Influencerița Wang Weiqian a murit la 29 de ani, după o luptă grea cu cancerul

Comunitatea online din Taiwan este în doliu după moartea influenceriței Wang Weiqian, care s-a stins la doar 29 de ani. Tânăra, urmărită de peste 18.000 de oameni pe Instagram, și-a documentat public lupta cu cancerul, devenind o voce puternică pentru cei aflați în aceeași situație.

Decesul ei a fost confirmat printr-o postare publicată pe pagina sa oficială.

Pe Instagram, Wang Weiqian se prezenta drept fondatoarea brandului de îngrijire intimă Hermacy și „ambasadoare în lupta împotriva cancerului”.

Primele simptome ignorate: „Am crezut că e doar o întindere”

Weiqian a început să vorbească public despre boala ei în 2021, când a fost diagnosticată cu limfom. Într-o postare din martie 2022, influencerița a povestit cum au apărut primele semne ale bolii, pe care le-a ignorat din cauza ritmului intens de muncă.

„Într-o zi, am simțit brusc o durere intensă sub braț. A fost foarte brusc. M-am gândit: ‘Muncesc atât de mult, mi-am întins și axila!’ Dar durerea nu dispărea deloc; de fapt, se înrăutățea”, a scris ea.

Prietenii au suspectat cancer mamar, iar la insistențele lor, Weiqian a început să-și verifice regulat axilele. În scurt timp, a simțit o formațiune care creștea alarmant.

„A început să crească vizibil în fiecare zi… Rata ei de creștere era incredibilă!”, a povestit influencerița.

Drumul spre diagnostic: „Nu era doar una, era un întreg grup de limfoame”

Inițial, o ecografie părea să indice un ganglion limfatic „obișnuit”, deși cu o formă neobișnuită. Medicul i-a sugerat investigații suplimentare, însă tânăra a ezitat.

„Doctorul a spus că pot continua testele dacă vreau, dar m-am gândit: Lasă, nu e mare lucru”, a scris ea.

Tatăl ei a insistat însă să obțină un diagnostic complet. A doua ecografie a schimbat totul.

„De data aceasta, ecografia a arătat nu doar o formațiune, ci un întreg grup de limfoame.”

A urmat un lung proces de tratament, inclusiv chimioterapie, pe care Weiqian l-a documentat cu sinceritate și curaj.

Lecțiile ei de viață: „Totul poate străluci”

În ciuda bolii, influencerița a încercat să rămână optimistă și să transforme fiecare zi într-un ritual al recunoștinței.

„Poate pentru că sunt o persoană foarte ritualică, îmi place să-mi fac viața… rafinată și frumoasă, totul poate străluci, nu există noduri urâte în viața mea, doar funde frumoase legate cu mâinile mele”, a scris ea într-o postare din ianuarie 2022.

Mesajele ei au inspirat mii de oameni, iar Weiqian le-a transmis constant urmăritorilor că nu este singură în luptă.

„Trebuie să continui să merg înainte, mână în mână cu voi”, le-a spus ea fanilor.

Moartea lui Wang Weiqian a lăsat în urmă o comunitate profund afectată, dar și o moștenire emoțională puternică. Prin sinceritatea și vulnerabilitatea ei, tânăra a reușit să transforme propria suferință într-un mesaj de speranță și solidaritate.

Povestea ei rămâne un reminder dureros, dar luminos, despre importanța ascultării propriului corp, a diagnosticării timpurii și a puterii de a găsi frumusețe chiar și în cele mai grele momente.

Foto – Instagram

