Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Beatrice Olaru, antrenoarea de fitness și vedeta emisiunii „Vorbește Lumea”, a confirmat divorțul de soțul său după șapte ani de căsnicie. Cei doi, părinți a doi copii, au rămas în relații bune.

Beatrice Olaru de la „Vorbește Lumea” a divorțat după șapte ani de căsnicie

Beatrice Olaru, antrenoarea de fitness și una dintre figurile îndrăgite ale emisiunii „Vorbește lumea”, a confirmat recent despărțirea de soțul său, punând capăt unei căsnicii ce a durat șapte ani. Conform Cancan, divorțul a fost finalizat spre sfârșitul anului 2025, după mai bine de un deceniu de relație. Vedeta și fostul soț au decis să urmeze căi separate, păstrând însă o relație amiabilă pentru binele celor doi copii ai lor.

Beatrice Olaru este cunoscută nu doar pentru aparițiile sale televizate, ci și pentru succesul obținut la Exatlon 2018, dar și pentru energia și dedicarea cu care inspiră femeile să adopte un stil de viață sănătos. În fiecare miercuri, telespectatorii o pot urmări în cadrul rubricii de sport de la „Vorbește lumea”.

Citește și: Elena Merișoreanu, detalii din culisele divorțului dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip: „O nemulțumire a existat”

Separarea a fost amiabilă

Ruptura dintre Beatrice și soțul său ar fi avut loc în aprilie 2025, iar cei doi au ales să păstreze discreția pe parcursul procesului. „Divorțul a fost unul fără scandal”, scrie Cancan, subliniind faptul că ambii parteneri și-au exprimat dorința de a colabora în continuare pentru a asigura bunăstarea copiilor lor, Ana Malvina, născută în 2021, și Andrei, venit pe lume în iunie 2022.

Deși trece printr-o perioadă dificilă pe plan personal, Beatrice continuă să își dedice energia atât carierei sale, cât și creșterii celor mici. Antrenoarea este un exemplu de forță și determinare, arătând că, indiferent de provocările vieții, femeile pot găsi puterea de a merge mai departe.

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News