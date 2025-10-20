Curtea Constituțională a României (CCR) a respins luni, 20 octombrie, legea care modifică pensiile magistraților, declarând-o neconstituțională.

CCR a declarat neconstituțională legea pensiilor magistraților

CCR a admis sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție și a declarat legea adoptată de Guvern și asumată în Parlament neconstituțională.

Simina Tănăsescu, președinta CCR, a fost judecător raportor. Raportul voturilor a fost de 5-4, astfel că legea a fost declarată neconstituțională în integralitatea ei.

Premierul Ilie Bolojan spunea, în luna august, că dacă legea va pica la CCR, „Guvernul nu mai are legitimitate”.

Citește și: Un bărbat din Dolj și-a ucis soția, i-a aruncat trupul într-o fântână și s-a sinucis. Tragedia, descoperită de fiul de 13 ani al cuplului

Citește și: Ilie Bolojan desființează teoria șefului ANAF privind gap-ul de TVA: „Nu cu gemul din bucătării luptăm, ci cu fraudele fiscale mari”

Ce prevede legea pensiilor magistraților

Reforma pensiilor speciale ale magistraților ce a fost adoptată în pachetul doi de măsuri fiscale de Guvernul condus de Ilie Bolojan și asumată apoi în Parlament pe 2 septembrie, prevede creșterea vârstei de pensionare la 65 de ani cu o perioadă de tranziție de 10 ani, precum și plafonarea pensiei la maximum 70% din ultimul salariu net, nu 80% din ultimul salariu brut, cum este în prezent.

„Valoarea unei pensii medii în magistratură este între 4.800 și 5.000 de euro, deci 24.000-25.000 de lei, o pensie care este de multe ori mai mare decât pensia medie de 550-600 de euro care este în România”, a explicat Ilie Bolojan pe 29 august.

Decizia Guvernului de a se atinge de pensiile judecătorilor și procurorilor a stârnit proteste și amenințări ale magistraților la nivel înalt. De asemenea, pe 4 septembrie, Curtea Supremă a anunțat că va sesiza CCR, susținând că legea adoptată de Guvernul Bolojan „încalcă nu mai puţin de 37 de decizii obligatorii ale Curţii Constituţionale şi numeroase principii fundamentale ale statului de drept”.

Citește și: O celebră influenceriță și nutriționistă a murit la scurt timp după ce a născut. „Era mai fericită ca niciodată!”

Citește și: Ilie Bolojan și-a respectat promisiunea și a tăiat din banii partidelor. Când a avut loc rectificarea bugetară

Ilie Bolojan a amenințat cu demisia

Ilie Bolojan nu s-a lăsat înduplecat, mai mult, acesta a amenințat că își va da demisia din funcția de premier dacă legea va pica la Curtea Constituțională.

Pe 23 iunie, prim-ministrul a fost întrebat dacă va demisiona, răspunsul lui fiind unui vehement: „V-am explicat și data trecută. Atunci când ai un proiect foarte important, care este un jalon pentru a lua alte decizii asemănătoare, dacă el nu trece, este greu de presupus că un Guvern mai are legitimitatea să vină cu măsuri asemănătoare în alte domenii”.

Sursă foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News