Home > Vedete > Străine > Cillian Murphy, dezvăluiri exclusive din culisele filmului „Peaky Blinders: Bărbatul nemuritor”: „Când ai interpretat un personaj atât de mult timp, ajungi, într‑un fel, să faci un schimb de atomi cu el”

Cillian Murphy, dezvăluiri exclusive din culisele filmului „Peaky Blinders: Bărbatul nemuritor”: „Când ai interpretat un personaj atât de mult timp, ajungi, într‑un fel, să faci un schimb de atomi cu el”

Adelina Duinea
Cillian Murphy, laureat cu Oscar în 2024, a vorbit despre satisfacția și provocările revenirii în pielea legendarului Thomas Shelby în filmul „Peaky Blinders: Bărbatul nemuritor”. Actorul irlandez mărturisește provocările transformării și legătura profundă cu personajul său.

Cillian Murphy, dezvăluiri exclusive din culisele filmului „Peaky Blinders: Bărbatul nemuritor”

Cillian Murphy a redefinit arta actoriei odată cu interpretarea emblematicului Thomas Shelby în serialul de succes „Peaky Blinders”, disponibil pe Netflix. Cu aproape trei decenii de carieră în cinematografie și un palmares impresionant ce include filme precum „După 28 de zile”, „Batman – Începuturi” sau „Inception», Murphy a cucerit inimile publicului cu fiecare rol. Performanța sa remarcabilă din „Oppenheimer”, filmul regizat de Christopher Nolan, i-a adus în 2024 cele mai mari distincții: premiile Oscar și BAFTA pentru Cel mai bun actor, consolidându-și astfel statutul de superstar.

Cu toate acestea, după succesul răsunător, Murphy a ales să se întoarcă la rădăcini și să revină în pielea celebrului lider al familiei Shelby. „După ce a câștigat Oscarul, putea să facă orice și‑ar fi dorit”, spune Gui Heeley. „Și totuși, și-a dorit să revină. A fost ceva care i‑a adus liniște. I‑a dat încrederea necesară pentru a‑l regăsi pe Tommy Shelby.” Alegerea lui Murphy reprezintă un angajament față de personaj și față de fanii serialului, dar este departe de a fi una ușoară.

Vestea momentului în televiziune vine de la PRO TV! O mare vedetă se întoarce pe post, după 20 de ani!! „Sunt încântată”
„Cred că atunci când ai interpretat un personaj atât de mult timp, ajungi, într‑un fel, să faci un schimb de atomi cu el”

„Nu sunt genul de actor care apare, își pune costumul și e gata de filmare”, a mărturisit Murphy. „Am nevoie de câteva luni ca să reintru în starea mentală potrivită și să regăsesc fizic personajul. Dar, după atâția ani, [Tommy] începe să conducă singur mașina. Îmi iau mâinile de pe volan și totul devine puțin subconștient. Cred că atunci când ai interpretat un personaj atât de mult timp, ajungi, într‑un fel, să faci un schimb de atomi cu el.”

După o pauză de șase ani de la finalul sezonului 6, povestea continuă pe Netflix în filmul „Peaky Blinders: Bărbatul nemuritor”, iar Thomas Shelby este mai complex ca niciodată. „A traversat, probabil, cea mai turbulentă perioadă a secolului XX: două războaie mondiale și tot ce a urmat, iar viața lui personală, după cum știm, nu a fost niciodată simplă”, explică Murphy. Actorul descrie noua etapă a personajului său: „Când îl regăsim, este la fel de frânt ca întotdeauna, ia medicamente și rătăcește într-un fel de purgatoriu pe care și l-a construit singur, în casa aceea veche și imensă. Se află într-un fel de zonă de tranziție: nu trăiește cu adevărat, dar nici nu e cu totul pierdut”.

Ce au descoperit Adriana Bahmuțeanu și avocata ei în niște documente care îl vizau pe Silviu Prigoană, la un an de la moartea afaceristului. „Banii au fost…”
„Cel mai evident lucru este că a îmbătrânit, la fel cum am îmbătrânit și eu”

Murphy recunoaște că provocările de a-l readuce la viață pe Tommy Shelby sunt la fel de mari precum au fost la început: „Cel mai evident lucru este că a îmbătrânit, la fel cum am îmbătrânit și eu”. Totuși, această maturizare a personajului, împreună cu complexitatea sa emoțională, aduce un nou strat de profunzime poveștii.

Murphy a evoluat odată cu rolul său, iar această conexiune profundă între actor și personaj a fost observată de toți cei care au lucrat cu el. Filmul, disponibil pe Netflix, continuă să inspire și să fascineze o audiență globală, iar revenirea promite să fie un nou capitol spectaculos.

