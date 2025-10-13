Ce părere are Sorin Grindeanu despre Ilie Bolojan și Nicușor Dan: „Având în vedere istoria…”

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, și-a spus părerea sinceră despre Ilie Bolojan și Nicușor Dan, iar mai apoi a vorbit despre reforma din administrație, criticând dur reforma din administrație a Guvernului.

Sorin Grindeanu, despre Ilie Bolojan și Nicușor Dan

Sorin Grindeanu a fost întrebat duminică, 12 octombrie, cu cine se înțelege mai bine în această perioadă din perspectivă politică, cu Nicușor Dan sau cu Ilie Bolojan.

„Asta e o întrebare la care mi-este foarte greu să răspund, deși ar trebui să fie foarte ușor. Cu președintele ar trebui să se înțeleagă toată lumea, că e președinte al tuturor românilor, (…) dar având în vedere istoria și ceea ce am avut noi experiențe în România, nu tot timpul stau lucrurile așa. Cu amândoi am relații instituționale corecte, absolut corecte”, a răspuns președintele interimar al PSD la Antena3 CNN.

Întrebat dacă Nicușor Dan are stofă de politician, liderul interimar al PSD a spus: ”Da. Foarte multă. (…) Exemplul cel mai bun – e foarte greu să fii reales primar de București. Foarte greu să îți iei al doilea mandat la rând, din punctul meu de vedere. Să vii după aceea, după un an bulversant electoral, cum a fost 2024, să vii să câștigi de pe postură de independent alegerile prezidențiale. Asta arată mai mult decât sloganul de ‘România onestă’, arată și o abilitate politică”.

Președintele PSD îl critică pe Ilie Bolojan

Pe de altă parte, Sorin Grindeanu a criticat reforma din administrație a Guvernului condus de Ilie Bolojan și a precizat că impunerea CASS pentru anumite categorii vulnerabile este excesivă, subliniind că PSD va încerca să corecteze aceste măsuri.

„Aşa-numita reformă la administraţia publică locală, să ştiţi că nu e reformă ceea ce se propune. Sunt concedieri în masă. Când dai afară oameni, asta nu înseamnă că faci reformă, ci că pur şi simplu se concediază oamenii. Este şi punctul de vedere al celor de la UDMR”, a subliniat președintele interimar al PSD.

„Eu cred că e necesar şi vreau să fiu foarte clar, că am văzut că mi s-au răstălmăcit vorbele în toate aceste săptămâni în mod intenţionat. Există în acest moment în România unităţi administrative teritoriale, primării care au un număr excesiv de angajaţi şi care trebuie să-şi reducă acest număr. Dar ceea ce trebuie să urmărim în acelaşi timp e să nu se scadă serviciile publice”, a subliniat Sorin Grindeanu.

Acesta a explicat că I se pare excesivă mărului lui Ilie Bolojan privind impunerea CASS pentru mame, veterani de război și deținuți politici.

„Mi se pare excesiv să crezi că vei reface deficitul cu CASS pentru foştii deţinuţi politici, că refaci CASS-ul cu veteranii de război şi invalizi sau urmaşi, văduve de război sau că refaci deficitul cu CASS-ul pentru mame. Şi astea sunt lucruri pe care vom încerca să le reparăm”, a afirmat Grindeanu.

„Fiind un partid de stânga, de centru-stânga, încercăm să mai atenuăm din anumite măsuri, care unele dintre ele sunt extreme şi putem să detaliem dacă vreţi. Ne aşteptăm să fie luate în seamnă propunerile PSD şi datorită ponderii pe care le avem în Parlament şi datorită validităţii acestor propuneri”, a completat politicianul.

