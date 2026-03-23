Actorul Nicholas Brendon, faimos pentru rolul lui Xander din „Buffy, spaima vampirilor”, s-a stins din viață la 54 de ani. Familia sa l-a descris drept un artist pasionat, optimist și dedicat creației.

Nicholas Brendon din „Buffy, spaima vampirilor" a murit la 54 de ani

Nicholas Brendon, cunoscut pentru rolul său emblematic din „Buffy, spaima vampirilor„, s-a stins din viață la doar 54 de ani, relatează Digi24. Actorul, care a adus zâmbetul pe buzele a milioane de fani, a murit „în somn, din cauze naturale”, a transmis familia sa.

Nicholas Brendon rămâne în memoria publicului ca Xander Harris, prietenul loial și plin de umor al vânătoarei de vampiri, un personaj care a adus o notă de autenticitate serialului. Alyson Hannigan, colega sa din distribuție, a împărtășit un mesaj emoționant: „Dragul meu Nicky, îți mulțumesc pentru anii de râsete, iubire și Dodgers. Mă voi gândi la tine de fiecare dată când văd un balansoar. Te iubesc. Odihnește-te în pace”.

Dincolo de succesul în „Buffy”, Brendon a avut o carieră diversificată, apărând în seriale precum „Criminal Minds” și „Private Practice” sau în filme ca „Psycho Beach Party”. Născut în 1971, în Los Angeles, actorul a găsit în actorie o modalitate de a-și depăși bâlbâiala, devenind ulterior un purtător de cuvânt pentru Stuttering Foundation of America.

Suferea de o afecțiune rară

În ultimii ani, Brendon și-a descoperit o nouă pasiune: arta. „Nicky iubea să-și împărtășească talentul plin de entuziasm cu familia, prietenii și fanii săi. Cei care l-au cunoscut cu adevărat au înțeles că arta lui era una dintre cele mai pure reflectări ale personalității sale”, a transmis familia sa, conform Digi24.

Din păcate, sănătatea actorului a fost marcată de provocări. În 2023, el a dezvăluit că fusese diagnosticat cu un defect cardiac congenital și sindromul cozii de cal, o afecțiune rară care provoacă dureri și amorțeală. Cu toate acestea, familia a subliniat că Brendon era optimist și urma tratament pentru a-și gestiona starea de sănătate.

Moștenirea sa rămâne vie prin personajele pe care le-a interpretat și prin arta pe care a creat-o.

Foto: Profimediaimages.ro

