Explozie puternică în cartierul Rahova din București. Două etaje ale unui bloc din zona Sebastian, complet distruse

O explozie puternică a zguduit în această dimineață cartierul Rahova din București. La primele ore ale dimineții, locuitorii au auzit o bubuitură puternică, după ce un bloc de opt etaje din zona Sebastian a explodat, făcând mai multe victime.

Explozie puternică în cartierul Rahova

O explozie puternică ce s-a produs vineri dimineață în zona Sebastian a cartierului Rahova din București a distrus complet două etaje a unui bloc. Potrivit Știrile ProTV, 11 persoane au fost afectate, două fiind declarate decedate.

„Explozie urmată de incendiu la un apartament aflat la etajul 5 al unui imobil, situat pe Calea Rahovei, din sectorul 5 al Capitalei. Pentru gestionarea situației în mod eficient, la fața locului au fost trimise 10 autospeciale de stingere, 2 autoscări, 2 autospeciale de descarcerare, 3 ambulanțe SMURD, 1 unitate de terapie intensivă mobilă, 1 punct de comandă mobil și 1 autospecială CBRN. Pentru eficientizarea misiunii de răspuns, a fost activat Planul Roșu de Intervenție”, se arată într-o informare a ISU București – Ilfov.

11 persoane ar fi afectate, iar salvatorii prezenți la fața locului asigură evacuarea locatarilor din imobilul afectat și execută misiuni de căutare pentru identificarea altor posibile persoane surprinse.

Bucăți din clădire, căzute lângă bloc

În urmă exploziei, mai multe bucăți din clădire au căzut lângă bloc. Astfel, zona a fost evacuată, fiind creat și un perimetru de siguranță. Locatarii au fost evacuați din locuințele lor.

În prezent, nicio persoană nu are voie să se apropie de blocul unde s-a produs explozia, situat în apropierea liceului Dimitrie Bolintineanu.

O clasă în care se aflau copii din învățământul primar a fost afectată de explozie, un geam sărind în interiorul clasei, potrivit imaginilor primite de Unica.ro de la fața locului. În consecință, administrația liceului a luat decizia de a suspenda cursurile. Clasele de după-amiază nu vor mai desfășura ore.

Potrivit Inspectoratului Școlar, 10 copii au suferit răni ușoare, au fost tratați la cabinetul medical al școlii și nu au necesitat spitalizare fiind predați părinților.

