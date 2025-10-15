Legea pensiilor private, adoptată în Parlament. Cât a ajuns să fie plata din fondurile administrate privat

Peste 8 milioane de români care contribuie la fondurile de pensii private, cu 4,75% din salariul brut, primesc vești bune. În prima jumătate a acestui an, la 16 ani de la debutul sistemului, pensia medie plătită a trecut de pragul de 31.000 de lei, înregistrând o creștere de peste 56% față de aceeași perioadă din 2024.

Pensiile private au crescut cu 56% față de anul trecut

În primele șase luni ale anului 2025, au fost efectuate plăți totale de aproximativ 847,8 milioane de lei din activele personale nete ale participanților la fondurile de pensii private, potrivit datelor transmise de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). Sumele au ajuns la 27.316 participanți și beneficiari, ceea ce înseamnă că pensia medie încasată a urcat la circa 31.000 de lei, față de 19.850 de lei în aceeași perioadă a anului trecut.

Conform calculelor Economica, numărul total al beneficiarilor de pensii private, de la lansarea sistemului până în prezent, a depășit pragul de 250.000 și este în continuă creștere.

Cei 31.000 de lei reprezintă pensia medie pe un an sau pensia minimă pe doi ani.

Legea pensiilor private, adoptată în Parlament

Legea pensiilor private, care stabilește cum vor putea fi retrași banii din Pilonul II și III, a trecut de votul final al Parlamentului și merge la promulgare. Proiectul de lege a trecut de Camera Deputaților, fiind decizională, cu 178 de voturi pentru, 64 de voturi contra și 22 de abțineri, potrivit Digi24.

Legea privind plata pensiilor private a fost modificată, iar principalele schimbări implică impozitarea suplimentară a pensiilor private (Pilonul II și III) cu 10% CASS pentru suma care depășește 3.000 lei și modificări la modalitatea de plată a pensiilor, care pot permite o retragere inițială mai mare, dar eșalonarea sumei totale pe mai mulți ani.

Dacă varianta Guvernului prevedea ca, la momentul pensionării, participanții să poată retrage cel mult 30% din economiile acumulate, urmând ca restul banilor să fie plătiți eșalonat pe o perioadă de opt ani, la Senat a fost introdusă următoarea excepție: bolnavii de cancer vor putea retrage întreaga sumă într-o singură tranșă, la cerere.

Legea adoptată vizează atât Pilonul II, unde contribuie în jur de 8,4 milioane de persoane, cât și Pilonul III, dar adună peste 939.000 de participanți.

