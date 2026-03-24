Actrița Valerie Perrine, celebră pentru rolul din „Superman”, a murit la 82 de ani

Actrița americană Valerie Perrine, una dintre figurile emblematice ale cinematografiei anilor ’70 și ’80, cunoscută pentru rolurile din Superman, Lenny și numeroase alte producții de film și televiziune, a murit la vârsta de 82 de ani.

Anunțul a fost făcut de prietena ei apropiată, Stacey Souther, care a dezvăluit că artista s-a stins „liniștită, înconjurată de iubire”, după o luptă de peste 15 ani cu boala Parkinson.

„Cu profundă tristețe împărtășesc vestea sfâșietoare că Valerie a trecut în neființă”, a scris Souther într-o postare publicată pe 23 martie. „A înfruntat boala Parkinson cu un curaj și o compasiune incredibile, fără să se plângă vreodată. A fost o adevărată inspirație, trăind viața la maximum — și ce viață magnifică a avut. Lumea pare mai puțin frumoasă fără ea.”

Potrivit paginii GoFundMe create în sprijinul actriței, Perrine „a murit liniștită la ea acasă pe 23 martie 2026, exact așa cum și-a dorit”.

De la copilăria petrecută în Japonia la scena din Las Vegas

Valerie Perrine s-a născut în 1943, în Galveston, Texas. Fiică de militar, și-a petrecut primii ani de viață în Japonia, unde familia s-a mutat când ea avea doar 3 ani. Ulterior, s-au stabilit în Arizona, unde Perrine a urmat un an de facultate la Universitatea din Arizona, înainte de a lua o decizie radicală.

„A fugit în Vegas și a devenit dansatoare. Mama a plâns, tata a înjurat”, povestea ea în 1974 pentru revista People. A devenit rapid o prezență celebră în spectacolele Lido de Paris, unde dansa topless în costume extravagante, împodobite cu bijuterii grele. „Am bătut la fiecare ușă până am primit un job. Și am încercat și acid o perioadă”, spunea ea despre acei ani.

După perioada petrecută în Las Vegas, a plecat în Europa, unde „a hoinărit” o vreme, înainte de a se muta la Los Angeles.

Descoperirea neașteptată și debutul în cinema

Perrine nu intenționa să devină actriță. „M-am gândit că ar fi mai bine să mă așez și să-mi găsesc un job. Credeam că pot obține un job în reclame”, spunea ea pentru Los Angeles Times. Însă destinul i-a schimbat planurile: a fost descoperită de un director de casting la o cină, iar în scurt timp făcea probe pentru filmul Slaughterhouse-Five (1972).

„Mi-au spus să port un bikini ca să vadă cum arăt. Nu aveam bikini. Am purtat un G-string și atât”, povestea ea. „Lucrasem în Vegas și fusesem pe plajă în St. Tropez, așa că nuditatea nu însemna nimic pentru mine.”

Atitudinea ei nonconformistă i-a adus primul rol important.

Consacrarea: Cannes, BAFTA și o nominalizare la Oscar

În 1974, Valerie Perrine a cunoscut consacrarea internațională odată cu rolul lui Honey Bruce în Lenny, filmul biografic regizat de Bob Fosse. Interpretarea ei a fost aclamată de critici, iar actrița a câștigat premiul pentru cea mai bună actriță la Festivalul de la Cannes și BAFTA pentru cel mai promițător debut. A primit și o nominalizare la Oscar.

„Jur pe Dumnezeu, e șocant pentru mine”, declara ea pentru The New York Times. „Văd alte actrițe, sunt geniale, dar nu știu ce e cu mine… Poate sunt vulnerabilă ca persoană. Dar sincer, nu știu ce se întâmplă. Nu am luat niciodată lecții de actorie.”

Roluri iconice și eticheta de „sex simbol”

Multe dintre rolurile timpurii ale actriței erau centrate pe sexualitate, lucru care nu o deranja. „Nu mă deranjează pentru că știu că pot să joc”, spunea ea. „Nu-mi pasă dacă joc roluri de simbol sexual. Personal, îmi place sexul și nu-mi pasă ce crede un bărbat despre mine, atâta timp cât obțin ce vreau de la el — de obicei sex.”

În Superman (1978) și Superman II (1980), Perrine a interpretat-o pe Eve Teschmacher, iubita lui Lex Luthor, rol care i-a adus notorietate globală. Variety a descris interpretarea ei drept „sensuală, dar aproape inocentă”. În 1981, a apărut pe coperta unui număr Playboy dedicat universului Superman.

Carieră în film și televiziune, dar și un declin neașteptat

Perrine a jucat în filme precum W.C. Fields and Me (1976), The Electric Horseman (1979) și The Border (1982). Cariera ei a suferit însă un recul după apariția în Can’t Stop the Music (1980), un film atât de criticat încât a inspirat crearea premiilor Razzie. Actrița a fost nominalizată la categoria „cea mai proastă actriță”.

A continuat să apară în seriale precum ER, The Practice, Walker, Texas Ranger, Third Watch și în filme precum What Women Want (2000).

Viața personală: iubiri celebre și tragedii

Valerie Perrine a avut câteva relații intens mediatizate, inclusiv cu hairstylistul Jay Sebring, ucis în 1969 alături de Sharon Tate de familia Manson, la o cină la care actrița trebuia să participe. A fost legată sentimental și de Elliott Gould, Dodi Fayed și Jeff Bridges, cu care a jucat în The Last American Hero.

„Nu înțeleg oamenii din showbiz. Mă enervează. Ești atât de apropiat când lucrezi împreună, apoi se termină și la fel și prietenia”, spunea ea în 1974.

Ultimii ani: lupta cu boala și documentarul care i-a onorat viața

Perrine a fost diagnosticată cu Parkinson în 2015. Prietenul ei, Stacey Souther, a realizat documentarul Valerie (2022), dedicat carierei și luptei ei cu boala.

„Valerie m-a inspirat”, spunea Souther pentru Parkinson’s Life. „A fost showgirl în Vegas în epoca de aur și star de cinema în Hollywoodul anilor ’70, în ultimul deceniu al strălucirii și excesului.”

„Acest film este o scrisoare de dragoste pentru ea. Nu am vrut să fie uitată. Am vrut ca viața și moștenirea ei să fie celebrate și împărtășite lumii.”

