Cillian Murphy, dezvăluiri exclusive din culisele filmului „Peaky Blinders: Bărbatul nemuritor”: „Când ai interpretat un personaj atât de mult timp, ajungi, într‑un fel, să faci un schimb de atomi cu el”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Cillian Murphy, laureat cu Oscar în 2024, a vorbit despre satisfacția și provocările revenirii în pielea legendarului Thomas Shelby în filmul „Peaky Blinders: Bărbatul nemuritor”. Actorul irlandez mărturisește provocările transformării și legătura profundă cu personajul său.

Cillian Murphy, dezvăluiri exclusive din culisele filmului „Peaky Blinders: Bărbatul nemuritor”

Cillian Murphy a redefinit arta actoriei odată cu interpretarea emblematicului Thomas Shelby în serialul de succes „Peaky Blinders”, disponibil pe Netflix. Cu aproape trei decenii de carieră în cinematografie și un palmares impresionant ce include filme precum „După 28 de zile”, „Batman – Începuturi” sau „Inception», Murphy a cucerit inimile publicului cu fiecare rol. Performanța sa remarcabilă din „Oppenheimer”, filmul regizat de Christopher Nolan, i-a adus în 2024 cele mai mari distincții: premiile Oscar și BAFTA pentru Cel mai bun actor, consolidându-și astfel statutul de superstar.

Cu toate acestea, după succesul răsunător, Murphy a ales să se întoarcă la rădăcini și să revină în pielea celebrului lider al familiei Shelby. „După ce a câștigat Oscarul, putea să facă orice și‑ar fi dorit”, spune Gui Heeley. „Și totuși, și-a dorit să revină. A fost ceva care i‑a adus liniște. I‑a dat încrederea necesară pentru a‑l regăsi pe Tommy Shelby.” Alegerea lui Murphy reprezintă un angajament față de personaj și față de fanii serialului, dar este departe de a fi una ușoară.

Citește și: Hannah Dodd și Ruth Gemmell, dezvăluiri din culisele părții a doua din Bridgerton, sezonul 4: „Nu ar trebui să te pui într-o cutie și să decizi cine ești, pentru că circumstanțele te schimbă”/ Exclusiv

„Cred că atunci când ai interpretat un personaj atât de mult timp, ajungi, într‑un fel, să faci un schimb de atomi cu el”

„Nu sunt genul de actor care apare, își pune costumul și e gata de filmare”, a mărturisit Murphy. „Am nevoie de câteva luni ca să reintru în starea mentală potrivită și să regăsesc fizic personajul. Dar, după atâția ani, [Tommy] începe să conducă singur mașina. Îmi iau mâinile de pe volan și totul devine puțin subconștient. Cred că atunci când ai interpretat un personaj atât de mult timp, ajungi, într‑un fel, să faci un schimb de atomi cu el.”

După o pauză de șase ani de la finalul sezonului 6, povestea continuă pe Netflix în filmul „Peaky Blinders: Bărbatul nemuritor”, iar Thomas Shelby este mai complex ca niciodată. „A traversat, probabil, cea mai turbulentă perioadă a secolului XX: două războaie mondiale și tot ce a urmat, iar viața lui personală, după cum știm, nu a fost niciodată simplă”, explică Murphy. Actorul descrie noua etapă a personajului său: „Când îl regăsim, este la fel de frânt ca întotdeauna, ia medicamente și rătăcește într-un fel de purgatoriu pe care și l-a construit singur, în casa aceea veche și imensă. Se află într-un fel de zonă de tranziție: nu trăiește cu adevărat, dar nici nu e cu totul pierdut”.

Citește și: Catalina Sandino Moreno și Sasha Calle, detalii exclusive din culisele thrillerului Netflix „The Rip”. Ce nu s-a văzut în film: „De fiecare dată când trebuia să lucrez cu el, trebuia să iau Benadryl”

„Cel mai evident lucru este că a îmbătrânit, la fel cum am îmbătrânit și eu”

Murphy recunoaște că provocările de a-l readuce la viață pe Tommy Shelby sunt la fel de mari precum au fost la început: „Cel mai evident lucru este că a îmbătrânit, la fel cum am îmbătrânit și eu”. Totuși, această maturizare a personajului, împreună cu complexitatea sa emoțională, aduce un nou strat de profunzime poveștii.

Murphy a evoluat odată cu rolul său, iar această conexiune profundă între actor și personaj a fost observată de toți cei care au lucrat cu el. Filmul, disponibil pe Netflix, continuă să inspire și să fascineze o audiență globală, iar revenirea promite să fie un nou capitol spectaculos.

Foto: Netflix

Urmărește-ne pe Google News