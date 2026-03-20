  MENIU  
Ilie Bolojan, ironic la adresa PSD. Premierul critică atacurile partenerilor din coaliție: „Îmi e rușine de rușinea lor"

Ilie Bolojan, ironic la adresa PSD. Premierul critică atacurile partenerilor din coaliție: „Îmi e rușine de rușinea lor”

Oana Savin
.

Premierul Ilie Bolojan a răspuns dur atacurilor lui Sorin Grindeanu în Parlament, acuzând ipocrizia partenerilor din PSD. Discursul primului ministru a avut loc înainte de votul pentru bugetul pe 2026.

Ilie Bolojan, ironic la adresa lui Sorin Grindeanu și PSD

Într-o seară tensionată de joi, 19 martie 2026, dezbaterile finale asupra Legii Bugetului au transformat Parlamentul României într-o arenă politică. Premierul Ilie Bolojan, de obicei reținut în fața atacurilor, a oferit o replică tăioasă liderului PSD, Sorin Grindeanu, după critici dure din partea acestuia.

Într-un discurs calm, dar ferm, Ilie Bolojan a condamnat ipocrizia lui Sorin Grindeanu. Deși PSD a avut un cuvânt greu de spus în elaborarea bugetului, liderul social-democrat a vorbit de la tribună ca un opozant.

Premierul a făcut apel la responsabilitatea comună pentru stabilitatea țării.

Recomandarea zilei

„Dacă nu îi cunoșteam pe vorbitori, nu știam cine e la putere și cine e în opoziție. Înainte de a fi membru al unui partid politic, am această responsabilitate față de această țară. Vă îndemn pe toți să votați acest buget”, a spus Ilie Bolojan.

Recomandarea zilei

Discursul moral al premierului a uimit Parlamentul

Cel mai puternic moment al discursului lui Bolojan a fost un atac moral fără precedent.

Privind direct spre miniștrii și parlamentarii PSD, premierul a declarat: „Aș putea să dau replici. Dar uitându-mă la colegii mei din Guvern și mai ales la colegii din PSD, îmi e rușine de rușinea lor și de situația în care sunt”.

Cuvintele lui Ilie Bolojan au fost o pledoarie pentru evitarea „mârlăniilor” politice și pentru o abordare mai matură în parteneriatul guvernamental.

Furia premierului, declanșată de atacurile repetate ale lui Sorin Grindeanu

Sorin Grindeanu nu s-a ferit să critice direct Guvernul și pe premier. Într-un discurs comparat de mulți cu o „mitralieră de acuzații”, liderul PSD a atacat viziunea economică liberală.

Printre cele mai dure afirmații ale sale s-au numărat:

  • „Stabilitatea nu înseamnă să stăm toți uniți și umili în jurul conducătorului iubit. Eu nu vreau stabilitate ca în Rusia sau ca în Coreea de Nord!”
  • „Ne-am trezit cu un buget de dreapta care nu ține cont de viziunea PSD. Nu poți genera solidaritate socială cu barda”
  • „Miliardarii cu mașini de colecție au fost scutiți de 150 de milioane de lei, în timp ce persoanele cu dizabilități, nu. Dacă reforma înseamnă să tai de la copii sau să salvezi moluște în loc de hidrocentrale, ne opunem cu toată forța!”

Sursă foto:

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Cuarzo Cristal Roca Punta - Ediția nr.26 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuarzo Cristal Roca Punta - Ediția nr.26 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Geoda din Sahara - Ediția nr.25 (Descoperă Mineralele Pământului) Geoda din Sahara - Ediția nr.25 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
BMW Z8 - ediția nr. 144 (Mașini de Colecție) BMW Z8 - ediția nr. 144 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Volkswagen Transporter T6 Van- ediția nr. 143 (Mașini de Colecție) Volkswagen Transporter T6 Van- ediția nr. 143 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
FORTSCHRITT T 300D - Romania - Editia 13 (Tractoare de legenda) FORTSCHRITT T 300D - Romania - Editia 13 (Tractoare de legenda) 72.9 RON Cumpără acum
ZETOR 4911 - Cehoslovacia - Editia 12 (Tractoare de legenda) ZETOR 4911 - Cehoslovacia - Editia 12 (Tractoare de legenda) 72.9 RON Cumpără acum
Baldur von Schirach - ediția 25 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial) Baldur von Schirach - ediția 25 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial) 36.99 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Fanatik
GSP.ro
Click.ro
TV Mania
Redactia.ro
Citește și...
Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Proiecte speciale
Avantaje
Elle
DailyBusiness.ro
A1.ro
Observator News
Libertatea pentru Femei
Viva.ro
Redactia.ro
Retete
Baby
Diva Hair
Doctorul Zilei
TV Mania
Newscaffe.ro
CSID.ro
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton