Actrița Esther Roord a murit la 61 de ani. Ultima sa dorință a fost ca trupul să fie donat pentru cercetare științifică

Lumea televiziunii olandeze este în doliu după moartea actriței Esther Roord, cunoscută publicului larg pentru rolul Sonja din îndrăgitul sitcom Kees & Co.. Artista s-a stins din viață la vârsta de 61 de ani, după ani de probleme de sănătate. Ultimele zile și le-a petrecut în căminul Sarphatihuis, iar după deces s-a aflat că trupul său a fost donat cercetării științifice.

O carieră definită de rolul Sonja

Esther Roord a devenit un nume emblematic în televiziunea olandeză datorită rolului ei din Kees & Co., serial în care a jucat între 1997 și 2006. Chiar și după încheierea producției, actrița continua să fie recunoscută de fani.

„Este cu adevărat un miracol că, ani după ce serialul s-a încheiat, încă aud pe stradă: Hei, Sonja!”, spunea ea într-unul dintre ultimele sale interviuri. „Port ochelari foarte mari acum, dar imediat ce încep să vorbesc, oamenii mă recunosc după voce” – a adăugat.

Deși serialul a fost relansat în 2019, Roord nu a mai apărut în noua versiune. Ea a mărturisit ulterior că absența ei a fost „foarte nefericită”.

Probleme de sănătate și o recuperare dificilă

În 2019, actrița a suferit o accidentare gravă după ce a căzut pe scări și și-a fracturat antebrațul. Recuperarea a fost complicată, iar acest lucru a influențat și decizia ei de a nu reveni în sezonul al doilea al rebootului Kees & Co.. Potrivit presei, Roord nu era sigură că poate face față efortului de a memora replicile.

Chiar și așa, publicul a continuat să o aprecieze pentru talentul și energia ei, iar rolul Sonja a rămas definitoriu pentru cariera sa.

O prezență constantă în televiziune și pe scenă

Pe lângă Kees & Co., Esther Roord a jucat în producții precum Baantjer, Flodder, Pleidooi și Flikken Maastricht. În teatru, a fost recompensată cu prestigiosul Premiu Muzical John Kraaijkamp în 2009, pentru rolul din Piaf.

Moartea actriței a generat numeroase mesaje de condoleanțe din partea fanilor, care au rememorat cu emoție rolurile ei și personalitatea caldă.

„Încă mă uit la Kees & Co în fiecare seară. 61 de ani e mult prea devreme, multă putere familiei și celor dragi. Condoleanțe”, a scris un fan pe Facebook.

Altul a transmis: „Mult prea tânără, dar mereu amintită ca minunata Sonja. Ai fost o femeie adorabilă, simpatică și amuzantă, Esther.”

Un alt mesaj spunea: „Nu știam că este bolnavă. A fost atât de bună în Kees & Co, o actriță extraordinară, încă atât de tânără. O să-mi fie dor de tine. R.I.P.”

Un alt admirator a adăugat: „A fost o actriță foarte bună și, împreună cu tine, Simone, un cuplu unic în serial. Plecată mult prea devreme, dar nu va fi uitată niciodată.”

Esther Roord lasă în urmă o carieră solidă, un rol iconic și o comunitate de fani care au iubit-o pentru autenticitatea și umorul ei. Deși a plecat prea devreme, moștenirea ei artistică rămâne vie în memoria publicului.

Foto – captură Youtube

