Un nou avertisment pentru consumatori: Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a retras de pe piață 140 de tone de zahăr în urma unui control național desfășurat pe 10 martie 2026, informează Agro Tv. Motivul? Diferențe majore între cantitatea de zahăr declarată pe ambalaj și cea reală.

Ce au descoperit inspectorii ANPC?

În unele cazuri, diferențele de gramaj au fost șocante, depășind 70 de grame per ambalaj, încălcând legislația privind indicarea cantității nete a produselor alimentare. Conform estimărilor autorităților, aproximativ 10 tone de zahăr n-au ajuns efectiv la consumatori, deși erau incluse în gramajul menționat pe etichete.

Această practică nu doar că încalcă legea, ci afectează direct buzunarul consumatorilor. Prejudiciul total a fost calculat la aproximativ 30.000 de lei, o sumă ce ar fi putut fi folosită pentru nevoile reale ale familiilor.

Amenzi usturătoare pentru operatorii economici

În timpul acțiunii de control, ANPC a verificat 271 de operatori economici din întreaga țară. Rezultatul? Nu mai puțin de 456 de amenzi contravenționale, însumând peste 2,84 milioane de lei, și 110 avertismente. În cazurile grave, au fost emise 11 măsuri de oprire temporară a activităților până la remedierea problemelor.

Citește și: Amenzi de 12.000 lei în 2026 pentru românii care locuiesc la bloc și comit această greșeală

Practici comerciale incorecte: ce înseamnă?

Potrivit ANPC, astfel de abateri sunt catalogate drept practici comerciale incorecte. Ele pot induce în eroare consumatorii cu privire la caracteristici esențiale ale produselor, precum cantitatea reală achiziționată. Într-o lume în care transparența și corectitudinea ar trebui să fie esențiale, aceste nereguli subliniază necesitatea unor controale constante.

Ce urmează?

Reprezentanții ANPC au declarat că vor intensifica aceste verificări la nivel național. Scopul? Protejarea consumatorilor și asigurarea unui climat comercial corect și transparent. „Este esențial ca fiecare cetățean să primească ceea ce plătește, fără compromisuri”, au subliniat oficialii.

Foto: Shutterstock.com

Urmărește-ne pe Google News