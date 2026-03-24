Mel Schilling a murit la 54 de ani. Vedeta de televiziune a pierdut lupta cu cancerul

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Lumea televiziunii este în doliu după dispariția lui Mel Schilling, una dintre cele mai cunoscute figuri ale reality show‑ului Married at First Sight. Vedeta TV a murit la vârsta de 54 de ani, la doar două săptămâni după ce dezvăluise public că boala i s-a extins la creier. Anunțul a fost făcut de soțul ei, Gareth, într-un mesaj emoționant publicat pe Instagram.

„A murit liniștită, înconjurată de dragoste”. Soțul ei, mesaj sfâșietor

Gareth Schilling a confirmat că Mel „a murit liniștită astăzi, înconjurată de dragoste”, după o luptă de peste doi ani cu cancerul de colon, diagnostic primit în decembrie 2023. În mesajul său, el a descris-o atât ca pe o personalitate puternică a televiziunii, cât și ca pe centrul familiei lor.

„Pentru majoritatea dintre voi, ea era Mel Schilling – matriarha MAFS și regina reality TV. Pentru Maddie și pentru mine, era micuța noastră Melsie: o mamă incredibilă, un model și sufletul meu pereche”, a scris el.

Gareth a dezvăluit că, în ultimele ei clipe, Mel și-a folosit „toată puterea rămasă” pentru a-i transmite un mesaj lui și fiicei lor, Maddie. „Un mesaj de care îmi voi aminti tot restul vieții”, a spus el, adăugând că „chiar și atunci, singurul ei gând era pentru Maddie și pentru mine.”

O carieră construită pe curaj și determinare

Mel Schilling a devenit mamă și vedetă TV la 42 de ani, iar soțul ei a subliniat forța cu care a reușit să îmbine cele două roluri. „Aceasta este o femeie care a devenit mamă și vedetă TV la 42 de ani – și a excelat în ambele”, a scris Gareth.

El a vorbit și despre perioada grea a tratamentelor: „Timp de doi ani de chimioterapie, când abia își putea ridica capul de pe pernă, nu s-a plâns niciodată și nu a încetat să arate curaj, grație, compasiune și empatie, și nu a lipsit nici măcar o zi de filmări.”

În finalul mesajului, Gareth a transmis un îndemn emoționant: „Viața este trecătoare, fragilă, iar ziua de mâine nu este promisă nimănui. Dacă puteți face ceva în memoria lui Mel, trăiți viața din plin, iubiți-vă oamenii și nu vă consumați pentru lucruri mărunte.”

Reacția Channel 4: „Mel radia bucurie, căldură și optimism”

Mel Schilling a debutat în versiunea australiană a emisiunii Married at First Sight, iar ulterior s-a alăturat și ediției britanice difuzate pe E4. Channel 4 a transmis un mesaj de condoleanțe în care a subliniat impactul ei profesional și personal.

„Suntem profund întristați de vestea morții lui Mel. Gândurile noastre se îndreaptă către familia și cei dragi ei”, a transmis postul TV.

Reprezentanții Channel 4 au subliniat rolul esențial al lui Mel în succesul internațional al emisiunii: „Munca ei reflecta atât de multe despre ea – susținerea puternică a femeilor, pasiunea pentru relații sănătoase și misiunea de a uni oamenii prin iubire.”

Ei au vorbit și despre personalitatea ei luminoasă: „Mel nu era doar o colegă, ci o prietenă, cineva care radia bucurie, căldură și optimism, care energiza orice încăpere în care intra, cu umor și pozitivitate. Toți cei care au cunoscut-o îi vor simți lipsa.”

Foto – Instagram

Urmărește-ne pe Google News