Ajutor financiar pentru pensionari. Cum pot fi obținute tichetele sociale

Pensionarii români cu venituri sub 2.000 lei vor primi tichete sociale de 200 lei, ca sprijin pentru inflație. Ajutorul se acordă în două tranșe, în aprilie și decembrie, iar cererile se depun la primării.

Tichete sociale pentru pensionari

Pensionarii din România, care au pensii de până la 2.000 de lei pe lună, beneficiază anul acesta de tichete sociale în valoare de 200 de lei. Acest ajutor este menit să compenseze neindexarea pensiilor la rata inflației, oferind o mână de ajutor în prag de sărbători.

Tichetele sociale vor fi acordate în două etape, în lunile aprilie și decembrie. Pentru a intra în posesia acestora, pensionarii trebuie să se prezinte la primăriile din localitățile lor, având asupra lor actul de identitate și cuponul de pensie din luna curentă sau anterioară.

În cazul persoanelor nedeplasabile, se poate desemna un împuternicit care să ridice tichetele, cu condiția prezentării documentelor medicale și a actelor necesare.

Brașovul a lansat o campanie pentru seniori

În Brașov, Direcția de Asistență Socială (DAS) a demarat deja campania „Dar din suflet pentru seniori”, prin care pensionarii cu pensii sub 2.000 de lei primesc tichete pentru alimente, chiar înainte de Paște.

„Pentru eficientizarea timpului de aşteptare, DAS Braşov recomandă programarea online pe platforma dasbrasov.programero.ro, activă din 9 martie 2026”, se menționează pe site-ul instituției.

Pensionarii care au beneficiat de tichete în campaniile anterioare trebuie doar să se prezinte cu actele necesare, fără a completa o nouă cerere.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat recent noi măsuri sociale menite să sprijine persoanele vulnerabile, inclusiv pensionarii. Pe lângă tichetele sociale, există și alte inițiative în lucru, cum ar fi acordarea unui ajutor financiar de până la 1.000 de lei pentru seniori și sprijin suplimentar pentru familiile cu copii.

