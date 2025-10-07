  MENIU  
Ce salariu are un consilier prezidențial. Nicușor Dan a trimis acasă 6 consilieri și a numit alți 16. Cine sunt aceștia

Adelina Duinea
Actualizat 07.10.2025, 15:43

Președintele Nicușor Dan a eliberat din funcție șase consilieri prezidențiali și a numit alți 16. Ce salariu are un consilier prezidențial și care este rolul acestuia?

Președintele Nicușor Dan a eliberat din funcție șase consilieri prezidențiali, printre care Cristian Diaconescu, care îl consilia pe probleme de apărare și siguranță națională, și Luminița Odobescu, responsabilă de politică externă, informează Digi24. În paralel, șeful de stat a numit alți 16 consilieri prezidențiali.

Cine sunt consilierii prezidențiali eliberați din funcție

Ei sunt cei șase consilieri prezidențiali eliberați din funcție de la 1 noiembrie 2025:

  • Cristian Diaconescu – consilier prezidențial pentru apărare și siguranță națională;
  • Luminița Odobescu – consilier prezidențial;
  • Mariana Costea – consilier prezidențial, Secretariatul General al Administrației Prezidențiale;
  • Cătălina Galer – consilier de stat, Departamentul Administrație, Politici Publice și Societate Civilă;
  • Lenuța Cobuz – consilier de stat, Cancelaria Ordinelor;
  • Gabriel-Cristian Pișcociu – consilier de stat, Departamentul Administrație, Politici Publice și Societate Civilă – Oficiul pentru Relații cu Cetățenii;
Cine sunt noii consilieri prezidențiali numiți de Nicușor Dan

Ei sunt cei 16 consilieri prezidențiali numiți recent de Nicușor Dan, potrivit G4media.

  • Marius Lazurca – consilier prezidențial pe politică externă începând cu 6 octombrie 2025. Lazurca, fost ambasador la Vatican, în Ungaria și Republica Moldova, ultima oară în Mexic, este și propunerea lui Nicușor Dan pentru șefia SIE. Cei doi se cunosc de la Paris din anii 90, unde erau studenți.
  • Ludovic Orban – consilier prezidențial pentru politică internă începând cu 6 octombrie 2025. Orban a fost președintele PNL și premier. El l-a propus în 2020 pe Nicușor Dan candidat comun PNL-USR pentru Primăria București și a făcut campanie masivă pentru el. În acel an, Nicușor Dan a câștigat alegerile și a devenit primarul general al Capitalei.
  • Valentin Naumescu – consilier prezidențial pentru afaceri europene începând cu 1 noiembrie 2025. Naumescu este profesor universitar la UBB Cluj, fost secretar de stat în MAE și conduce un ONG care a lansat în premieră în decembrie 2024 invitația ca Nicușor Dan să fie candidat la prezidențiale. Nicușor Dan a acceptat invitația.
  • Ana-Maria Geană – consilier de stat pentru românii de pretutindeni începând cu 6 octombrie 2025. Ea a fost consiliera lui Nicușor Dan și la Primăria București. Vezi aici cine este Ana-Maria Geană
  • Eugen Tomac – consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni începând cu 6 octombrie 2025. Tomac este europarlamentar și a făcut parte din echipa lui Nicușor Dan în campania electorală din 2025.
  • Cosmin Soare – consilier prezidențial pe probleme constituționale începând cu 1 noiembrie 2025. Este avocat la cabinetul Leaua și asociații. A lucrat mult timp cu Nicușor Dan în procesele Primăriei București. A reprezentat în Biroul Electoral Central partidul care l-a susținut pe Mircea Geoana la alegerile din 2024
  • Alexandru Ciurea – consilier prezidențial pe probleme juridice începând cu 6 octombrie 2025. Alexandru Ciurea a fost deputat USR în perioada 27 octombrie 2020 – 18 decembrie 2020, înlocuindu-l pe Nicușor Dan după ce acesta a câștigat Primăria Capitalei. Din martie 2021, Alexandru Ciurea a fost consilier juridic la Primăria Capitalei.
  • Andrei Popovici – consilier onorific pentru economie începând cu 6 octombrie 2025.
  • Ramona Dinu – consilier de stat pentru guvernanță corporativă și turism începând cu 6 octombrie 2025. Ramona Dinu a fost senator USR de Constanța (2016-2020), notează Info Sud-Est. Ea l-a consiliat pe Nicușor Dan și la Primăria București, timp de 2 ani, până în vara anului 2023. Din august 2023 și până în prezent a fost director executiv în Direcția Guvernanță Corporativă din cadrul Primăriei Capitalei, mai notează publicația din Constanța.
  • Diana Iancu – consilier prezidențial pentru comunicare publică începând cu 6 octombrie 2025. A fost jurnalistă, apoi a lucrat cu Nicușor Dan în Primăria București și a fost mâna lui dreaptă în campaniile electoralăe din 2024 și 2025.
  • Ștefania Simion – consilier de stat pentru mediu începând cu 6 octombrie 2025. Ștefania Simion e avocat și a reprezentat Asociația Salvați Bucureștiul în instanță în campania ”Salvați Roșia Montană”.
  • Diana Punga – consilier de stat pentru relația cu societatea civilă începând cu 1 noiembrie 2025. Diana Pungă e city manager al Bucureștiului din 2021 până în vara anului trecut, potrivit Libertatea. Aceasta a fost șefă de cabinet a lui Nicușor Dan în perioada în care acesta a fost deputat. A fost membră a partidului Uniunea Salvați Bucureștiul, înființat de Nicușor Dan în 2015 și tranformat ulterior în USR.
  • Cristian Roșu – consilier de stat pentru relații publice începând cu 1 noiembrie 2025. În prezent este director executiv la Direcția Relații cu Publicul din Primăria Capitalei. În 2021, Cristian Roșu fusese numit de Nicușor Dan consilier în materie de call center la Primăria Capitalei. A lucrat în markentig la Electromagnetica, peste 20 de ani. Este specializat în probleme de resurse umane, consiliere financiar-contabilă, organizare evenimente și logistica necesară desfășurării activității în cadrul organizațiilor în care a activat.
  • Andreea Miu – consilier prezidențial. Va conduce Secretariatul General al Administrației Prezidențiale începând cu 1 noiembrie 2025. Andreea Miu a fost, începând cu anul 2022, șefa de Cabinet a lui Nicușor Dan în cadrul Primăriei București. Citește aici profilul complet al Andreei Miu
  • Ștefan Dragomirescu – consilier de stat pentru administrarea patrimoniului și logistică în cadrul Secretariatului General al Administrației Prezidențiale începând cu 6 octombrie 2025. Ștefan Dragomirescu a ocupat funcția de șef al Serviciului Administrare Sedii în cadrul Primăriei București.
  • Roxana Butnaru – consilier de stat la Cancelaria Ordinelor începând cu 1 noiembrie 2025.

Ce salariu are un consilier prezidențial și care sunt responsabilitățile lui

Un consilier prezidențial încasează în jur de 2500 de euro pe lună, respectiv peste 150.000 de lei anual, potrivit Știrile Pro TV. Un consilier de stat este plătit cu aproximativ 2000 de euro lunar. Consilierii prezidențiali au rang de ministru, în timp ce consilierii de stat au rang de secretar de stat.

Consilierii prezidențiali sprijină politicile prezidențiale prin expertiza și capitalul lor relațional.

Foto: Instagram

