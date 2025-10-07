Traian Băsescu îl sfătuiește pe Nicușor Dan să schimbe guvernul condus de Ilie Bolojan, după ce țara scapă de deficit, dar subliniază că președintele nu ar trebui să numească un premier de la PSD, care ar putea să adâncească România în și mai multe datorii.

Traian Băsescu îl sfătuiește pe Nicușor Dan să schimbe guvernul

Traian Băsescu și-a spus părerea cu privire la relația dintre actualul șef al statului, Nicușor Dan, și premierul Ilie Bolojan, susținând că este mai bine ca președintele să rămână strict la atribuțiile lui de la Cotroceni.

Întrebat într-o intervenție la Digi 24 dacă Ilie Bolojan ar avea nevoie de sprijinul lui Nicușor Dan, Băsescu a răspuns: „Da şi nu. Da, în mod cavaleresc, dar din punct de vedere pragmatic este bine să nu fie partenerul lui Bolojan. În şase, opt luni Bolojan va avea nivelul de simpatie foarte scăzut. Şi atunci va trebui să vină preşedintele curat, după excursii în Moldova, cu copiii şi să spună „Asta e!”. Pentru că eu am experiența mea – am fost solidar cu guvernul, mi-am asumat, dar eram la al doilea mandat. El este la primul mandat, și peste câteva luni când Bolojan va fi foarte erodat de măsurile pe care le ia, asta-i politica, va trebui să vină un președinte care să spună calea de urmat – schimbăm guvernul pentru relansarea încrederii în executiv”.

În același timp, fostul președinte îi recomandă lui Dan să nu numească un premier de la PSD.

„Cei care au nenorocit finanțele publice au fost cei de la PSD. Cel mai puternic agent de distrugere al bugetului României. Ciolacu a fost vârful și emblema acestui proces”, a subliniat el.

Citește și: Ilie Bolojan cere „salarizare parțială” pentru magistrații care își suspendă parțial activitatea. „Altfel, nu cred că este un gest de respect față de cetățenii români”

Citește și: Diana Șoșoacă s-a prezentat la audieri la Parchetul General, unde era așteptată de sute de susținători: „Va veni momentul în care eu voi fi președintele României”

De ce îi recomandă fostul președinte lui Nicușor Dan să nu numească un premier de la PSD

Traian Băsescu este de părere că numirea unui premier de la PSD ar fi un pas greșit întrucât membrii acestui partid „se bagă în trezorerie” și îndatorează România.

„Eu sper că Nicușor Dan va găsi resursele să formeze un nou guvern după ce țara este redresată, după ce probleme de deficit intră pe un curs care nu mai necesită efort. Deci, atunci când lucrurile intră într-o matrice generată de măsurile pe care le ia Bolojan și deficitul se va reduce, atunci va fi momentul să pună un nou guvern. Dar nu trebuie pus guvern PSD, pentru că ăștia au năravul ăsta prost – când se văd cu prim-ministru, se bagă în trezorerie și nu mai ies de acolo până nu termină toți banii și ne îndatorează neam de neamul nostru. Deci, PSD trebuie să nu ajungă cu prim-ministru înaintea următoarelor alegeri, pentru că va distruge tot ce se construiește acum”, a explicat fostul președinte.

Citește și: Sorin Oprescu, primele declarații după ce a fost adus la audieri: „M-am dus să aștept un prieten”. Ce se întâmplă acum cu fostul primar al Capitalei

Citește și: Nicușor Dan eliberează din funcție 6 consilieri. Președintele face noi numiri la nivelul Administrației Prezidențiale

Ce părere are Traian Băsescu despre activitatea lui Nicușor Dan ca președinte al României

Traian Băsescu spune că actualul președinte este implicat 100% în activitatea sa de președinte al României. De asemenea, acesta consideră că va fi mult mai implicat după ce consilierii săi îi vor începe mandatele.

„Nicușor Dan nu poate fi acuzat de inactivitate. Din câte știu e foarte activ, citește foarte mult, analizează. Acum își pune consilierii și probabil va fi mult mai activ începând de poimâine. Mâine înțeleg că-și nominalizează consilierii. El nu a avut consilieri până acum. Cineva trebuie să-ți pregătească un rezumat asupra unei probleme care consideri că trebuie comunicată, și cred că va avea o bună comunicare după ce-și nominalizează consilierii”, a subliniat acesta.

Sursă foto: Hepta, Profimedia

Urmărește-ne pe Google News