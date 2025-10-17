Daniel David, ministrul Educației și Cercetării, a anunțat că în curând va fi introdus în mediul preuniversitar un ghid de utilizare a inteligenței artificiale. Acesta spune că acest ghid va arăta va arăta cum poate fi folosită IA astfel încât să „fie un plus, nu un minus”, întrucât tot mai mulți elevi folosesc această tehnologie în activitățile lor.

Daniel David anunță introducerea unui ghid de IA în școli

Daniel David a anunțat la Digi24 că în următoarele săptămâni școlile vor primi un ghid pentru utilizarea inteligenței artificiale (IA), subliniind faptul că acesta îi va ajuta pe elevi să înțeleagă modul în care această tehnologie poate fi utilizată.

„Cum să folosești inteligența artificială, nu doar focalizată pe rezultat, focalizată și pe pașii care te duc la rezultat. Deci cum să folosești inteligența artificială pentru a fi un plus și nu un minus”, a declarat Daniel David.

În același timp, ministrul Educației a precizat că „este extraordinar de bine” că există „o conștientizare a acestei probleme venită din partea elevilor”.

„Noi avertizăm asupra acestui lucru de mai mulți ani. Profesorii sunt conștienți de acest lucru. Dar este o situație problematizată chiar de către elevi, ceea ce este un lucru extraordinar de bun”, a explicat el.

Citește și: Părinții pot primi zile libere când școlile și grădinițele se închid. Ce condiții trebuie îndeplinite

Citește și: AUR atacă legea privind pensiile private la CCR. „Guvernul Bolojan fură banii munciți ai contribuabililor români!”

Ce spune ministrul Educației despre inteligența artificială

În condițiile în care tot mai mulți elevi sunt îngrijorați inteligența artificială le afectează capacitatea de a învăța, gândirea critică și că le reduce propriul efort, ministrul Educației spune că această tehnologie nu poate fi catalogată ca „bună sau rea” întrucât depinde de modul în care este folosită.

„Tehnologia, inclusiv inteligența artificială, nu este bună sau rea în sine, ci devine mai bună sau mai proastă în funcție de cum o utilizăm. (…) Nu ne oprește nimeni când folosim sistemul de inteligență artificială pentru a rezolva o problemă”, a afirmat Daniel David.

Citește și: Mirabela Grădinaru, vizită la Palatul Victoria. Prima doamnă, discurs despre eliminarea violenței împotriva copiilor

Citește și: Se va majora sau nu salariul minim din 2026, după Directiva UE? La ce să se aștepte angajații

În ceea ce privește România, ministrul Educației spune că „avem în zona învățământului superior, și parțial în diverse segmente ale învățământului preuniversitar, instrucții, ghiduri de utilizare inteligenței artificiale”.

Potrivit lui Daniel David, ghidul care urmează să fie introdus în școli în „una-două săptămâni”, poate fi utilizat pentru a vedea „cum să folosești inteligența artificială, nu doar focalizată pe rezultat, focalizată și pe pașii care te duc la rezultat. Deci cum să folosești inteligența artificială pentru a fi un plus și nu un minus”.

Ministrul a precizat că acest ghid este destinat învățământului preuniversitar întrucât în zona universitară mai multe universități deja „și-au dezvoltat ghidurile proprii”.

Sursă foto: Hepta, Shutterstock

Urmărește-ne pe Google News