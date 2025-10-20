O tragedie cutremurătoare a îndoliat comunitatea wellness: o tânără nutriționistă și creatoare de conținut culinar a murit la scurt timp după ce a devenit mamă pentru prima dată. La doar 30 de ani, și-a împlinit visul de a-și ține în brațe copilul nou-născut, însă o complicație rară i-a curmat viața la câteva ore după naștere.

Pierderea ei a lăsat în urmă un soț devastat și un băiețel abia venit pe lume.

Nutriționista și-a pierdut viața la 30 de ani

Stacey Hatfield, o cunoscută nutriționistă și influencer culinar din Melbourne, a murit la doar câteva ore după ce a adus pe lume primul ei copil, Axel. Avea 30 de ani și era recunoscută pentru brandul său „Natural Spoonfuls”, prin care promova un stil de viață „low tox” și rețete naturale.

Potrivit soțului ei, Nathan Warnecke, Stacey a născut acasă, a reușit să-și țină în brațe băiețelul și să-l alăpteze, dar a suferit ulterior o complicație extrem de rară care i-a fost fatală. „Stace a murit pe 29 septembrie, după ce a născut cu succes primul nostru fiu, Axel, acasă. Din păcate, la scurt timp, a apărut o complicație neașteptată și extrem de rară, iar ea a murit după ce a fost transferată la spital. Personalul medical a fost extraordinar, dar nu s-a mai putut face nimic”, a scris Nathan pe Instagram.

El a mărturisit că ultimele clipe ale lui Stacey au fost cele mai fericite din viața ei: „Era mai fericită ca niciodată. A fost lumina vieții mele și motivul pentru care mă trezeam dimineața. Lumea e mai întunecată fără ea.”

Cei doi se căsătoriseră cu mai puțin de un an în urmă, pe o plajă din Maldive, într-o zi pe care Nathan o descrie drept „cea mai fericită din viața lui”. Stacey era pasionată de natură, de simplitate și de viața sănătoasă. „Îi plăcea să citească cu o cană de ceai verde și cu bulldogul nostru francez, Winter, alături”, a mai spus el.

Cel mai mare vis al ei a fost să devină mamă

Fondatoare a „Natural Spoonfuls” din 2019 și ulterior a companiei de conținut culinar „Waffl”, Stacey era apreciată pentru ambiția și etica sa profesională. „A fost o autodidactă cu o determinare incredibilă. Sunt mândru de tot ce a realizat și onorat că am putut să o ajut să-și împlinească visul”, a spus Nathan.

Cel mai mare vis al lui Stacey a fost să devină mamă. „A fost visul vieții ei. Și l-a împlinit. Exact așa cum și-a dorit. L-a ținut pe Axel în brațe, l-a alăptat, a văzut că e băiat și l-a iubit. Îl iubește și acum.”

Pentru a-l sprijini pe Nathan, care lucrează ca topograf și are ture de noapte, prietenii au lansat o campanie GoFundMe. „Nathan nu e genul care cere ajutor, dar știm că va avea nevoie. Să crești singur un copil mic, în timp ce treci printr-o pierdere atât de dureroasă, e o provocare uriașă”, a spus Jon Downie, un prieten apropiat.

Comunitatea wellness din Australia a fost profund afectată de vestea morții lui Stacey. „Nu am cuvinte. Stace era mereu atât de blândă, de inspiratoare. Sunt recunoscătoare că am cunoscut-o”, a scris Dani’s Health Eats. „Îți trimit toată dragostea, Stace. Vei veghea asupra tuturor, nu am niciun dubiu”, a transmis nutriționista Sally O’Neil.

Nathan și-a încheiat omagiul cu un mesaj emoționant: „Mulțumesc pentru viața minunată pe care am avut-o împreună, iubirea mea. Știu că nu e sfârșitul – abia aștept să te revăd într-o zi.”

Foto – Instagram

