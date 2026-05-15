Anca Serea, șocată în trafic de o domnișoară „Aranjată, botoxata, cu unghiuțe scoase pe geam”

Anca Serea a povestit pe internet o întâmplare care a indispus-o și despre care a vrut să atragă atenția în public. Ea a declanșat o discuție întreagă despre comportamentul din trafic și felul în care se comportă șoferii în propriile mașini. Vedeta spune că este semn de lipsă de educație gestul pe care l-a observat la o tânără șoferiță în trafic, iar comentariile au fost împărțite între cei care i-au dat dreptate și cei care i-au atras atenția că exagerează.

Anca Serea, deranjată de o femeie care fuma la volan: „Nu e normal”

Anca Serea a vorbit despre o întâmplare din trafic, unde o domnișoară care fuma la volan scutura scrumul țigării pe geam, pe jos. Ea a spus că astfel de gesturi se întâmplă peste tot, de la trafic, străzi, parcuri sau alte spații publice, unde unii aruncă și mucurile de țigară pe jos.

Anca Serea se află la semafor pe Calea Victoriei când a observat comportamentul unei șoferițe de lângă ea. Femeia fuma și scutura scutul pe geam, fără să țină cont de cei din jurul ei. Soția lui Adi Sînă spune că acest gest este lipsă de respect și de civilizație.

„Știți ce mi s-a întâmplat mie astăzi? Și mi-a dat o stare atât de proastă. Am stat la semafor și mă uitam, e o vorbă la noi în Moldova: ca boul la poarta nouă. Așa mă uitam și eu.

O ditamai domnișoara aranjată, frumușică, botoxată toată, cu niște unghiuțe scoase pe geam, fuma tacticos și am crezut că mă umplu de nervi, a scrumat pe geam încontinuu.

Cât am stat la semafor și am stat pe Calea Victoriei, ea fuma și scotea țigara pe geam. Pe lângă faptul că nu este absolut deloc normal să fumezi într-un spațiu public și sunt împotriva fumatului oriunde ne-am afla, e normal să scoți țigara să scrumezi pe geam? Voi tot așa procedați?”, a transmis Anca Serea pe Instagram.

Cum au reacționat urmăritorii

În timp ce mulți i-au dat dreptate Ancăi Serea, au existat și voci care i-au spus că exagerează și că scrumul pe jos nu este nicio problemă. Unii internauți i-au explicat faptul că în țări precum Germania sau Franța sunt amenzi usturătoare pentru cei care aruncă mucurile de țigară pe jos, în timp ce în unele zone este interzis fumatul în public.

„Bună, când merg în parc trebuie să iau scrumiera după mine? Sau cum trebuie procedat?”, i-a scris un urmăritor.

Un altul a venit rapid cu răspunsul:

„Există scrumiere portabile. Eu când fumam le luam cu mine. În Germania se dau amenzi usturătoare pentru cei care aruncă mucurile pe jos, iar în parcuri cu copii mai ales, nu ai voie să fumezi în perimetrul parcului, la fel primești amendă.

Deci ca și concluzie bunul simț se instaurează cu forța. Sănătate multă și răbdare pentru o lume mai civilizată”, a transmis un alt internaut care a susținut punctul de vedere al Ancăi Serea.

