Pentru o singură persoană adultă coșul de cumpărături este de 4.322 lei pe lună.

Valoarea coșului de cumpărături a fost recalculată în baza indicilor de preţuri comunicaţi de Institutul Naţional de Statistică pentru luna septembrie 2025 raportat la luna septembrie 2024.

În afara nevoilor de bază, indispensabile supraviețuirii – adăpostul și alimentația – coșul minim pentru un trai decent cuprinde o serie amplă de cheltuieli destinate satisfacerii nevoilor curente, precum îmbrăcămintea, igiena personală, educația, îngrijirea sănătății, transportul, comunicațiile, recreerea și alte cheltuieli neprevăzute (evenimente familiale, probleme de sănătate etc.).

