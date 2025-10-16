Se va majora sau nu salariul minim din 2026, după Directiva UE? La ce să se aștepte angajații

Guvernul României urmează să stabilească nivelul salariului minim pentru 2026, având în vedere prevederile Directivei (UE) 2022/2041 privind salariile minime adecvate, fără ca o majorare să fie încă decisă oficial. Această reglementare europeană impune statelor membre să asigure un venit minim care să reflecte un trai decent, corelat cu costul vieții, puterea de cumpărare și productivitatea muncii.

Un nou cadru legal: salariul minim, între 47% și 52% din media națională

România a transpus directiva europeană prin Legea nr. 283/2024, adoptată în noiembrie 2024 și publicată în Monitorul Oficial în februarie 2025. Potrivit acestei legi, salariul minim brut trebuie să reprezinte cel puțin 47% din salariul mediu brut național, iar Guvernul are libertatea de a stabili un prag orientativ între 47% și 52%.

În prezent, salariul mediu brut este de 4.590 lei, iar salariul minim brut, majorat la începutul anului 2025, se situează la 4.050 lei. Conform estimărilor Ministerului Muncii, pentru 2026 se discută două variante: o creștere conservatoare la 4.325 lei brut (circa 2.750 lei net), sau o variantă mai ambițioasă, apropiată de 50% din media națională, notează DcNews.

Presiuni europene și tensiuni interne

Directiva europeană are ca obiectiv principal reducerea riscului de „sărăcie în muncă” și asigurarea unui nivel de trai decent pentru angajații cu venituri mici. Profesorul Cristian Socol, într-o analiză publicată de Mediafax, susține că „majorarea salariului minim este esențială pentru protejarea puterii de cumpărare și menținerea unei plase de siguranță pentru lucrători”.

Patronatele cer înghețarea salariului minim în 2026

Reprezentanții patronatelor solicită înghețarea salariului minim brut la nivelul actual de 4.050 lei, argumentând că mediul de afaceri nu poate susține o nouă majorare. Potrivit acestora, o creștere de 8–10% ar însemna un cost suplimentar de aproximativ 300 lei lunar per angajat pentru firme, în timp ce statul ar beneficia de încasări mai mari din taxe.

Sterică Fudulea, prim-vicepreședinte al CNIPMMR, a declarat la Digi24 că „în acest an putem lua în calcul prorogarea acestei legi și suspendarea creșterii salariului minim pentru un an de zile”, invocând presiunea fiscală asupra IMM-urilor și lipsa reformelor în aparatul bugetar.

Scenariul înghețării salariilor și pensiilor în 2026 este discutat inclusiv la Palatul Victoria, în contextul constrângerilor bugetare și al aplicării Directivei Europene privind salariile minime adecvate.

Ministerul Muncii continuă să analizeze impactul economic al majorării, iar decizia finală este așteptată în săptămânile următoare. Guvernul trebuie să ia o decizie care să respecte atât angajamentele europene, cât și realitățile economice interne. În lipsa unei ajustări conforme cu directiva UE, România riscă sancțiuni și pierderea credibilității în fața partenerilor europeni.

