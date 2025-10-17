Ilie Bolojan desființează teoria șefului ANAF privind gap-ul de TVA: „Nu cu gemul din bucătării luptăm, ci cu fraudele fiscale mari”

Premierul Ilie Bolojan l-a contrazis pe șeful ANAF după ce acesta a făcut o serie de declarații controversate cu privire la faptul că diferența dintre TVA-ul care se colectează și cel care ar trebui să fie colectat este mare și din cauza gemului făcut de oameni în gospodării. Șeful Executivului a contrazis această teorie.

Ilie Bolojan: „Nu cu gemul ne luptăm”

Premierul Ilie Bolojan a clarificat situația privind declarațiile făcute de șeful ANAF, Adrian Nica. Acesta a declarat miercuri seară că un exemplu pentru care există gap-ul de TVA este felul în care tratăm gemul făcut de bunica în casă.

„Asta contează la gap-ul de TVA în România?”, a fost întrebat șeful ANAF de către moderatorul emisiunii la care a participat.

„Din păcate, astăzi, da. Da, este calculat astăzi la gap-ul de TVA”, a răspuns Adrian Nica.

Acum, premierul Ilie Bolojan a ieșit cu o serie de declarații menite să atragă atenția asupra realelor probleme privind colectarea de TVA: marile fraude și neplata taxelor.

”Astăzi finanţele au publicat, cred că în jurul prânzului, situaţia datoriilor pe care instituţiile publice le au luat bugetul de stat. Încă nu s-a mai întâmplat asta. Vor primi notificări toţi. Instituţiile publice. Primării, spitale şi aşa mai departe care şi ele până acum se considerau scutite de a respecta legea.

De ce? Pentru că ce făcea guvernul? Nu îşi bugetau ultimele luni ale anului, în mod intenţionat, creau o presiune pe salarii. Dom’le, nu avem bani de salarii. Şi atunci venea guvernul printr-o hotărâre de guvern şi le dădea aceşti bani.

Ori este anormal ca cei care fac asta an de an să fie finanţaţi. Acum au fost notificaţi. Aceste date sunt publice”, a declarat premierul Ilie Bolojan, la RRA.

Șeful executivului a spus că vor fi publicate datoriile companiilor de stat și a precizat că nu s-au mai aprobat în guvern bugetele acestora, în cazul celor care au avut pierderi și a dat exemplu Metrorex, care anual este subvenționată cu aproximativ 900 de milioane de lei.

”Vor fi publicate săptămâna viitoare şi datoriile companiilor de stat şi lista cu aceste companii. Nu am mai aprobat în guvern bugetele lor, de când sunt premier, acolo unde au avut pierderi, decât cu planuri de recuperare.

”Cred că peste 70% din cifra lor de afaceri este subvenţie de la bugetul de stat. Nu-i tot una dacă acolo se fac economii de 5%, de 3%, de 4%, pentru că asta, la nivelul acestei sume înseamnă 10 milioane de lei, 20 de milioane de lei, 30 de milioane şi atunci le-am aprobat bugetul, condiţionându-le aprobarea de un plan de reducere a cheltuielilor şi au trebuit să facă acest lucru”, a spus el.

„Trebuie să nu ne risipim banii şi orice funcţionează mai bine este un plus pentru toţi cetăţenii ţării noastre”, a continuat Ilie Bolojan.

„Nu cu gemul din bucătărie trebuie să ne luptăm”

Premierul a preciza că nu cu gemul făcut de oameni în casă ar trebui să se lupte statul, ci cu evaziunea fiscală, fraudele mari și neplata taxelor.

”Noi nu cu gemul din bucătărie trebuie să ne luptăm, ci cu evaziunea fiscală, cu fraudele mari, cu neplata taxelor. Asta este misiunea ANAF şi asta vom face în perioada următoare”, a transmis Ilie Bolojan, după declarațiile controversate făcute de șeful ANAF.

