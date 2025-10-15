PSD, critici dure la adresa Guvernului Bolojan, în urma discuțiilor despre o posibilă înghețare a pensiilor și salariilor în 2026. „Este de neacceptat!”

Deputatul PSD Mihai Fifor a lansat un atac ferm la adresa Guvernului condus de Ilie Bolojan, după ce s-a adus în discuție înghețarea salariilor și a pensiilor până la sfârșitul anului 2026.

Deși măsura nu a fost oficial adoptată, ea este analizată în cadrul unor scenarii fiscale care vizează reducerea deficitului și stabilizarea finanțelor publice.

Această posibilă decizie, aflată încă în stadiu de consultare, a fost criticată de reprezentanți ai opoziției și de lideri din coaliția de guvernare, care avertizează că aplicarea ei într-un context economic fragil ar putea accentua recesiunea și ar afecta grav puterea de cumpărare a românilor, deja diminuată de inflația ridicată și scăderea veniturilor reale.

Mihai Fifor critică dur planul Guvernului Bolojan

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Fifor a catalogat măsura drept „de neacceptat” și a subliniat că PSD va susține categoric în Coaliție respectarea mecanismului salariului minim european.

„Înghețarea veniturilor românilor până la finele lui 2026 este un lucru de neacceptat! România are nevoie de creștere, nu de austeritate de dragul austerității”, a transmis Mihai Fifor. El a criticat dur planul premierului, avertizând că o astfel de decizie ar lovi direct în nivelul de trai al populației, într-un moment în care economia dă semne clare de încetinire.

Scădere reală a veniturilor și inflație record

Deputatul PSD a atras atenția asupra datelor oficiale care arată o scădere semnificativă a veniturilor. „Numai în luna august, câștigul salarial mediu net a scăzut cu 5,5% în termeni reali. Ajustat cu inflația, acest indicator arată că peste 94% dintre angajați muncesc mai mult pentru mai puțin, în timp ce inflația rămâne la 9,9% – cea mai ridicată din Uniunea Europeană”, a explicat Fifor.

Potrivit acestuia, puterea de cumpărare s-a redus dramatic, iar consumul intern este în cădere liberă. În aceste condiții, înghețarea veniturilor nu ar aduce stabilitate, ci ar accentua recesiunea.

PSD susține mecanismul salariului minim european

Fifor a subliniat că PSD va insista în Coaliție ca Guvernul să respecte mecanismul salariului minim european, reglementat printr-o directivă a Parlamentului European și transpusă în legislația națională de către PSD. „Datorită acestor reglementări, salariul minim este singurul venit care nu poate fi înghețat prin decizia Guvernului Bolojan. Așadar, discuția din Coaliție nu va fi dacă salariul minim crește, ci cu cât”, a precizat deputatul.

În concluzie, Mihai Fifor a reafirmat poziția PSD: „Românii au nevoie de încredere, de venituri corelate cu realitatea și de o guvernare care să protejeze munca cinstită. PSD rămâne consecvent în apărarea dreptului la un trai decent și la o economie care lucrează pentru oameni, nu împotriva lor”.

