Guvernul ia măsuri urgente, după criza prețurilor carburanților din România. Anunțul Executivului: „O ordonanță de urgență prin care să fie declarată situația de criză”

Guvernul României declară criză pe piața carburanților, anunțând măsuri urgente. Premierul Ilie Bolojan a convocat miniștri la Palatul Victoria pentru a limita prețurile și exporturile, protejând populația. Situația va fi monitorizată timp de șase luni.

Guvernul declară situație de urgență pe piața carburanților

România ia măsuri drastice pentru a combate criza carburanților. Guvernul a declarat situație de criză și se pregătește să intervină ferm pe piață, limitând prețurile, restricționând exporturile și ajustând compoziția combustibilului, toate pentru a proteja populația de scumpiri excesive.

După o ședință de urgență la Palatul Victoria, premierul Ilie Bolojan a anunțat că Executivul va adopta în zilele următoare o ordonanță de urgență menită să reglementeze piața carburanților.

Potrivit Libertatea, această decizie vine pe fondul unei analize realizate de un grup de lucru format din miniștri și instituții-cheie precum Ministerul Finanțelor, Ministerul Energiei, Ministerul Economiei și Consiliul Concurenței. Toate aceste entități vor continua să monitorizeze îndeaproape evoluția prețurilor și a pieței, pregătite să implementeze măsuri suplimentare dacă va fi nevoie.

„În urma discuțiilor, s-a decis ca Guvernul să adopte, mâine, o ordonanță de urgență prin care să fie declarată situația de criză pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere și să fie stabilite măsuri de protejare a economiei și a populației pe durata acestei crize. Pe durata situației de criză vor fi instituite măsuri de protecție aplicabile pentru o perioadă de 6 luni, cu posibilitatea prelungirii succesive pentru intervale de cel mult 3 luni, atât timp cât persistă circumstanțele care au determinat instituirea situației de criză”, se arată într-un comunicat de presă emis de Guvern.

Măsuri concrete pentru prețuri mai mici

Printre măsurile anunțate de Guvern, se numără limitarea adaosului comercial la benzină și motorină, ceea ce va împiedica creșterile necontrolate ale prețurilor pe lanțul economic, de la producător până la stațiile de alimentare.

De asemenea, exporturile de carburanți vor fi restricționate, companiile fiind obligate să obțină aprobarea prealabilă a Ministerului Economiei și Ministerului Energiei înainte de a vinde în afara țării.

Un alt pas important este reducerea cantității de biocarburant din benzină. Această modificare tehnică ar putea contribui la scăderea costului final al combustibilului, un beneficiu direct pentru șoferi. În plus, Executivul speră ca această inițiativă să prevină o nouă serie de scumpiri care s-ar putea răsfrânge rapid asupra economiei și a populației.

Guvernul a precizat că situația de criză va fi instituită inițial pentru șase luni, cu posibilitatea de prelungire în etape de câte trei luni, dacă problemele persistă. Această intervenție ar putea dura mai mult decât se estimează acum, însă autoritățile sunt hotărâte să asigure stabilitatea prețurilor și să protejeze resursele interne.

