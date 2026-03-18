Rate mai mici de la 1 aprilie. IRCC scade, iar românii pot plăti mai puțin la credite

Românii cu credite ipotecare legate de IRCC primesc o veste bună la început de aprilie. Indicele de referință pentru creditele consumatorilor va scădea oficial de la 5,68% la 5,58% pe an, o ajustare mică, dar importantă într-un context în care costul creditelor a rămas ridicat în ultimii ani. Deși reducerea nu este spectaculoasă, ea marchează o schimbare de direcție și deschide discuția despre cea mai avantajoasă strategie financiară pentru 2026.

IRCC scade, dar efectele în rate sunt modeste

Indicele IRCC valabil din 1 aprilie 2026 este calculat pe baza mediei tranzacțiilor interbancare din trimestrul IV 2025, perioadă în care valorile zilnice au oscilat între 5,50% și 5,79%. Media rezultată este 5,58%, ceea ce înseamnă o scădere de 0,10 puncte procentuale față de începutul anului.

Claudiu Trandafir, CEO ofertebancare.ro, a explicat potrivit economica.net impactul acestei ajustări: „Nu e o prăbușire, e o corecție de 0,10%, dar orice minus în dreptul dobânzii e un plus în portofel. Dacă ai un credit cu dobândă variabilă (IRCC + marjă fixă de 2,5%), dobânda ta totală scade de la 8,18% la 8,08%”.

În practică, rata unui credit ipotecar scade cu aproximativ 17–20 de lei pentru un împrumut de 250.000 de lei și cu 35–40 de lei pentru un credit de 500.000 de lei. O reducere mică, dar binevenită.

ROBOR rămâne mai ridicat, iar creditele vechi sunt încă împovărătoare

ROBOR la 3 luni a coborât și el, situându-se în jurul valorii de 5,87%, însă rămâne peste IRCC. Românii care au credite vechi, luate înainte de mai 2019, continuă să plătească dobânzi totale de peste 8,5% – 9%, ceea ce face ca refinanțarea să devină o opțiune tot mai atractivă.

„Prognozele indică o scădere graduală, dar lentă. Ne așteptăm ca IRCC să se stabilizeze în intervalul 5,3% – 5,5% spre finalul anului, dacă inflația rămâne sub control. Nu vom vedea prea curând IRCC-ul de 2% din 2021”, spune Claudiu Trandafir, avertizând că așteptarea unor dobânzi foarte mici poate însemna pierderea unor oportunități imobiliare.

2026, anul refinanțărilor: dobânzile fixe devin soluția câștigătoare

Deși scăderea IRCC este un semnal pozitiv, specialiștii subliniază că adevăratul avantaj financiar vine din refinanțarea creditelor la dobânzi fixe. În prezent, unele bănci oferă dobânzi fixe între 4,69% și 4,99% pentru perioade de 3 sau 5 ani, mult sub nivelul dobânzilor variabile actuale.

„Aici e cheia anului 2026. În timp ce variabila (IRCC + marjă) este acum la 8,08%, avem bănci cu dobândă fixă începând de la 4,69% – 4,99%”, a explicat Trandafir. Diferența este uriașă: la un credit de 300.000 de lei, rata lunară poate scădea cu peste 500–600 de lei dacă se trece de la variabilă la fixă.

Tot mai multe credite noi sunt acordate prin programe de tip „Ipotecar Verde”, unde locuințele eficiente energetic primesc dobânzi sub 5%.

Deși IRCC scade ușor, impactul în rate este limitat. În schimb, refinanțarea la dobândă fixă devine strategia dominantă în 2026, mai ales pentru cei care au contractat credite în perioada 2022–2024, când dobânzile au atins niveluri record.

„Scăderea IRCC e un semnal psihologic bun, dar profitul real nu e acolo. Profitul e în refinanțarea pe dobândă fixă sub 5%. Cine stă pe variabilă acum, practic donează băncii câteva sute de lei în fiecare lună”, a concluzionat Claudiu Trandafir.

Foto – Hepta