INTERVIU. Cillian Murphy și Steven Knight despre finalul Peaky Blinders: „Era evident că așa trebuia să se încheie”
Fiul Marei Bănică, bătut cu picioarele de un profesor la școală. Jurnalista a cerut ordin de protecție pentru Dima
Tot adevărul despre plecarea lui Tommy Neubert de la FCSB. Mihai Stoica nu a omis niciun detaliu. Exclusiv
Cine a fost, cu adevărat, Chuck Norris? 5 centuri negre, 35 de Dani: „A numărat până la infinit. De două ori”
Cum poți curăța draperiile fără să le dai jos. Trucuri simple și rapide pentru a le menține mereu fresh și curate
Cătălin Măruță dă lovitura după Pro TV! Ce proiect SECRET lansează prezentatorul și cu cine colaborează. Ce veste!
După plecarea lui Cătălin Măruță, o altă vedetă este aproape să fie dată afară de Pro TV. I s-a înschis emisiunea.
Gabriela Cristea, detalii neștiute despre regulile din familia ei. Ce le cere fetelor să respecte. "Eu sunt polițistul rău din casă!"
Diana Enciu și Cristian Șimonca, dezvăluiri rare despre începutul poveștii lor de iubire și viața de familie: „Ea e sufletul meu pereche”
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Fiul Marei Bănică, bătut cu picioarele de un profesor la școală. Jurnalista a cerut ordin de protecție pentru Dima
Andreea Popescu, bărbații celebri cu care s-a iubit. Trecutul picant care iese la suprafață după divorțul de Rareș Cojoc
Anamaria Prodan, reacție incredibilă după ce s-a zvonit că Dan Alexa ar fi avut o relație cu Andreea Popescu: “Un bărbat…”
Un nou șoc la PRO TV! Emisiunea în care apărea Andi Moisescu a fost scoasă din grilă. Ce s-a aflat acum despre show-ul urmărit și îndrăgit de public
Sorana Cîrstea, apariție glam după despărțirea de Alexandru Țiriac. Cum arată ținuta cu care a impresionat. Foto
Probleme în relația dintre CRBL și noua lui parteneră, Olga Guțanu? Ce au dezvăluit cei apropiați: „O terorizează cu mesajele, mai ales când…”
Cluj: Aproximativ 1.700 de posturi ar putea fi reduse în administrațiile locale
Presiuni asupra lui Viktor Orbán, Liderii UE cer deblocarea urgentă a finanțării pentru Ucraina
Cum arată astăzi Elena Hasna, fetița-fenomen de la Next Star. Cu greu o mai recunoști la 24 de ani
Horoscop 22 martie 2026. Atrage banii ca un magnet. Primește o mărire de salariu, scapă de datorii și plănuiește o vacanță de lux
Explozie de noroc pentru cinci zodii în sezonul Berbecului. Trăiesc o perioadă de aur până pe 20 aprilie
Rareș Cojoc, prima apariție în public cu partenera de dans, la o săptămână de la anunțul divorțului de Andreea Popescu
David Pușcaș se identifică ca fiind queer: „Gay este o etichetă, nu există așa ceva. Am ieșit și cu fete și cu băieți”
Ultimul mesaj al lui Sebastian, marinarul mort după scufundarea remorcherului Astana. "Mi-a scris la 7:28"
BOMBA ANULUI, ce avansată e sarcina!! 🚨 Actrița adorată de noi, românii, așteaptă dintr-o clipă-n alta copil de la SOȚIA ei!
Gata! Rares Cojoc, în brațele celei mai comentate femei, azi, la nici o săptămână de când au anunțat divorțul! Imaginile serii sunt mai grăitoare ca o mie de cuvinte!
Daciana Sârbu, confesiuni în premieră despre Alex Ghionea, iubitul cu 22 de ani mai tânăr. Care a fost prima condiție să aibă o relație, cum a început povestea lor și ce spune despre viitor. ”Toată viața am fost judecată și bârfită!”
Mihai Voropchievici: explozie de noroc pentru 4 zodii! Bani mulți, noroc colosal, ghinion spulberat!
Neașteptat ce tocmai a dezvăluit acum Lucia Bubulac: ”M-am străduit. Viața mea...”. A fost mereu discretă, dar acum rupe tăcerea
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Traian Băsescu, anunț fulger prin care a avertizat direct toată România: „Situația e mult mai rea”. Apoi l-a adus imediat în discuție pe Ilie Bolojan: „Sunt ținute secret”. Dezvăluire neașteptată
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
După plecarea lui Cătălin Măruță, o altă vedetă este aproape să fie dată afară de Pro TV. I s-a înschis emisiunea.
Cine moștenește dacă nu ai copii. Legea pe care puțini o știu și care schimbă totul
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Tensiunea arterială: află valorile „normale” pe care mulți le înțeleg greșit! Semnele ignorate care îți pot afecta inima
3 zodii dau lovitura pe 22 martie. Au parte de bani, noroc și succes
Horoscop 23–29 martie. Zodia care riscă să piardă o sumă importantă de bani din cauza unei greșeli majore
Ce s-a schimbat radical în lupta cu cancerul de stadiul 4 și de ce tot mai mulți pacienți se vindecă
Cătălin Măruță dă lovitura după Pro TV! Ce proiect SECRET lansează prezentatorul și cu cine colaborează. Ce veste!
Cele mai frumoase rochii de la Oscar 2026! Un detaliu a șocat pe toată lumea și a schimbat regulile jocului la Hollywood. Ce apariție a rămas în istorie?
Asia Express schimbă harta! 🌏 Antena 1 a anunțat noul „Drum al Mătăsii”: care sunt destinațiile sezonului 9! 8 etape de foc într-o lume ultra-tehnologizată. Vezi cine sunt primii sportivi celebri anunțați în cursă
Iulia Pârlea, confesiune ȘOCANTĂ despre maternitate! De ce nu a făcut încă pasul cel mare, deși „și-a dorit să fie mamă de mică”? Adevărul te va emoționa!
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Pariu că nu o recunoști! Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele!
Dieta Dianei Munteanu la 45 de ani. Ce mănâncă prezentatoarea pentru a se menține în formă! Imagini incendiare cu blondina
Avea o frumusețe ireală încă din copilărie. Recunoști fetița? Acum e una dintre cele mai admirate femei din lume
TOP 10 – Cele mai sexy vedete din România trecute de 50 de ani. Ce mănâncă și la ce trucuri apelează
