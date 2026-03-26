Cântărețul Louie Louie a murit la 63 de ani

Industria muzicală este în doliu după moartea lui Louie Louie, pe numele său real Louis Edmond Cordero, unul dintre artiștii emblematici ai anilor ’80 și ’90. Cunoscut pentru rolul iubitului Madonnei în videoclipul „Borderline” și pentru hiturile sale care au urcat în topurile americane, artistul s-a stins din viață la vârsta de 63 de ani. Vestea a fost confirmată de fratele său, Ray Cordero, printr-un mesaj emoționant.

„Ne-a părăsit mult prea devreme!”

Ray Cordero a anunțat moartea fratelui său pe rețelele de socializare, descriindu-l ca pe un om talentat și iubit de toți cei care l-au cunoscut.

„Un frate, fiu, prieten, partener, muzician, producător și lider de trupă extraordinar”, a scris acesta. „Ne-a părăsit mult prea devreme. Melodiile lui vor trăi mai departe, la fel ca amintirile minunate. Drum lin, iubitul meu frate.”

Mesajul a fost urmat de numeroase reacții din partea prietenilor și fanilor, care au rememorat momentele petrecute alături de artist.

Prietenii și fanii, copleșiți de durere

Printre cei care au transmis condoleanțe s-au numărat persoane apropiate, care au subliniat personalitatea caldă și energia inconfundabilă a lui Louie Louie.

„Suntem foarte triști pentru tine și pentru pierderea familiei!”, a scris Marbeth Soler. „Louie avea o personalitate electrică și era mereu atât de bun cu mama lui! Te-am iubit, Louie Louie! Dragoste și rugăciuni pentru voi toți în această perioadă atât de dificilă!”

Jeanette Peraza a transmis la rândul ei un mesaj emoționant: „Cuvintele nu pot descrie durerea pe care o simt în inimă. Nu vei fi niciodată uitat și vei avea mereu un loc special în inima mea.”

Un alt apropiat, Samuel Ortegon Pepke, a adăugat: „Ray, îmi plânge inima pentru tine și familia ta. Te rog să accepți cele mai sincere condoleanțe. Ne rugăm pentru voi toți.”

Citeşte şi: Influencerița Wang Weiqian a murit la 29 de ani, după o luptă grea cu cancerul

Citeşte şi: Unchiul Angelinei Jolie, Chip Taylor, compozitor și creatorul celebrei piese „Wild Thing”, a murit la 86 de ani

Citeşte şi: Mel Schilling a murit la 54 de ani. Vedeta de televiziune a pierdut lupta cu cancerul

O carieră care a marcat o generație

Louie Louie a cunoscut succesul internațional după apariția în videoclipul Madonnei, iar ulterior a lansat hituri precum „Sittin’ in the Lap of Luxury” și „I Wanna Get Back with You”. De-a lungul carierei, a lansat patru albume, primul fiind „The State I’m In”, apărut în 1990, urmat de „Dance Love Work” în 2002.

Artistul a avut și apariții în cinematografie. A interpretat rolul lui Rick în „House Party 2” și a jucat în filmul „Kids”, consolidându-și astfel prezența în cultura pop a acelor ani.

Moartea lui Louie Louie lasă în urmă o carieră diversă și o comunitate de fani care îi vor păstra muzica vie. Deși a plecat prea devreme, așa cum a spus fratele său, piesele și aparițiile sale rămân parte din istoria unei epoci în care energia și originalitatea lui au cucerit publicul.

