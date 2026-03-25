Mihai Sturzu, confesiuni despre durere, iubire și regăsire: „Am trăit durerea supremă” / EXCLUSIV

Mihai Sturzu a făcut declarații extrem de personale în cadrul emisiunii Fresh by Unica, unde a vorbit deschis despre momentele care i-au schimbat viața, dar și despre drumul său de la succesul din trupa HI-Q până la aviație, implicarea în politică și proiectele actuale.

Mihai Sturzu a surprins prin sinceritatea cu care a abordat subiecte sensibile, precum relațiile, traumele emoționale și procesul de autocunoaștere, recunoscând că, la 46 de ani, încă descoperă lucruri esențiale despre sine.

„Se activează un pilot automat din copilărie”

Mihai Sturzu a explicat că, în momentele intense din viață, reacțiile sale sunt influențate de tipare formate încă din copilărie.

„E foarte interesant, pentru că mi-am dat seama că, în continuare, deși am 46 de ani, în anumite momente intens emoționale se activează niște programe, ca un soft, ca un pilot automat, care a fost scris acolo când eu aveam un an sau doi, sau trei…”, a spus acesta.

Artistul a comparat aceste reacții cu un mecanism automat, greu de controlat în situații-limită.

„Vine un moment intens emoțional și, fără să îmi dau seama, se activează în mine acel pilot automat. Și sigur că tu ai pe cineva lângă tine care suferă în momentul ăla”, a mai adăugat el.

Despărțirile care i-au schimbat viața

În cadrul emisiunii, Mihai Sturzu a recunoscut că două despărțiri dureroase au fost punctele de cotitură care l-au împins spre introspecție și evoluție personală.

„Amândouă au fost două despărțiri foarte dureroase pentru mine, două finaluri de relație romantică foarte dure”, a mărturisit acesta.

Mai mult, artistul a vorbit despre una dintre cele mai intense trăiri emoționale prin care a trecut:

„Eu am trăit, mi se pare, durerea supremă: să știi sigur că iubești foarte mult pe cineva și persoana te iubește și, uite, cât de mult rău poți să faci fără să vrei”, ne-a mai spus artistul.

Această conștientizare a venit la pachet cu o lecție profundă despre responsabilitatea emoțională într-o relație.

„La finalul arderii am găsit exact ce căutam”

Deși perioada a fost extrem de dificilă, Mihai Sturzu spune că a reușit să transforme suferința într-un proces de vindecare și regăsire.

„În același timp, la finalul acestei arderi ale mele, eu am găsit exact ce căutam. Și eu sunt super recunoscător lui Dumnezeu”, a spus el.

Artistul recunoaște că încă traversează o etapă complicată din cauza ultimei despărţiri, însă privește lucrurile cu mai multă claritate și echilibru.

„Acum, sigur că e o perioadă mai grea… Dar sigur știu exact cine sunt și mi se pare un mare câștig al vieții mele, chiar dacă am 46 de ani”, a mai spus acesta.

De la HI-Q la pilotaj și tabăra de zbor

În cadrul emisiunii Fresh by Unica, Mihai Sturzu a vorbit și despre parcursul său profesional, care a surprins de-a lungul timpului. De la succesul uriaș cu trupa HI-Q, artistul a făcut tranziția către aviație, devenind pilot.

Mai mult, el ne-a povestit și despre implicarea sa în proiecte educaționale, precum tabăra de zbor, unde își dorește să inspire tinerii să descopere pasiunea pentru aviație și disciplină.

Despre experiența din politică și lecțiile învățate

Mihai Sturzu nu a ocolit nici subiectul implicării sale în politică, un capitol important din viața sa. Deși această etapă a fost intensă și uneori controversată, artistul a lăsat de înțeles că a fost o experiență din care a avut multe de învățat.

Toate aceste experiențe – muzica, politica, aviația – au contribuit la formarea omului care este astăzi.

Pentru mai multe detalii despre parcursul lui Mihai Sturzu — de la perioada HI-Q la cariera în aviație, implicarea în politică și proiectele actuale, inclusiv tabăra de zbor — ediția integrală Fresh by Unica poate fi urmărită online.

Sursa foto: Facebook, Instagram şi Ringier.ro



