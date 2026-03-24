Ronnie Bowman, legendă a muzicii bluegrass și country, a murit la 64 de ani

Lumea muzicii bluegrass și country este în doliu după moartea compozitorului și interpretului Ronnie Bowman, unul dintre cei mai respectați artiști ai genului, autor al unor hituri cântate de Chris Stapleton, Kenny Chesney, Brooks & Dunn și mulți alții.

Moartea artistului, confirmată de familie

Muzicianul a murit la vârsta de 64 de ani, în urma rănilor suferite într-un accident de motocicletă petrecut cu o zi înainte, în Ashland City, Tennessee.

Familia a confirmat tragedia într-o declarație emoționantă transmisă revistei Rolling Stone: „Ronnie era iubit de atât de mulți oameni din comunitatea noastră muzicală, pe care el însuși a iubit-o atât de mult… și suntem profund recunoscători pentru toată dragostea și sprijinul care ne-au fost arătate deja. În acest moment, în timp ce încercăm să procesăm totul, avem nevoie de rugăciunile voastre. Nu avem cuvinte acum, dar vă mulțumim și vă rugăm cu respect să ne acordați intimitatea necesară pentru a înțelege ce s-a întâmplat și pentru a ne plânge pierderea.”

O carieră construită pe autenticitate și talent

Născut în Carolina de Nord, Ronnie Bowman a început să cânte la doar 3 ani, în trupa familiei. A devenit cunoscut ca membru al Lonesome River Band, trupă în care a activat între 1990 și 2001, perioadă în care și-a consolidat reputația de vocalist și compozitor de excepție. A lansat și mai multe albume solo, apreciate de fanii bluegrass-ului tradițional.

De-a lungul carierei, Bowman a câștigat peste șapte premii ale International Bluegrass Music Association, inclusiv Songwriter of the Year în 2022 și Male Vocalist of the Year în 1999, 1998 și 1995. Bluegrass Music Hall of Fame l-a omagiat într-un mesaj emoționant: „Dincolo de premii și realizări, Ronnie va fi amintit pentru ceva și mai important — încurajarea și prietenia lui. Avea un mod unic de a-i face pe oameni să creadă în ei înșiși.”

Hituri care au făcut istorie în country și bluegrass

Muzicianul a scris unele dintre cele mai cunoscute piese ale genului. Brooks & Dunn au ajuns pe locul 1 cu „It’s Getting Better All the Time”, co-scrisă de Bowman, iar Kenny Chesney a dominat topurile cu „Never Wanted Nothing More”. Lee Ann Womack a inclus piesa lui „The Healing Kind” pe albumul I Hope You Dance.

Ronnie Bowman a colaborat și cu Chris Stapleton, pentru care a co-scris trei piese de pe albumul Traveller, inclusiv „Nobody to Blame”, câștigătoare a premiului Song of the Year la ACM Awards în 2016. La ceremonie, Bowman a ținut un discurs emoționant despre începuturile sale: „M-am dus înapoi și am făcut asta, și de atunci fac același lucru, datorită mamei mele. Ea a murit, Hazel Bowman.”

Reacții din lumea muzicii: „A luminat orice încăpere în care intra”

Moartea lui Ronnie Bowman a provocat un val de reacții în rândul artiștilor country și bluegrass. Billy Strings l-a descris drept „unul dintre cei mai buni entertaineri din bluegrass și muzica country. Lumina orice încăpere în care intra.”

Dierks Bentley a scris pe Instagram că Bowman era „cântărețul preferat de bluegrass și country al tuturor celor pe care îi cunosc și… preferatul tuturor la întâlniri”. Artistul și-a amintit și un moment special, când Bowman i-a cântat soției sale, Cassidy, piesa „It’s Getting Better All the Time”, după ce aflase că este melodia ei preferată: „A fost cel mai frumos gest, iar asta era firea lui. Ascult piesa acum și capătă un sens cu totul nou.”

Dan Tyminski, colegul său din Lonesome River Band, a transmis unul dintre cele mai emoționante mesaje: „Asta a fost pentru mine. Mult mai mult decât un vechi prieten și coleg de trupă. Am format o legătură cu ani în urmă, pe care am purtat-o cu noi toată viața, știind că avem ceva special împreună. Mult timp, nimeni nu se gândea la numele meu fără să-l asocieze cu al lui. Eram un duo. Nu aș fi omul care sunt astăzi fără el în viața mea. Întreaga lume va simți această pierdere devastatoare, iar el va rămâne pentru totdeauna fratele meu.”

