Sorin Oprescu, primele declarații după ce a fost adus la audieri: „M-am dus să aștept un prieten”. Ce se întâmplă acum cu fostul primar al Capitalei

Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu a fost audiat în Grecia după ce a fost reținut sâmbătă în parcarea aeroportului din Salonic. El le-a spus jurnaliștilor că nu voia să părăsească țara și speră să rămână acolo. Iată ce urmează să se întâmple cu fostul edil.

Sorin Oprescu, dus la audieri în Grecia

Sorin Oprescu a fost prins pe aeroportul din Salonic și a fost dus la audieri.

El a fost eliberat sub control judiciar până la decizia Consiliului Judecătoresc, care urmează să aibă loc în maximum 40 de zile. Hotărârea a fost luată luni, 6 octombrie, de către magistrații din Grecia. Pe durata acestei perioade, Oprescu nu are voie să părăsească teritoriul Greciei și este obligat să se prezinte periodic la poliție.

Anterior, el fost adus în fața unui procuror care l-a întrebat dacă vrea sau nu să fie extrădat mân România. Fostul edil a fost condamnat la 10 ani și 8 luni de închisoare într-un dosar de corupție.

Nu voia să fugă din Grecia

El a spus că nu voia să părăsească Grecia, ci s-a dus să aștepte un prieten.

„Nu, unde să plec din Grecia, că nu am plecat patru ani de zile. M-am dus să aștept un prieten”, a spus Oprescu, care a afirmat că a fost reținut direct de pe aeroport.

În plus, el a fost întrebat dacă va solicita să rămână în Grecia.

„Păi, bineînțeles. Am cerut și atunci, nu?! Am cerut și atunci! Mi s-a aprobat, asta e!”.

Mai mult, Oprescu a spus că regretă faptul că realizările sale ca fost primar al Capitalei nu sunt luate în considerare „ci dimpotrivă”. Mai mult, el a spus că este convins că dosarul său are motivații politice.

Sorin Oprescu a fost reținut de poliția greacă sâmbătă, 4 octombrie, când se afla într-o parcare aflată în apropierea aeroportului din Salonic în baza mandatului european de arestare emis pe numele său de autoritățile din România, după condamnarea definitivă.

La momentul reținerii, autoritățile elene au verificat autoturismul în care se afla Sorin Oprescu cu ajutorul unor câini special antrenați, o procedură ce indică posibile suspiciuni privind o tentativă de fugă. Oficialii greci investighează dacă fostul primar intenționa să părăsească Grecia pentru a evita revenirea în România, unde este obligat să își ispășească pedeapsa.

Fostul edil a fost eliberat sub control judiciar, conform unor surse G4Media. El urmează să fier judecat într-un proces care urmează să fie deschis în maximum 40 de zile. El este condamnat definitiv pentru corupție la 10 ani și 8 luni de închisoare.

