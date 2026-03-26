Mirabela Grădinaru a atras atenția cu o creație Irina Schrotter la Washington. Prima Doamnă a ales doar branduri românești

Mirabela Grădinaru a atras atenția cu o creație Irina Schrotter la Washington. Prima Doamnă a ales doar branduri românești

Oana Savin
.  Actualizat 26.03.2026, 07:48

Mirabela Grădinaru a făcut o vizită de două zile în SUA, la invitația Melaniei Trump. Partenera lui Nicușor Dan a participat la summitul organizat de Prima Doamnă a Americii și s-a remarcat cu ținute create de designeri români.

Mirabela Grădinaru, într-o ținută Irina Schrotter la Washington

Dacă în prima zi a summitului a ales un costum, în cea de-a doua zi, Mirabela Grădinaru s-a făcut remarcată cu o ținută formată dintr-o bluză cu motive naționale și o pereche de pantaloni negri, eleganți. Prima Doamnă a României a fost fotografiată alături de Brigitte Macron și Olena Zelenska.

Bluza Mirabelei Grădinaru are un model tradițional geometric, specific iei românești. Motivul este inspirat din simboluri populare românești, care adesea reprezintă echilibru, protecție, sau legătura cu natura. Stilul cămășii este unul etno-modern.

Mirabela Grădinaru, alături de Brigitte Macron și de Olena Zelenska

Administrația Prezidențială a publicat imaginea în care partenera președintelui Nicușor Dan apare alături de celelalte Prime Doamne și purtând o creație semnată de Irina Schrotter, accesorizată cu o geantă marca Otilia Flonta, lucru semnalat și de creatoarea de modă în mediul online.

Doamna Mirabela Grădinaru a ales să poarte și creații Irina Schrotter în cadrul vizitei la Washington. Ne bucurăm să vedem produsele noastre purtate și apreciate într-un astfel de moment. Suntem bucuroși să fim alături de brandul Otilia Flonta care a creat gențile. Vizibilitatea oferită brandurilor românești de către doamna Mirabela Grădinaru este un sprijin așteptat de zeci de ani de către antreprenorii români”, a scris Irina Schrotter pe pagina sa de Instagram.

Mesajul primit de Prima Doamnă de la președintele Nicușor Dan

În cadrul evenimentului desfășurat la Washington și dedicat educației digitale a copiilor, Mirabela Grădinaru a susținut un discurs în care a evidențiat importanța unei abordări integrate asupra educației, inovației și tehnologiei.

„Vreau să îmi exprim recunoștința față de amabila noastră gazdă, Prima Doamnă, Melania Trump. Cred că această inițiativă este una foarte valoroasă, generând cadrul optim, vizibilitate și mai mult dinamism în acest domeniu”, a declarat Grădinaru în fața audienței internaționale.

Întrebată de o jurnalistă de la Antena 3 despre reacția președintelui după discurs, aceasta a răspuns: „Nu m-a sunat nimeni, pentru că în momentul în care am plecat de acasă i-am rugat să nu mă sune. Dar, în schimb, mi-a trimis un mesaj în care m-a felicitat”.

Președintele Nicușor Dan, într-un interviu anterior, a declarat că este foarte mândru de partenera sa și apreciază felul în care își asumă fiecare apariție publică fără a se consulta prea mult cu el.

Nu, nu mă consult”, a confirmat Mirabela Grădinaru, adăugând că, deși nu este o persoană politică, se bazează întotdeauna pe sfaturile oferite de echipa Administrației Prezidențiale și de soțul său pentru a lua cele mai bune decizii.

Întrebată dacă România ar trebui să adopte instituția Primei Doamne, Grădinaru a răspuns cu modestie: „Această decizie nu îmi aparține”.

Totuși, a subliniat că și-ar dori ca România să fie văzută la un alt nivel, unde fiecare cetățean să contribuie la schimbările necesare.

Este nevoie de schimbare. Dar toate aceste schimbări cred că vin cu fiecare dintre noi, iar pentru asta trebuie să ne implicăm”, a precizat Mirabela Grădinaru.

Sursă foto: Facebook

