Nicușor Dan, mesaj emoționant după decesul pictorului Dorel Zaica: „Un mare cercetător al creativității copiilor”

Președintele Nicușor Dan i-a adus un omagiu emoționant pictorului Dorel Zaica, care a încetat din viață săptămâna trecută, la vârsta de 86 de ani. Șeful statului a publicat pe rețelele sociale mai multe fragmente din conversațiile pe care marele artist le-a avut cu copiii, subliniind faptul că acesta a fost un profesor iubit de multe generații de elevi.
Într-o postare pe Facebook, Nicușor Dan a anunțat că a aflat că Dorel Zaica a încetat din viață la începutul săptămânii trecute, astfel că a dorit să îi aducă regretatului pictor un ultim omagiu.
„Aflu că ne-a părăsit Dorel Zaica. Pictor și grafician. Profesor iubit de multe generații de elevi ai Liceului Tonitza. Dar mai ales — pentru mine — un mare cercetător al creativității copiilor (am selectat mai sus câteva citate fascinante din dialogurile lui cu copiii). A fost un om bun. Dumnezeu să-l ierte!”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.
În postarea sa, președintele României a inclus câteva fragmente din conversațiile avute de Dorel Zaica cu copiii:
Dorel Zaica s-a stins pe 6 octombrie, la vârsta de 86 de ani. Artistul fiind înmormântat miercuri, 8 octombrie.
Acesta a început să predea desenul la Școala Generală nr. 84 din București în anul 1965, pentru ca în anul 1978 să devină profesor la Liceul de Arte „Nicolae Tonitza” din . București. Din 1990 până în 1992 a fost directorul unității de învățământ.
Dorel Zaica a expus în țară și în străinătate, de la Barcelona, Frankfurt sau Salzburg, până în Statele Unite ale Americii. A colaborat cu personalități culturale precum Florian Pittiș, Alexandru Stark și Titus Mezaroș.
Celebrul pictor, grafician, scriitor și inovator în educație, Dorel Zaica a fost inițiatorul metodei pedagogice Zaica, axată pe stimularea imaginației copiilor.
Sursă foto: Facebook
Newsletter zilnic Unica
Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.