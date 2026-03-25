Mihai Sturzu, confesiuni despre durere, iubire și regăsire: „Am trăit durerea supremă” / EXCLUSIV

Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.
Mihai Sturzu a făcut declarații extrem de personale în cadrul emisiunii Fresh by Unica, unde a vorbit deschis despre momentele care i-au schimbat viața, dar și despre drumul său de la succesul din trupa HI-Q până la aviație, implicarea în politică și proiectele actuale.
Mihai Sturzu a surprins prin sinceritatea cu care a abordat subiecte sensibile, precum relațiile, traumele emoționale și procesul de autocunoaștere, recunoscând că, la 46 de ani, încă descoperă lucruri esențiale despre sine.
„Se activează un pilot automat din copilărie”
Mihai Sturzu a explicat că, în momentele intense din viață, reacțiile sale sunt influențate de tipare formate încă din copilărie.
„E foarte interesant, pentru că mi-am dat seama că, în continuare, deși am 46 de ani, în anumite momente intens emoționale se activează niște programe, ca un soft, ca un pilot automat, care a fost scris acolo când eu aveam un an sau doi, sau trei…”, a spus acesta.
În cadrul emisiunii Fresh by Unica, Mihai Sturzu a vorbit și despre parcursul său profesional, care a surprins de-a lungul timpului. De la succesul uriaș cu trupa HI-Q, artistul a făcut tranziția către aviație, devenind pilot.
Mai mult, el ne-a povestit și despre implicarea sa în proiecte educaționale, precum tabăra de zbor, unde își dorește să inspire tinerii să descopere pasiunea pentru aviație și disciplină.
Despre experiența din politică și lecțiile învățate
Mihai Sturzu nu a ocolit nici subiectul implicării sale în politică, un capitol important din viața sa. Deși această etapă a fost intensă și uneori controversată, artistul a lăsat de înțeles că a fost o experiență din care a avut multe de învățat.
Toate aceste experiențe – muzica, politica, aviația – au contribuit la formarea omului care este astăzi.
Pentru mai multe detalii despre parcursul lui Mihai Sturzu — de la perioada HI-Q la cariera în aviație, implicarea în politică și proiectele actuale, inclusiv tabăra de zbor —