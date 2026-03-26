Andreea Popescu beneficia de ajutorul a trei bone în perioada în care a fost căsătorită cu Rareș Cojoc. Acum că cei doi au divorțat, iar dansatoarea s-a mutat cu copiii din penthouse-ul de lux, într-un apartament închiriat, toată lumea s-a întrebat ce s-a întâmplat cu bonele. Aceasta a clarificat lucrurile, dezvăluind cine o ajută în prezent cu creșterea micuților.

Ce s-a întâmplat cu bonele Andreei Popescu, după divorț

Ce s-a întâmplat cu cele trei bone care o ajutau pe Andreea Popescu să își crească copiii în timpul mariajului cu Rareș Cojoc? Ei bine, dansatoarea a precizat că de când a divorțat de campionul mondial la dans și s-a mutat din penthouse-ul de 4 milioane euro în care locuiau împreună, a rămas doar cu o bonă.

În trecut, Andreea se bucura de sprijin constant din partea celor trei bone care locuiau împreună cu familia ei într-un penthouse de lux evaluat la câteva milioane de euro. Acestea erau alături de ea în fiecare moment, asigurându-se că rutina zilnică a familiei decurgea fără probleme. Totuși, după divorțul de Rareș Cojoc și mutarea într-o nouă locuință, lucrurile s-au schimbat.

„M-ați întrebat, deci de nu am primit cred că 50 de întrebări numai despre bone, unde sunt bonele. Una e aici. Din trei, doar una mai am, dar ocazional. Nu este în permanență”, a explicat ea pe Instagram.

Într-un moment de reflecție asupra trecutului, influencerița a subliniat că bonele filipineze care lucrau pentru familie au fost întotdeauna tratate cu respect, bine plătite și recompensate cu diverse bonusuri.

Dansatoarea, despre zvonurile privind infidelitatea lui Rareș Cojoc

Pe lângă această clarificare, vedeta a abordat și subiectul zvonurilor legate de o posibilă infidelitate din partea fostului ei soț. Într-un mesaj sincer, Andreea Popescu a dorit să înlăture orice speculație care a apărut în urma unui podcast la care ambii au participat.

„Vreau să dezmint toate acuzațiile care i s-au adus lui Rareș după un podcast la care noi am participat și care a fost interpretat din vina mea, pentru că eram într-un moment de vulnerabilitate și nu am știut să îmi aleg cu grijă cuvintele, ca o infidelitate. Pot să vă spun cu mâna pe inimă că în toți cei 15 ani de relație și căsnicie, Rareș a fost un soț corect și loial până la sfârșit”, a afirmat ea.

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au anunțat pe 13 martie că au divorțat, însă separarea a avut loc în urmă cu mai mult timp. Într-un story pe Instagram, dansatoarea a precizat că a ales să țină totul secret pentru a-și proteja familia și pentru o mai bună gestionare emoțională a momentului.

„Aveți multe întrebări pertinente și de bun-simț. Asta și pentru că eu, de foarte mulți ani, sunt în domeniul acesta, în online. Mi-am expus viața atât cât s-a putut. Este normal (n.r. ca oamenii să pună întrebări), ne-ați văzut ca o familie, tot timpul mi-am prezentat de la copil, cățel, purcel până la casă și așa mai departe. Acum, din respect pentru oamenii din jurul meu, aș vrea să nu dau prea multe detalii. Nu, pentru că ar fi o problemă pentru voi, ci pentru că s-ar face tot felul de titluri, iar noi avem nevoie de puțină liniște. Să vedem cum se așază lucrurile în viețile noastre”, a explicat Andreea Popescu.

Sursă foto: Instagram

