Reforma pensiilor speciale ale magistraților ce a fost adoptată în pachetul doi de măsuri fiscale de Guvernul condus de Ilie Bolojan și asumată apoi în Parlament pe 2 septembrie, prevede creșterea vârstei de pensionare la 65 de ani cu o perioadă de tranziție de 10 ani, precum și plafonarea pensiei la maximum 70% din ultimul salariu net, nu 80% din ultimul salariu brut, cum este în prezent.
„Valoarea unei pensii medii în magistratură este între 4.800 și 5.000 de euro, deci 24.000-25.000 de lei, o pensie care este de multe ori mai mare decât pensia medie de 550-600 de euro care este în România”, a explicat Ilie Bolojan pe 29 august.
Decizia Guvernului de a se atinge de pensiile judecătorilor și procurorilor a stârnit proteste și amenințări ale magistraților la nivel înalt. De asemenea, pe 4 septembrie, Curtea Supremă a anunțat că va sesiza CCR, susținând că legea adoptată de Guvernul Bolojan „încalcă nu mai puţin de 37 de decizii obligatorii ale Curţii Constituţionale şi numeroase principii fundamentale ale statului de drept”.
Ilie Bolojan nu s-a lăsat înduplecat, mai mult, acesta a amenințat că își va da demisia din funcția de premier dacă legea va pica la Curtea Constituțională.
Pe 23 iunie, prim-ministrul a fost întrebat dacă va demisiona, răspunsul lui fiind unui vehement: „V-am explicat și data trecută. Atunci când ai un proiect foarte important, care este un jalon pentru a lua alte decizii asemănătoare, dacă el nu trece, este greu de presupus că un Guvern mai are legitimitatea să vină cu măsuri asemănătoare în alte domenii”.
Sursă foto: Facebook
Newsletter zilnic Unica
Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.